Salud

6 alimentos “prohibidos” para quienes sufren de estreñimiento

Entidades y especialistas sugieren incluir en la alimentación diaria preparaciones sencillas y variadas, que contribuyan a mejorar el funcionamiento digestivo

Guardar
El estreñimiento afecta al 12-20%
El estreñimiento afecta al 12-20% de la población adulta, según la Fundación Española del Aparato Digestivo, siendo la alimentación un factor clave (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estreñimiento es una de las alteraciones digestivas más frecuentes en la población adulta. Se estima que afecta a entre el 12% y el 20% de las personas, según datos de la Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD).

Sus causas pueden ser múltiples, pero la alimentación juega un papel fundamental en su aparición y evolución. Elegir los alimentos adecuados no solo contribuye a prevenir el problema, sino que también puede aliviar sus síntomas.

Diversos portales especializados en nutrición y salud, como la Mayo Clinic y la propia FEAD, coinciden en señalar que algunos productos de consumo habitual dificultan el tránsito intestinal y agravan la molestia.

¿Cuáles son los alimentos que agravan el estreñimiento?

1. Carnes rojas

Las carnes rojas encabezan la lista de alimentos que pueden agravar el estreñimiento. Estos productos no contienen fibra, un nutriente esencial para estimular el tránsito intestinal. Además, su digestión es lenta y prolongada, lo que puede desplazar el consumo de alimentos de origen vegetal ricos en fibra, como frutas, verduras, legumbres y cereales integrales.

Las carnes rojas carecen de
Las carnes rojas carecen de fibra y su consumo excesivo suele estar asociado al estreñimiento crónico y a una peor salud digestiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tal como advierte Mayo clinic, una dieta rica en carnes rojas y pobre en fibra suele estar asociada a una mayor incidencia de estreñimiento crónico.

2. Alimentos ultraprocesados

En este grupo se incluyen productos muy presentes en la alimentación diaria, como galletas, snacks, bollería industrial y comida rápida. Según la Mayo Clinic, estos alimentos se caracterizan por tener bajo contenido de fibra y un alto porcentaje de grasas perjudiciales y aditivos.

Esta combinación no solo dificulta la digestión, sino que también altera la microbiota intestinal y favorece la retención de agua en el intestino grueso, lo que endurece las heces y dificulta su evacuación. Mayo Clinic insiste en que reducir el consumo de ultraprocesados es esencial para mantener una función intestinal saludable.

3. Productos lácteos

El consumo excesivo de productos lácteos como queso, leche entera y yogur griego puede contribuir a la lentitud del tránsito intestinal. El efecto negativo es más notable en personas con sensibilidad a la lactosa o intolerancia, quienes pueden experimentar hinchazón, gases y mayor estreñimiento tras consumir estos alimentos.

El abuso de productos lácteos
El abuso de productos lácteos puede agravar el estreñimiento, sobre todo en personas con sensibilidad a la lactosa o intolerancia (Freepik)

La FEAD señala que, si bien los lácteos pueden formar parte de una dieta equilibrada, es preferible elegir opciones bajas en grasa y limitar su ingesta si se detecta que empeoran los síntomas.

4. Pan blanco, arroz blanco y pastas refinadas

Los cereales refinados –como el pan blanco, el arroz blanco y las pastas no integrales– han perdido la mayor parte de su fibra natural durante el proceso de refinado. Esta carencia impide que estos alimentos contribuyan a aumentar el volumen fecal y estimular el movimiento intestinal.

Mayo Clinic detalla que, al optar por versiones integrales, es posible aportar más fibra y mejorar la regularidad en la evacuación. Los expertos de la Mayo Clinic recomiendan reemplazar los productos refinados por panes, arroces y pastas integrales para favorecer la salud digestiva.

5. Banana verde

El banana verde es otro alimento a reducir cuando se busca mejorar el tránsito intestinal. A diferencia del plátano maduro, el verde contiene almidón resistente, una sustancia que puede resultar difícil de digerir y agravar el estreñimiento en algunas personas, según la FEAD.

La banana verde contiene almidón
La banana verde contiene almidón resistente, lo que puede dificultar la digestión y agravar la constipación en personas propensas (Freepik)

Si bien madura aporta fibra soluble y es bien tolerado, la versión verde debe ser consumida con moderación en quienes presenten tendencia a la constipación.

6. Bebidas alcohólicas y consumo excesivo de café

Las bebidas alcohólicas y el consumo excesivo de café representan un riesgo añadido para quienes sufren estreñimiento. Ambos productos favorecen la deshidratación, ya que aumentan la eliminación de líquidos a través de la orina.

Esta pérdida de agua endurece las heces y dificulta la evacuación. La Mayo Clinic recomienda limitar el consumo de alcohol y café, priorizando la hidratación mediante agua y otras bebidas no irritantes.

