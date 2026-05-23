Salud

La exposición continua a aire frío o caliente agrava problemas dermatológicos

La permanencia prolongada a sistemas artificiales de climatización pueden reducir la humedad ambiente, lo que deriva en dificultades para retener agua en la superficie cutánea y agrava enfermedades de la piel en personas predispuestas

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Una persona acostada en un sofá gris con una manta, sus ojos cerrados, bajo un aire acondicionado montado en la pared que muestra "DRY MODE".
La dermatóloga Karishma Balani advierte sobre el riesgo de barrera cutánea debilitada ante aire frío y seco, lo que agrava eczema, psoriasis y rosácea - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pasar muchas horas en interiores con aire acondicionado o calefacción puede favorecer sequedad, tirantez e irritación en la piel por un mecanismo común: la caída de la humedad ambiental.

Un artículo de News9Live citó a la dermatóloga Karishma Balani, quien advirtió que la exposición sostenida a aire frío y seco puede debilitar la barrera cutánea y agravar cuadros como eczema, psoriasis o rosácea.

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El impacto no depende solo de “tener frío” o “tener calor”, sino del microclima que se forma puertas adentro. Tanto el aire acondicionado como muchos sistemas de calefacción tienden a secar el ambiente: reducen la humedad relativa y, con eso, aumentan la pérdida de agua desde la superficie de la piel.

Esa pérdida puede notarse como piel opaca, rugosa o con descamación fina, sobre todo en zonas expuestas o que ya suelen resecarse con facilidad, como manos, piernas, mejillas y labios.

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Cuando el aire interior está más seco, la piel también puede volverse más reactiva. Productos que antes se toleraban sin problemas —limpiadores con perfume, exfoliantes, retinoides o ácidos— pueden empezar a generar ardor o enrojecimiento porque la barrera está más vulnerable. En términos simples: una barrera cutánea debilitada retiene peor el agua y deja pasar con más facilidad irritantes del entorno, algo que en pieles sensibles o con enfermedades inflamatorias se traduce en brotes más frecuentes o síntomas más intensos.

En ese contexto, el “malestar” no siempre aparece de golpe. Puede empezar con señales sutiles: tirantez después de lavarse la cara, necesidad de reaplicar crema varias veces al día o picazón leve por la noche.

Con el paso de los días, si el ambiente seco se mantiene y no se ajusta la rutina, esa deshidratación sostenida puede volverse persistente, con piel áspera, descamación visible y sensación de incomodidad que se intensifica en espacios con ventilación directa (rejillas de aire cerca del rostro, el cuello o las manos).

Qué le pasa a la piel con el frío y el aire acondicionado

Primer plano de una persona tocándose el antebrazo, donde se aprecian pequeñas erupciones cutáneas. Al fondo, un aparato de aire acondicionado.
El microclima interior pesa tanto como la temperatura: aire acondicionado y calefacción suelen secar el aire, y con esa baja de humedad la piel puede volverse opaca, rugosa y más sensible al lavado frecuente. Cuando el ambiente se mantiene deshumidificado durante varios días (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aire acondicionado tiende a deshumidificar el ambiente. Con menos humedad, aumenta la pérdida de agua a través de la piel (TEWL), lo que puede traducirse en descamación, aspereza y una sensación de tirantez que aparece incluso en personas sin antecedentes dermatológicos.

De acuerdo con News9Live, la exposición constante a aire frío y seco puede alterar el equilibrio de la superficie cutánea y reducir la eficacia de la barrera que retiene hidratación.

En pieles sensibles o con enfermedades inflamatorias, la irritación puede ser más marcada. Según la nota, cuadros como el eczema, la psoriasis o la rosácea tienden a empeorar cuando la piel está deshidratada y la barrera está más vulnerable.

En ese contexto, los dermatólogos suelen recomendar reforzar la hidratación con productos que apunten a “reparar barrera”, como los que contienen ceramidas, y evitar limpiadores agresivos.

Qué le pasa a la piel con la calefacción y el aire caliente

Mujer de perfil en un suéter rojo aplicando bálsamo labial en un sofá, con una chimenea encendida y un radiador al fondo, bajo la luz del sol invernal.
La barrera cutánea funciona como escudo para retener hidratación y bloquear irritantes, pero el aire frío y seco puede debilitarla con el tiempo. Por eso, productos que antes se toleraban —limpiadores perfumados, exfoliantes, retinoides o ácidos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La calefacción interior también suele reducir la humedad relativa del aire, sobre todo en ambientes cerrados y con circulación constante. El resultado puede ser similar al del aire acondicionado: piel seca, labios agrietados, manos ásperas y más sensibilidad después del baño o la limpieza facial.

Además, el aire caliente puede aumentar la percepción de irritación en personas con piel reactiva, porque el calor favorece enrojecimiento y picazón en algunos casos.

Guías de la American Academy of Dermatology sobre manejo de piel seca recomiendan estrategias que aplican especialmente en temporada de calefacción: duchas cortas, agua tibia, hidratación inmediata tras el baño y el uso de humidificador si el ambiente está muy seco. La Cleveland Clinic también describe la baja humedad —típica de calefacción y climas fríos— como un factor frecuente asociado a xerosis (piel seca).

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