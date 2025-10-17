Salud

Qué alimentos comunes mejoran la flora intestinal, cuáles la perjudican y cómo identificarlos

Expertos de Verywell Health y Harvard explican cómo ciertos productos cotidianos pueden fortalecer o alterar el microbioma intestinal, y ofrecen recomendaciones para favorecer un equilibrio digestivo óptimo

Por Martina Cortés Moschetti

El bienestar general y la salud intestinal dependen del equilibrio del microbioma en el intestino (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bienestar general y la salud intestinal dependen en gran medida del estado del intestino, un órgano cuya función rebasa la simple digestión. Especialistas de Verywell Health, de la Asociación de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y de Harvard T.H. Chan School of Public Health coinciden en que la dieta cotidiana puede ser la mejor aliada o el principal obstáculo para mantener un microbioma equilibrado.

Ciertos alimentos favorecen la proliferación de bacterias beneficiosas y la regularidad intestinal, mientras otros alteran este ecosistema y pueden provocar problemas de salud.

Preservar un intestino sano resulta esencial para una digestión eficiente, el fortalecimiento del sistema inmunitario y la reducción de la inflamación en el organismo. Los especialistas recalcan que el equilibrio del microbioma intestinal —la comunidad de microorganismos que habita en el tracto digestivo— depende en buena medida de las elecciones alimentarias diarias.

Alimentos que benefician la salud intestinal

Diversos expertos de Verywell Health, la USDA y Harvard resaltan la importancia de ciertos alimentos a la hora de preservar la salud del intestino. Un consumo adecuado puede favorecer el equilibrio del microbioma, mantener una digestión eficiente y fortalecer el sistema inmunitario. Identificar estos alimentos y entender su influencia resulta clave para promover el bienestar general y prevenir trastornos digestivos.

El yogur contiene cultivos probióticos vivos, como Lactobacillus y Bifidobacterium, que contribuyen al equilibrio del microbioma y favorecen la digestión. Los expertos aconsejan elegir variedades simples y sin azúcar añadido para evitar el consumo excesivo de azúcares, y señalan que su ingesta regular puede aliviar la hinchazón y mejorar la regularidad intestinal.

El yogur con probióticos vivos favorece el equilibrio del microbioma intestinal y mejora la digestión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, el kéfir —una bebida láctea fermentada— ofrece aún mayor diversidad de probióticos y nutrientes como calcio, magnesio y vitamina B12. Su consumo promueve el desarrollo de bacterias beneficiosas y refuerza el sistema inmunitario, según expertos de Harvard. Este producto puede tomarse solo o añadirse a batidos y preparaciones.

Las frutas y verduras con elevado contenido de fibra, como manzanas, banana, espárragos y brócoli, cumplen la función de prebióticos y alimentan bacterias saludables del intestino. Una dieta rica en fibra genera una reducción de la inflamación y promueve la salud digestiva a largo plazo. Voceros de la USDA destacan que un consumo variado y regular de estos alimentos refuerza el equilibrio microbiano intestinal.

Alimentos que perjudican la salud intestinal

En la otra cara, algunos alimentos habituales pueden dañar el equilibrio intestinal. Los productos ultraprocesados suelen contener aditivos, conservantes y azúcares refinados que alteran el microbioma y alimentan bacterias perjudiciales. Además, su bajo aporte de fibra dificulta la digestión y eleva la inflamación del revestimiento intestinal.

Las autoridades de la USDA y Harvard recalcan que la ingesta frecuente de estos productos puede ocasionar desequilibrios en la flora intestinal y malestares digestivos.

Los productos ultraprocesados alteran el microbioma y elevan el riesgo de problemas digestivos (Imagen ilustrativa Infobae)

Los edulcorantes artificiales —presentes engaseosas y productos “sin azúcar”— también afectan negativamente el intestino. Diversos estudios avalados por Harvard sugieren que modifican el metabolismo de la glucosa y pueden producir gases o hinchazón, sobre todo en personas propensas.

Expertos de ambos medios agregan que la ingesta excesiva de carnes rojas y procesadas impacta negativamente la flora intestinal y fomenta la inflamación crónica. Además, las carnes procesadas suelen contener aditivos y conservantes que agravan el desequilibrio microbiano y los problemas intestinales.

Los alimentos fritos y ricos en grasas no saludables representan otro riesgo destacado. Su consumo frecuente dificulta la digestión e irrita la mucosa intestinal, incrementando el riesgo de inflamación y malestar general. Por lo regular, estos productos se acompañan de bajo aporte de fibra, lo que empeora el panorama digestivo.

Los alimentos fritos y ricos en grasas no saludables irritan la mucosa intestinal y dificultan la digestión (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo elevado de alcohol ha sido relacionado con el deterioro del revestimiento intestinal y la disminución de bacterias beneficiosas, amplía Harvard. Esto puede derivar en trastornos digestivos y debilitamiento de la barrera protectora del intestino.

Cómo crear un entorno intestinal saludable

Para mejorar la salud intestinal, los especialistas recomiendan priorizar alimentos frescos y ricos en fibra, sumar probióticos naturales como yogur y kéfir, y reducir la presencia de productos procesados, fritos, carnes rojas y edulcorantes artificiales. Elegir alternativas simples y sin azúcares añadidos, así como aumentar la variedad de frutas y verduras, puede generar un cambio notable en el equilibrio del microbioma y el bienestar general.

Optar por alternativas simples y sin azúcares añadidos contribuye al bienestar general y digestivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las recomendaciones de Verywell Health, la Asociación de Agricultura de Estados Unidos y Harvard T.H. Chan School of Public Health subrayan que las decisiones cotidianas sobre la alimentación son cruciales para preservar un intestino saludable y optimizar la calidad de vida.