Recomendaciones finales para combatir el estreñimiento

Para mantener una función intestinal saludable, los especialistas aconsejan priorizar alimentos ricos en fibra, como frutas frescas, verduras, legumbres y cereales integrales. La FEAD y la Mayo Clinic se destacan la importancia de asegurar una hidratación adecuada, ya que el agua facilita el paso de las heces por el colon.

Expertos recomiendan priorizar alimentos ricos
Expertos recomiendan priorizar alimentos ricos en fibra e hidratación abundante para prevenir y tratar de manera efectiva el estreñimiento (Freepik)

Además, recomiendan observar la respuesta individual al café, ya que en cantidades moderadas puede estimular el tránsito intestinal, pero en exceso puede resultar contraproducente.

En definitiva, la elección de los alimentos influye de manera directa en la salud digestiva. Reducir la ingesta de estos alimentos y aumentar el consumo de fibra y líquidos, son medidas respaldadas por expertos y organizaciones de referencia internacional para prevenir y tratar el estreñimiento de forma efectiva.

Temas Relacionados

EstreñimientoAlimentos prohibidosTránsito intestinalDietasAlimentos ultraprocesadosCarnes rojasProductos lácteosNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Cuáles son las diferencias claves entre aislado y concentrado de proteína de suero

Factores como el tipo de procesamiento, el perfil calórico y el costo pueden favorecer a quienes necesitan evitar la lactosa o buscan mayor rendimiento físico

Cuáles son las diferencias claves

La variedad en el entrenamiento físico previene el estancamiento y potencia la salud

Especialistas destacan que alternar rutinas y añadir nuevos retos al ejercicio físico facilita el progreso, mejora la fuerza y la potencia musculares, y contribuye a mantener un óptimo estado de salud y funcionalidad con el paso del tiempo

La variedad en el entrenamiento

El cáncer colorrectal se convirtió en la principal causa de muerte oncológica en menores de 50 años en EE.UU.

Los diagnósticos de esta enfermedad en personas jóvenes han crecido de manera constante, según los últimos datos de la Sociedad Estadounidense del Cáncer. Las organizaciones científicas advierten que la mayoría de los casos se detectan cuando la patología ya se encuentra avanzada

El cáncer colorrectal se convirtió

Seguir una dieta antiinflamatoria podría disminuir el riesgo de artritis reumatoide, según estudio

Un metaanálisis que incluyó a más de 270.000 adultos encontró que mantener hábitos alimentarios antiinflamatorios está asociado con menores probabilidades de desarrollar enfermedades autoinmunes

Seguir una dieta antiinflamatoria podría

¿Cuál es la relación entre dormir bien y perder grasa corporal?

El descanso nocturno cumple un rol clave en los procesos metabólicos y hormonales del cuerpo. Distintos estudios muestran que una rutina adecuada de sueño puede potenciar los resultados del ejercicio y la alimentación, mientras que su déficit dificulta el control del peso y la composición corporal

¿Cuál es la relación entre
DEPORTES
Faustino Oro cortó su racha

Faustino Oro cortó su racha triunfal en el torneo de ajedrez en Países Bajos tras caer ante el bicampeón local

El “héroe de la toalla” de la Copa Africana habló tras el absurdo incidente en la final Marruecos-Senegal: “Fue surrealista”

Impactante: un luchador de UFC colapsó tras el pesaje y se desplomó en el escenario

Inter Miami de Lionel Messi fichó a su tercer arquero en este mercado de pases

Flavio Briatore confirmó que Christian Horner está interesado en comprar Alpine: “Está negociando”

TELESHOW
Moria Casán salió al cruce

Moria Casán salió al cruce de los rumores y defendió a Cecilia Roth: “Está fascinada”

Milenka conoció el mar: el emotivo video de Marley a pura ternura junto a su hija

Wanda Nara defendió su trabajo en MasterChef y apuntó contra la China Suárez: “Yo no tengo la culpa”

Facundo Arana y María Susini: del salto en paracaídas que selló su amor a un presente atravesado por los rumores

Sofía Pachano y Santiago Ramundo volvieron a su casa con su bebé: “El universo escuchó nuestras plegarias”

INFOBAE AMÉRICA

Cómo impacta el consumo de

Cómo impacta el consumo de los carbohidratos en la salud: riesgos y recomendaciones de especialistas

La gran tormenta invernal que paraliza a Estados Unidos y el vínculo con el cambio climático

Elecciones en Brasil: el gobernador de San Pablo ratificó su apoyo a Flávio Bolsonaro como candidato presidencial

El Salvador se prepara para recibir el Ironman 70.3 con mejoras clave en el Parque Recreativo Apulo

Estados Unidos aplicó nuevas sanciones a la “flota en la sombra” de Irán por la represión a los manifestantes