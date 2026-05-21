7 alimentos para consumir en ayunas y fortalecer el sistema inmunológico

Incluir alimentos en ayunas puede aportar nutrientes clave que fortalecen la respuesta inmune y mejoran la salud general (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incluir alimentos en ayunas puede aportar nutrientes y compuestos bioactivos que apoyan funciones relacionadas con la respuesta inmune. La evidencia no es uniforme: algunos ingredientes cuentan con revisiones y ensayos más sólidos que otros, y “tomarlos en ayunas” no es un requisito médico para obtener beneficios. Aun así, estas opciones pueden integrarse a una rutina matutina orientada a fortalecer el sistema inmunológico y reducir el riesgo de infecciones.

Consumir ciertos grupos de alimentos, junto con una hidratación adecuada y un desayuno equilibrado, se asocia con mejores condiciones generales para sostener la función inmune. La recomendación central es combinar la alimentación con hábitos consistentes: sueño suficiente, higiene de manos y manejo del estrés.

PUBLICIDAD

Alimentos que puedes comer con el estómago vacío para apoyar el sistema inmunológico

Estas opciones se apoyan en recomendaciones y explicaciones de instituciones médicas y organismos de referencia, comoCleveland Clinic,Mayo Clinic,Harvard Health Publishing y el National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH) de Estados Unidos, que han analizado el aporte de nutrientes y compuestos presentes en estos alimentos y su relación con funciones del sistema inmune:

El agua tibia con limón es recomendada por instituciones médicas para promover la hidratación y sumar vitamina C al comenzar el día (Imagen Ilustrativa Infobae).

1. Agua tibia con limón

Beber agua tibia con limón al despertar puede ayudar a iniciar el día hidratado y sumar vitamina C. Esta práctica suele aportar más por la hidratación y la regularidad de la rutina que por un efecto directo contra virus.

PUBLICIDAD

2. Frutas ricas en vitamina C

Las frutas con vitamina C (naranja, kiwi, papaya) aportan un nutriente involucrado en múltiples funciones inmunes. Integrarlas en la primera comida del día puede ayudar a cubrir requerimientos diarios y sostener una alimentación que respalde las defensas.

3. Miel

La miel puede consumirse en porciones pequeñas por la mañana y se asocia con propiedades antimicrobianas por su composición. En la práctica diaria, su aporte principal suele ser energético y de palatabilidad; no reemplaza medidas preventivas de contagio. No debe administrarse a menores de un año.

PUBLICIDAD

La miel aporta energía y sabor en la mañana, pero no sustituye otras medidas preventivas contra infecciones según la Cleveland Clinic (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Fermentados

Yogur natural y kéfir Los fermentados como yogur natural y kéfir aportan microorganismos y metabolitos que influyen en la microbiota intestinal, un eje vinculado a la regulación inmune. Su impacto depende del producto, la porción y el contexto de la dieta.

5. Ajo

El ajo se utiliza de forma tradicional por sus compuestos bioactivos. En consumo doméstico, el ajo crudo puede irritar el estómago en algunas personas, por lo que conviene ajustar la cantidad según tolerancia.

PUBLICIDAD

6. Jengibre

El jengibre, en agua o infusión, se asocia con compuestos con actividad antiinflamatoria y antioxidante. Su evidencia directa para prevenir infecciones es limitada; en ayunas puede provocar acidez en personas con reflujo.

Consumir jengibre en ayunas proporciona antioxidantes y compuestos antiinflamatorios, aunque puede causar acidez en personas con reflujo (Imagen Ilustrativa Infobae)

7. Frutos secos y semillas

Los frutos secos y semillas (almendras, nueces, semillas de girasol) aportan vitamina E, grasas insaturadas y minerales como zinc. No funcionan como “escudo” por sí solos, pero encajan bien en un desayuno completo que sostenga el estado nutricional, clave para una respuesta inmune adecuada.

PUBLICIDAD

Si hay gastritis, reflujo o sensibilidad digestiva, es preferible evitar en ayunas estrictas el limón, el ajo y el jengibre, o tomarlos con alimentos. También conviene empezar con cantidades pequeñas y ajustar según tolerancia.

En fermentados, prioriza versiones naturales, sin azúcar añadida. En frutos secos y semillas, integra porciones moderadas: son nutritivos, pero densos en calorías.

PUBLICIDAD

Hábitos de la mañana que complementan la estrategia y ayudan a prevenir enfermedades

Además de lo que se consuma en ayunas, el mayor impacto suele venir de hábitos sostenidos. Hidratarse al despertar y realizar actividad física ligera (estiramientos o una caminata breve) contribuye a activar el cuerpo y a sostener un buen estado general.

Priorizar un desayuno equilibrado con fruta, una fuente de proteína y fibraayuda a mantener la energía durante la mañana y a evitar picos de apetito que afecten la calidad de la alimentación el resto del día. Mantener una rutina de sueño regular también resulta clave: dormir poco o de manera fragmentada se asocia con una peor recuperación.

PUBLICIDAD

Realizar actividad física ligera en la mañana favorece la activación del cuerpo y el bienestar general (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para reducir contagios, la higiene de manos y la ventilación de ambientes cerrados siguen siendo medidas de mayor peso que cualquier alimento aislado. En la rutina matutina, sumar el aseo personal no sustituye el lavado de manos, pero puede reforzar el cuidado si se acompaña de prácticas concretas: lavarse las manos antes de comer, después de usar el transporte público y al llegar a casa.

Exponerse a luz natural temprano puede ayudar a regular el reloj biológico y favorecer la calidad del descanso nocturno. Reservar unos minutos para técnicas simples de regulación del estrés, respiración lenta, pausas breves sin pantallas o estiramientos conscientes, puede contribuir a sostener la constancia de hábitos saludables a lo largo del día.

PUBLICIDAD