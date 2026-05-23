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Franco Colapinto habló tras quedar 9° en la Sprint del Gran Premio de Canadá: “Casi un punto, me da un poco de bronca”

El piloto argentino protagonizó una gran remontada tras iniciar la competencia en el decimotercer lugar en la carrera rápida en Canadá

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El análisis de Colapinto luego de la carrera Sprint en Canadá

Franco Colapinto logró una destacada remontada en la carrera sprint del Gran Premio de Canadá, superando varias posiciones tras partir desde el decimotercer lugar en el Circuito Gilles Villeneuve y culminando en el 9° puesto, a sólo una plaza de acceder al último punto que otorga la competencia (quedó a 1.9 segundos de Arvid Lindblad, de Racing Bulls). El piloto argentino de Alpine, de esta manera, confirmó su progreso y el potencial del monoplaza en condiciones adversas. El albiceleste capitalizó cada oportunidad para avanzar en el pelotón.

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El británico George Russell ganó la carrera Sprint en Montreal, mientras que Lando Norris y Andrea Kimi Antonelli, líder del campeonato, quedaron por detrás de él. El italiano estuvo a punto de superar al británico sobre el final, pero perdió el control del coche y quedó en el último peldaño del podio.

“Casi un punto, que me da un poco de bronca, pero fue una buena carrera, fue un buen ritmo”, comenzó su análisis el argentino. Y luego, prosiguió: “Es una pista complicada, estuvimos bastante bien. una pena no sumar puntos, pero largamos con unas gomas medias usadas de la qualy y ellos con gomas nuevas”.

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Además, recalcó que “creo que estamos bien. Un pasito adelante”. La escudería francesa pareciera estar dando pasos adelante y se asienta como la quinta fuerza dentro del circuito esta temporada, por detrás de Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull. “Fue una buena carrera, contento con el ritmo. Estuvimos cerca. Ahora trabajar en la qualy para volver mejor en la carrera”, concluyó el argentino.

La jornada en Montreal presentó exigencias particulares para el joven argentino. La clasificación previa se vio condicionada por un inconveniente eléctrico en la única práctica libre, lo que limitó el rodaje de Colapinto antes de la sesión definitoria. El equipo francés debió reemplazar la batería del A526 y realizar ajustes de último momento para permitirle salir a pista. El propio Colapinto explicó en conferencia de prensa que “hubo que meterle huevo a la cuestión, fue difícil. Fue un día largo, sin vueltas. Di cuatro en todo el día. No fue lo ideal”.

Franco Colapinto y Maia Reficco caminan al aire libre, tomados de la mano. Él lleva una chaqueta azul Alpine y un mate; ella, un suéter crema y falda denim
Franco Colapinto, piloto de Alpine, y su pareja Maia Reficco llegaron de la mano a la jornada de sábado del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1. (@AlpineF1Team)

A pesar de ese contexto, el argentino logró ubicarse decimotercero en la clasificación para la sprint, a solo una décima del pase a la SQ3. El rendimiento de su compañero, Pierre Gasly, quedó por debajo de lo esperado, ya que el francés no logró superar la primera ronda y largó desde la decimonovena posición. Los problemas del equipo durante la jornada del viernes afectaron la planificación global, según reconoció el director de la escudería, Steve Nielsen: “Tuvimos tiempo para reflexionar después de lo que ha sido un viernes muy difícil para el equipo en Montreal”.

En la carrera sprint, Colapinto demostró capacidad de adaptación y resiliencia. El trazado canadiense, caracterizado por el poco agarre y la suciedad en pista, exigió máxima precisión desde la largada. El piloto de Pilar maximizó la performance del Alpine, sumando vueltas rápidas y aprovechando incidentes y errores de rivales para avanzar posiciones respecto al lugar de partida.

El contexto de la escudería Alpine se encuentra atravesado por una serie de desarrollos técnicos que influyen en el rendimiento. El monoplaza de Colapinto incorporó un nuevo alerón y un fondo actualizado.

El desempeño en Canadá se inscribe en una temporada de consolidación para Colapinto, quien viene de obtener su mejor resultado en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Miami, donde se ubicó séptimo tras beneficiarse por una sanción a Charles Leclerc. El paso adelante exhibido en la sprint reafirma la evolución mostrada desde el inicio del año y refuerza las expectativas de cara a la clasificación y la carrera principal del domingo.

La agenda en Montreal continúa con la clasificación general en la tarde del sábado y el Gran Premio a 70 vueltas programado para el domingo. El equipo Alpine buscará capitalizar el aprendizaje obtenido en la sprint para optimizar el rendimiento del A526 y aspirar a sumar puntos en una de las citas tradicionales del calendario mundial. El objetivo inmediato del piloto argentino es sostener la tendencia positiva y consolidar su posición entre los diez mejores del campeonato.

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