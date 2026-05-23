La palabra de María Fernanda Callejón tras la condena a su expareja por violencia de género: “No me siento ganadora”

María Fernanda Callejón y su nueva y dura acusación mediática contra Ricky Diotto por "abuso sexual" momentos antes de la sentencia contra su ex marido (Video: La Mañana con Moria. El Trece)

El fallo judicial que condenó a Ricky Diotto por violencia de género marcó un punto de inflexión en la vida de María Fernanda Callejón. Horas después de conocerse la noticia, la actriz puso en palabras sus sentimientos a través de un comunicado en sus redes. “Hoy es un día importante para mí, porque se impuso la verdad sobre la mentira”, señaló la panelista, en un mensaje extenso y directo, en el que agradeció a quienes la apoyaron y describió su sensación de reparación tras años de conflicto.

“Necesito transmitir todo lo que siento, por lo que esto significa. No me siento ganadora. Estos son temas profundamente dolorosos. Pero sí me siento reparada. Que un juez me crea es algo que no tiene precio”, expresó Callejón en su declaración. Además, reconoció a los profesionales del ámbito judicial: “Quiero agradecer desde el fondo de mi corazón al Juez Dr. Javier Alfredo Romañuk y al Juzgado Correccional N°1 de Campana, y al Agente Fiscal Dr. Matías Sebastián Ferreirós de la Fiscalía de Juicios Correccionales de Campana, por hacer su trabajo con justicia”.

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La actriz destacó la labor del Dr. Martín de Vargas, a quien definió como excepcional, y agradeció a Rodolfo “Fito” Baqué por la recomendación. Y dirigió palabras a su círculo íntimo y la opinión pública en general: “A mis amigos y amigas de toda la vida, que saben muy bien quién soy, y a los que no me conocían y aun así me creyeron desde el primer momento y me tendieron su mano”.

La actriz de Viudas negras también hizo una mención especial a otras víctimas. “A cada mujer que, por creerme, me contó su historia y confió en mi palabra, gracias, las llevo en mi corazón”.

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En su escrito, Callejón reconoció el sostén de Moria Casán, conductora del programa en el que participa. “Me bancó, me acompañó, me sostuvo y me alentó, sabiendo que iba por buen camino y que estaba haciéndolo bien”. Sobre Giovanna, la hija que tuvo con Diotto, manifestó: “Además de ser el propósito de esta lucha, fue la que me cuidó en todo momento, sin darse cuenta. Ella era la que realmente me cuidaba”.

También tuvo unas palabras dirigidas a quienes no le creyeron: “La violencia existe aunque no se vea. Y el silencio también tiene un costo muy alto”. A las mujeres que atraviesan situaciones similares, aconsejó: “No se callen. Ante cualquier mínima violencia, hablen. Busquen ayuda. La justicia existe”. Y cerró su mensaje con una frase contundente: “Este fallo no me devuelve lo que viví, pero me devuelve algo fundamental: la verdad”.

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La sentencia condenó a Diotto a 4 meses de prisión en suspenso, condicionada al cumplimiento de reglas de conducta. Entre ellas, deberá fijar residencia y realizar un tratamiento psicológico que apunte a mejorar su vínculo familiar, especialmente con la madre de su hija.

El juicio y la condena

El Juzgado Correccional N°1 de Campana condenó a Ricky Diotto por ejercer violencia de género contra María Fernanda Callejón. El proceso judicial se centró en la acreditación de hechos que incluyeron sometimiento y trato humillante durante la convivencia. El tribunal valoró los testimonios presentados, los informes periciales y el contexto de las denuncias. La sentencia representa un antecedente relevante en causas de violencia de género de alto perfil en la Argentina.

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El fallo, al que accedió Infobae, incluye pruebas documentales, declaraciones de testigos y peritajes psicológicos, que permitieron al tribunal considerar acreditados los hechos ocurridos entre el 4 y 5 de junio de 2022 en el barrio privado “El Recodo”, en Maquinista Savio, Partido de Escobar.

La resolución judicial estableció que existió una dinámica de poder y control ejercida por Diotto sobre Callejón, que derivó en un trato degradante y episodios de violencia psicológica y simbólica. Las pericias presentadas durante el juicio señalaron el impacto emocional y el daño en la salud mental de Callejón. El fallo incluyó una condena de cumplimiento efectivo y medidas de protección para la víctima.

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A lo largo de todo el proceso, Callejón insistió en la importancia de la denuncia y en la necesidad de que las víctimas encuentren respaldo: “A todas las mujeres que me siguen y que están atravesando algo similar: no se callen. Ante cualquier mínima violencia, hablen. Busquen ayuda. La justicia existe”, manifestó.