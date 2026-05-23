Científicos identifican en Panamá una especie de árbol desconocido para la ciencia

El nombre "umbonata" hace referencia a una prominente elevación presente en el fruto, una de las características que permitió diferenciarla de otras especies. Tomada de www.phytotaxa.mapress.com

La extraordinaria biodiversidad de Panamá acaba de sumar un nuevo integrante. Investigadores de la Universidad de Panamá y del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI) identificaron y describieron una nueva especie de árbol que permanecía oculta en los bosques húmedos del Caribe panameño.

El descubrimiento fue publicado en la revista científica especializada Phytotaxa y representa un nuevo aporte al conocimiento de la flora tropical de Centroamérica.

PUBLICIDAD

La especie fue bautizada como Scottmoria umbonata y fue localizada en las laderas de Sierra Llorona, en la provincia de Colón.

El trabajo científico estuvo a cargo de los investigadores Juvenal E. Batista-Guerra y Juan F. Carrión, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología de la Universidad de Panamá, junto con Ernesto Campos-Pineda, del STRI. El estudio fue aceptado el 26 de marzo y publicado oficialmente el 7 de abril de 2026.

PUBLICIDAD

Más allá de la descripción de una nueva planta, el hallazgo vuelve a llamar la atención sobre Sierra Llorona, una región considerada un punto crítico de biodiversidad en Panamá.

El Parque Nacional Sierra Llorona, ubicado en Colón, Panamá, protege más de 16 mil hectáreas de bosques tropicales, sirviendo como un corredor biológico vital y hogar de especies emblemáticas del Caribe panameño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta zona forma parte del Corredor Biológico Mesoamericano y sirve de conexión ecológica entre áreas protegidas de gran importancia como el Parque Nacional Chagres, el Parque Nacional Portobelo, el Parque Nacional Soberanía y el Lago Gatún.

PUBLICIDAD

Los autores destacan que estos bosques mantienen una estrecha relación biológica con los ecosistemas sudamericanos y presentan altos niveles de endemismo.

Según la investigación, los bosques caribeños de tierras bajas de esta región siguen siendo relativamente poco explorados por la ciencia. Precisamente esa falta de estudios ha permitido que continúen apareciendo especies desconocidas para la comunidad científica internacional.

PUBLICIDAD

Los autores advierten que esta situación resulta preocupante porque el área enfrenta crecientes presiones derivadas de la expansión de asentamientos humanos, la apertura de carreteras, la cacería y la tala, factores que fragmentan el hábitat natural de numerosas especies

El descubrimiento refuerza la posición de Panamá como uno de los países con mayor biodiversidad por kilómetro cuadrado en el continente americano. EFE

El nombre “umbonata” no fue elegido al azar. Hace referencia a un “umbo”, una protuberancia o elevación central muy pronunciada presente en el fruto de la especie, una característica que se mantiene desde las etapas tempranas hasta la madurez.

PUBLICIDAD

Esa particularidad permitió diferenciarla de otras especies cercanas dentro del género Scottmoria. Los investigadores compararon especialmente a Scottmoria umbonata con Scottmoria woodsoniana, encontrando diferencias en la estructura de las hojas, la venación y varios rasgos reproductivos.

En las comunidades de Santa Rita y Sierra Llorona, sin embargo, el árbol ya era conocido desde hace tiempo bajo el nombre popular de “Coquito de potrero”. De acuerdo con los investigadores, es una de las pocas especies que suele sobrevivir en terrenos convertidos en pastizales que antiguamente fueron bosques primarios.

PUBLICIDAD

Su resistencia, su madera dura y el hecho de que sus semillas sean consumidas por el ganado han contribuido a su permanencia en algunas zonas alteradas por la actividad humana.

La investigación señala que Scottmoria umbonata es un árbol de sotobosque que puede alcanzar entre tres y diez metros de altura. Presenta troncos de hasta 30 centímetros de diámetro, una copa redondeada y corteza gris laminada.

PUBLICIDAD

Los científicos advirtieron que el hábitat donde vive la especie enfrenta presiones por deforestación, expansión de asentamientos y apertura de caminos. Reuters

La especie se distribuye en áreas como Sierra Llorona, Quebrada López y Quebrada Harina, cerca de Nueva Providencia y Santa Rita Arriba, en la Costa Arriba de Colón. Florece principalmente entre octubre y mayo, mientras que sus frutos han sido observados entre febrero y mayo, además de noviembre.

El descubrimiento también refleja el dinamismo reciente de la investigación botánica panameña. Solo en los últimos años, los mismos investigadores han participado en la descripción de varias especies nuevas de árboles de la familia Lecythidaceae en los bosques caribeños del país.

PUBLICIDAD

De hecho, en marzo de este año otro estudio publicado en Phytotaxa describió tres nuevas especies del género Scottmoria encontradas en bosques nubosos de Panamá, lo que evidencia que el país continúa siendo una fuente importante de descubrimientos botánicos para la ciencia mundial.

Los autores consideran que la conservación de Sierra Llorona debe convertirse en una prioridad. En el estudio recuerdan que la pérdida de cobertura forestal y la fragmentación del paisaje amenazan directamente a las especies que habitan estos bosques maduros.

Los botánicos Juvenal E. Batista-Guerra y Juan F. Carrión, de la Universidad de Panamá, y Ernesto Campos-Pineda, del STRI, son los autores del estudio que identificó y describió a Scottmoria umbonata como una nueva especie para la ciencia. Tomada de Instagram

Incluso mencionan antecedentes recientes en los que ejemplares de otras especies recién descubiertas fueron talados poco después de ser documentados por los científicos.

Para la Universidad de Panamá, el hallazgo representa un reconocimiento al trabajo científico que se desarrolla en el país. El rector Eduardo Flores Castro destacó que el descubrimiento constituye un aporte significativo al conocimiento global y una demostración de la riqueza biológica de Panamá.

Mientras los investigadores continúan explorando regiones poco estudiadas del Caribe panameño, Scottmoria umbonata se convierte en un recordatorio de que todavía existen especies desconocidas esperando ser descubiertas en los bosques tropicales del país.