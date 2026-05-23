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Dejar de fumar podría reducir tu riesgo de demencia

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VIERNES, 22 de mayo de 2026 (HealthDay News) -- Dejar de fumar podría proteger la salud futura de tu cerebro, según un nuevo estudio.

Las personas que dejaron de fumar tenían un menor riesgo de desarrollar demencia, especialmente si no ganaron exceso de peso después, según informaron los investigadores el 20 de mayo en la revista Neurology.

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"La gente suele preocuparse por lo que ocurre después de dejar de fumar -- incluyendo el aumento de peso y los cambios metabólicos asociados", dijo el investigador principal Hui Chen, decano de ciencias psicológicas y del comportamiento en la Facultad de Medicina de la Universidad de Zhejiang en Hangzhou, China.

"Lo que descubrimos es que dejar de fumar sigue asociándose con mejores resultados cerebrales, pero mantener el peso puede ayudar a preservar esos beneficios", dijo Chen en un comunicado de prensa.

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Para el estudio, los investigadores siguieron a casi 33.000 adultos estadounidenses de mediana edad y mayores sin demencia durante una media de 10 años. Aproximadamente el 20% eran fumadores actuales, el 36% exfumadores y el 43% nunca había fumado.

Los participantes fueron entrevistados aproximadamente cada dos años sobre su estado de tabaquismo, peso y estado de salud. También se realizaron pruebas regulares de memoria y pensamiento para controlar la salud cerebral.

Durante el estudio, casi 5.900 personas desarrollaron demencia.

Las personas que aún fumaban desarrollaron demencia a una tasa de 1,5 casos por cada 100.000 personas-año, en comparación con 1,6 casos por cada 100.000 personas-años para quienes dejaron de fumar durante el estudio. Los años-persona representan la cantidad de tiempo que cada participante dedicó al estudio, así como el número de personas en el mismo.

En general, las personas que dejaron de fumar tenían un 16% menos de riesgo de demencia en comparación con quienes siguieron fumando, según los investigadores.

El beneficio obtenido al dejar de fumar aumentó con el tiempo, de modo que las personas que habían dejado de fumar hace unos siete años tenían un riesgo de demencia similar al de quienes nunca habían fumado, según los resultados.

Sin embargo, los cambios de peso que ocurrieron tras dejar de fumar influyeron en este beneficio cerebral, según los investigadores.

Las personas que ganaron 11 libras o menos tras dejar de fumar siguieron mostrando un menor riesgo de demencia, según el estudio. Sin embargo, las personas que ganaron 22 libras o más no experimentaron este riesgo reducido.

"Nuestros hallazgos sugieren que dejar de fumar puede favorecer la salud cerebral a largo plazo, pero también ponen de relieve que lo que ocurre después de dejarlo importa", dijo Chen.

"Se necesitan investigaciones futuras para comprender mejor cómo el control del peso y otros factores del estilo de vida pueden ayudar a las personas a maximizar los beneficios cognitivos de dejar de fumar a medida que envejecen", añadió Chen.

Más información

La Asociación Americana del Pulmón ofrece más información sobre los beneficios de dejar de fumar.

FUENTE: Nota de prensa de la Academia Americana de Neurología, 20 de mayo de 2026

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