El reto de Toto Wolff a Kimi Antonelli por radio y el tenso encuentro con Russell tras el peligroso cruce en la Sprint de Canadá

La Sprint de este sábado en el Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1 fue la plataforma de presentación para una pelea que promete varios capítulos en la quinta ronda del calendario porque los Mercedes de Andrea Antonelli y George Russell, ambos contendientes en la lucha por el título, protagonizaron una serie de cruces durante la breve carrera en el circuito Gilles Villeneuve, que obligaron a la intervención del director Toto Wolff.

Ambos habían logrado el 1-2 para las Flechas Plateadas con prioridad para Russell, quien se quedó con la pole y largó de buena manera sobre el trazado canadiense para mantenerse en la cima. Sin embargo, el italiano quiso hacer valer su liderazgo en el campeonato para adelantarlo en la sexta vuelta y quedarse con el primer lugar. Y parecía adueñárselo en un momento, pero el británico le cerró los caminos, los autos se tocaron y conservó la punta.

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Esta situación provocó la ira del joven de 19 años, quien le reclamó al team un castigo para su propio compañero: “Eso debería ser penalidad. Yo estaba al lado del espejo”. Según reconstruyó la BBC, su ingeniero le solicitó que se mantenga en eje: “Vamos a controlar esto, Kimi, concéntrate en conducir, concéntrate en (Lando) Norris”. La figura de McLaren ocupaba el tercer lugar.

La trascendencia del hecho aumentó en el preciso instante que Toto Wolff abrió el micrófono como líder de Mercedes desde los boxes para lanzarle un duro reto al piloto que reemplazó a Lewis Hamilton desde 2025: “Kimi, concéntrate en conducir, por favor, y no en quejarte por la radio”.

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Esto no quedó acá porque Antonelli le espetó: “Si corremos así, es bueno saberlo”. Y la contestación de Wolff fue tajante: “De esto no hablamos en la radio. Lo hacemos internamente”. Más tarde, el joven de 19 años volvió a intentar un sobrepaso, se fue hacia el pasto y, en el regreso a la pista, cayó al último escalón del podio tras ser adelantado por Norris.

*Qué dijo Antonelli después de salir tercero en la Sprint: “Fue un poco frustrante”

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Tras cruzar la bandera a cuadros, la tensión se respiraba en el aire porque Andrea Kimi Antonelli y George Russell cruzaron sus miradas cuando se bajaban de sus respectivos monoplazas para ir en dirección al podio. Y en las entrevistas con la transmisión oficial, el primero en dejar su palabra fue el italiano: “Fue una batalla dura, para ser sinceros. Todos estábamos ahí en cuanto a ritmo. No fue fácil. Intenté hacer mi movimiento, pero necesito reconsiderarlo porque estaba bien posicionado y me empujaron. Es lo que hay”.

Luego de escuchar a Lando Norris, fue el turno del ganador de la Sprint para dejar su testimonio y Russell le restó importancia a lo ocurrido: “Fue una buena batalla con Kimi. Me alegra que ambos estemos aquí después de la carrera”.

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Minutos después, Sky Sports divulgó declaraciones con Toto Wolff, en las que el director de Mercedes le envió un fuerte mensaje a Kimi Antonelli: “No quieres perder una carrera, no quieres chocar con los demás y a veces necesitas un pequeño momento para recordar nuestros objetivos”. El joven afronta su segunda temporada en la F1, mientras que George Russell participa de la Máxima desde 2019, y ambos conforman una escudería que suma 194 puntos y se consolida por amplio margen como la mejor de la categoría. Ferrari está segundo muy lejos (117).

Más allá de esto, Wolff intentó bajarle el tenor al cruce: “Esto no va particularmente en contra de uno u otro, pero hay un marco que queremos establecer y preferiría que fuera en una carrera de velocidad“. ”No queremos empezar la quinta carrera con titulares como ‘Guerra de las Galaxias’ o ‘esto se está intensificando’, porque no es así. Se trata de emoción y él (Antonelli) es un piloto joven. George (Russell) probablemente habría hecho lo mismo, así que veremos cómo lo manejamos”, lanzó.

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*Más declaraciones de Russell y Antonelli después de la Sprint

De igual manera, el jefe de las Flechas Plateadas planteó una cuestión positiva de esta situación: “Realmente disfruto de estos momentos porque nos permiten aprender y preguntarnos: ‘¿Cómo vamos a manejar estas cosas en el futuro?’”. “¡Fue una gran película! Fue una dura batalla, no solo entre nuestros dos pilotos, sino también con Lando (Norris). Disfruté muchísimo viéndolo", cerró.

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A la espera de la clasificación de este sábado con vistas a la carrera principal del domingo (ambas arrancarán a las 17, hora argentina), Russell volvió a hablar, en este caso con Sky Sports, y le mandó un ultimátum a Kimi: “No voy a dejar pasar a nadie sin más. Ambos estamos luchando por nuestro campeonato. El equipo siempre es lo primero y luego hablaremos de ello. Estoy concentrado en intentar conseguir la pole position esta tarde. Tenemos que hablar. Nos respetamos mutuamente. Nunca es nuestra intención chocar. No creo que sea para tanto”.

En este escenario, se produjo un interesante ida y vuelta de declaraciones porque Antonelli se refirió a cómo se sintió durante la pelea por el primer lugar: “Me pareció un poco injusto, para ser sincero, pero las emociones están a flor de piel y nos resulta difícil mantener la calma”. El analista de Sky Sports, Karun Chandhok, aseguró que los comisarios de carrera deberían haber analizado “si George obligó a Kimi a salirse de la pista” para una eventual penalidad y Russell manifestó: “Me tranquiliza saber que no se investigó. Si la FIA cree que está bien, eso es suficiente”.

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Por último, Kimi tampoco se dejó intimidar por su experimentado compañero porque le avisó que intentará darle pelea en cualquier momento desde la posición que le toque: “Siempre intento dar lo mejor de mí en la pista y no me iba a conformar con el segundo puesto. Lo aclararemos con el equipo y nos centraremos en la clasificación”.

*El resumen de la carrera Sprint en el GP de Canadá

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Este cruce entre los conductores de Mercedes configuró uno de los atractivos de la Sprint a 23 vueltas, que también incluyó una notable actuación de Franco Colapinto, ya que el hombre de Alpine largó desde el 13° lugar y culminó en la 9° colocación, a un puesto de entrar en zona de puntos.

“Casi un punto, que me da un poco de bronca, pero fue una buena carrera, teníamos muy buen ritmo. Quedar novenos largando 13 acá... Es una pista complicada, estuvo bastante bien. Contento con eso. Una pena no haber sumado un puntito, que estuvo muy cerca”, declaró el argentino en charla con la prensa.