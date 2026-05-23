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Preocupación en Boca Juniors por la lesión de una de las figuras antes del partido definitorio por Copa Libertadores ante Universidad Católica

Miguel Merentiel sufrió una lesión muscular y no estaría disponible para enfrentar a los chilenos el jueves

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Claudio Úbeda y un problema antes de recibir a la Universidad Católica (Fótobaires)
Claudio Úbeda y un problema antes de recibir a la Universidad Católica (Fótobaires)

Boca Juniors se prepara para afrontar el partido más definitorio de este semestre: el próximo jueves en la Bombonera, irá por la victoria que le permita clasificarse a los octavos de final de la Libertadores ante la Universidad Católica. En vísperas de ese trascendental encuentro, a Claudio Úbeda le llegó una mala noticia desde el departamento médico, ya que Miguel Merentiel sufrió una lesión muscular que lo deja casi descartado para el match.

El uruguayo tiene una ruptura fibrilar en uno de sus sóleos y solamente la relevancia del cotejo ante los chilenos hace que no sea descartado al 100% cuando restan apenas cinco días para el compromiso. Pese a la falta de eficacia en los metros finales, el uruguayo era una pieza clave en el elenco de Úbeda, que lo considera titular indiscutido. De hecho, la Bestia anotó el gol ante Cruzeiro tras el gran centro de Leandro Paredes y, sobre el final, le anularon el que hubiera sido el tanto del 2-1 frente a los brasileños en una polémica decisión arbitral.

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Vale recordar que el tribunal de disciplina de la Conmebol sancionó con dos partidos a Santiago Ascacíbar luego de la expulsión ante Barcelona de Ecuador en Guayaquil, por lo que tampoco estará disponible para la cita contra la U Católica esta semana. En la mitad de la cancha, el DT se inclinaría nuevamente por Tomás Belmonte, aunque también figura como alternativa Ander Herrera, mientras que en el ataque surgen como posibilidades Exequiel Zeballos y Ángel Romero. Otras opciones son Alan Velasco y Lucas Janson.

Como contrapunto, el cuerpo técnico podría contar con dos altas para el choque del jueves: Carlos Palacios y Edinson Cavani trabajan a contrarreloj para dar el presente, al menos desde el banco de suplentes. Según pudo averiguar Infobae, el chileno y el uruguayo pueden llegar a ser apuntados si responden satisfactoriamente en los próximos días de sus respectivas lesiones.

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Boca vs Cruzeiro Foto: FOTOBAIRES Copa Conmebol Libertadores.
Boca vs Cruzeiro Foto: FOTOBAIRES Copa Conmebol Libertadores.

Palacios no sumó minutos oficiales en lo que va de 2026 debido a una sinovitis de rodilla derecha que lo tuvo a maltraer sobre el final del año pasado. Mientras se habla de un supuesto interés de Colo Colo por repatriarlo, el técnico evalúa si es momento oportuno para tirarlo a la cancha justo contra uno de los rivales históricos del Cacique en el fútbol chileno.

Por su parte, Cavani apenas sumó minutos en dos encuentros en febrero pasado. El Matador padece una fuerte lumbalgia que lo llevó a hacer tratamientos y trabajos diferenciados en lo que va del año. De hecho, en 2025 se perdió gran parte de los encuentros oficiales por este padecimiento. Con sed de revancha, no claudicó en sus esfuerzos por volver a las canchas, pero Úbeda no lo consideró en los últimos 17 cotejos de Boca.

A priori, la formación de Úbeda irá con Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda, Milton Giménez y Exequiel Zeballos o Ángel Romero. Vale recordar que ya se anunciaron las autoridades para el partido, luego de la polémica que generó la actuación del venezolano Jesús Valenzuela ante Cruzeiro: el colombiano Wilmar Roldán, que ya arbitró el Boca 3-Barcelona 0 en la Bombonera, será el encargado.

¿Qué necesita Boca para clasificarse a los octavos de final de la Copa Libertadores? Simple: ganar. Si el Xeneize se impone ante la Universidad Católica, sellará su boleto para la próxima ronda del certamen continental. Si empata o pierde, quedará relegado a los playoffs de la Sudamericana (chocará en 16avos de final contra uno de los segundos de los grupos de esa competición). Por otra parte, si Boca gana y Cruzeiro no derrota a Barcelona en Belo Horizonte, los de Úbeda además se asegurarán el pase de ronda en el primer puesto.

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