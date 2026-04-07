El secreto detrás de la sensación de pesadez: por qué algunos alimentos permanecen horas en el organismo

Según el ISSSTE, la velocidad de la digestión depende de varios factores(Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa sensación de pesadez que aparece tras las comidas no es normal y, en la mayoría de los casos, está directamente relacionada con el tiempo que ciertos alimentos permanecen en el organismo.

Comprender cuáles comidas tardan más en digerirse permite prevenir molestias como inflamación o estreñimiento, además facilita la elección del tipo de comida y el mejor momento para consumirla.

Factores que influyen en la digestión

Según el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la velocidad de la digestión depende de varios factores. El tamaño de las comidas influye de manera directa: las porciones grandes requieren más tiempo para ser descompuestas y absorbidas. La composición nutricional también es determinante, ya que las grasas y las proteínas se digieren con mayor lentitud que los carbohidratos, mientras que la fibra contribuye a acelerar el tránsito intestinal.

La edad es otro aspecto relevante, ya que en adultos mayores el proceso digestivo suele ser más lento. Mantener una adecuada hidratación facilita el tránsito de los alimentos, mientras que masticar bien favorece su descomposición y ayuda a reducir molestias posteriores a la ingesta.

Comer despacio y sin prisas resulta fundamental, pues ingerir alimentos de manera apresurada puede provocar malestar. Además, la actividad física moderada después de comer contribuye al buen funcionamiento del sistema digestivo, mientras que el ejercicio intenso después de comer puede ralentizar el proceso.

Consejos prácticos para un sistema digestivo saludable. (ISSSTE)

Alimentos que tardan más en digerirse

El cuerpo procesa cada grupo de alimentos a diferentes ritmos. El agua y otros líquidos permanecen entre cinco y treinta minutos en el estómago y completan su digestión en una a dos horas.

Frutas y verduras, en general, se mantienen de treinta a sesenta minutos en el estómago y se digieren completamente en hasta tres horas.

Los carbohidratos simples, como pan, arroz o pasta, permanecen cerca de dos horas en el estómago y hasta cuatro horas en todo el proceso digestivo.

Por otro lado, las proteínas presentes en carne, pollo o pescado requieren hasta seis horas en su digestión completa, mientras que los platos con alto contenido de grasas o fritos pueden completar el tránsito en un lapso de ocho a diez horas.

Los alimentos con fibra y las legumbres requieren los periodos más prolongados: de cinco a siete horas en el estómago y de ocho a doce horas para completarse en todo el tracto digestivo. Todas estas cifras son aproximadas y pueden variar según características personales y el método de preparación de los alimentos.

Infografía detallada sobre los tiempos de digestión de varios alimentos y el proceso gastrointestinal. (ISSSTE)

Recomendaciones para facilitar la digestión y evitar molestias

La Secretaría de Salud de México sugiere diversas estrategias para favorecer una digestión eficiente y reducir molestias:

Mantener una hidratación regular: se recomienda beber entre uno y medio y dos litros de agua al día para favorecer el movimiento intestinal.

regular: se recomienda beber entre uno y medio y dos litros de agua al día para favorecer el movimiento intestinal. Consumir suficiente fibra , presente en frutas, verduras, cereales integrales, nueces y legumbres.

, presente en frutas, verduras, cereales integrales, nueces y legumbres. Incluir alimentos con probióticos que ayuden a mantener la flora intestinal y mejorar la absorción de nutrientes.

que ayuden a mantener la flora intestinal y mejorar la absorción de nutrientes. Masticar correctamente y comer sin prisa para reducir la ingestión de aire y facilitar la acción de los jugos gástricos.

correctamente y comer sin prisa para reducir la ingestión de aire y facilitar la acción de los jugos gástricos. Realizar al menos treinta minutos diarios de ejercicio moderado, lo que estimula el metabolismo y mejora la digestión.

Estos tiempos y recomendaciones pueden variar según las características individuales, el estado de salud y los hábitos alimenticios de cada persona.