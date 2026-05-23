La gira de Alejandro Fernández aterriza hoy en El Salvador con éxitos románticos y clásicos rancheros

Alejandro Fernández ofrecerá un concierto en El Salvador como parte de su gira internacional “De Rey a Rey”, homenajeando la carrera de Vicente Fernández./ (Ocesa)

Una mezcla de pop romántico y clásicos rancheros será interpretada hoy por Alejandro Fernández en El Salvador. La cita tendrá lugar en el Estadio Cuscatlán, donde el artista mexicano ofrecerá un espectáculo que forma parte de su gira internacional “De Rey a Rey”, creada como homenaje a su padre, Vicente Fernández.

Según medios internacionales, Alejandro Fernández presenta un repertorio de más de treinta canciones emblemáticas, entre ellas “Volver, volver”, “Mujeres divinas” y “Como quien pierde una estrella”, entre otros éxitos.

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De acuerdo con información de Ticket News, la gira “De Rey a Rey” comenzó en 2024 y ha abarcado una amplia selección de escenarios dentro y fuera de México. Entre las ciudades mexicanas por donde ha pasado destacan Puebla, León, Acapulco, Guadalajara y Aguascalientes. Además, el tour ha recorrido Estados Unidos, con paradas en metrópolis como Chicago, Los Ángeles, Miami y Nueva York. En el circuito europeo, el artista mexicano visitó España, donde actuó en Cádiz, Marbella, Santander, Coruña y cerró en Lanzarote ante más de 70,000 asistentes.

ARCHIVO- El Estadio Cuscatlán será el escenario donde Alejandro Fernández interpretará más de treinta éxitos rancheros y pop romántico durante su espectáculo en San Salvador./ (FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM)

El espectáculo en San Salvador integra varias localidades y precios, con entradas desde $25 hasta $215 dólares, y ha generado alta expectativa entre los seguidores tanto de la música ranchera como del pop latino. La producción incluye un escenario central, lo que permite una mayor cercanía entre el público y el intérprete. Según reportes de El Salvador.com, la venta de boletos inició en marzo y la demanda se mantuvo constante en las semanas previas al evento, impulsada por el atractivo de la propuesta y la trayectoria del artista.

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Alejandro Fernández, nacido en Guadalajara el 24 de abril de 1971, ha construido una carrera sólida que supera los veinte millones de discos vendidos en todo el mundo. Conocido como “El Potrillo”, el cantante inició su trayectoria interpretando rancheras y mariachi, para luego explorar el pop latino y otros géneros. Ha colaborado con figuras internacionales como Maná, Juan Gabriel, Christina Aguilera, Beyoncé y Rod Stewart. Ha sido distinguido por su capacidad de fusionar tradiciones musicales mexicanas con sonidos contemporáneos, lo que le ha permitido mantener vigencia en el mercado internacional.

El impacto de Fernández en la industria musical se refleja en sus posiciones dentro de las listas de reproducción más populares. Según Billboard, es el primer artista latino con álbumes número uno en cuatro décadas consecutivas, desde la década de los noventa hasta la actual. Entre 2020 y 2026, logró trece sencillos en el primer lugar del Billboard Regional Mexican Chart. En plataformas digitales, supera los 900 millones de reproducciones anuales en Spotify, y forma parte del Pandora’s Billionaires Club, además de acumular más de ocho mil millones de vistas en YouTube.

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Alejandro Fernández y Yuridia debutan juntos en vivo durante su gira "De Rey a Rey" en el Estadio GNP Seguros. /(Liliana Estrada / OCESA)

La gira “De Rey a Rey” se presenta como uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera y rinde tributo a la figura de Vicente Fernández, quien se consolidó como símbolo de la música mexicana. En cada presentación, Alejandro Fernández combina éxitos propios con clásicos populares, construyendo un puente generacional que conecta a los seguidores de distintos públicos. Según Diario Puntual, la gira contempla un cierre especial en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México el 4 de octubre de 2026, después de agotar cuatro fechas en la Plaza de Toros La México.

El reconocimiento internacional de Alejandro Fernández incluye cuatro premios Latin Grammy, entre ellos el de Mejor Álbum Ranchero/Mariachi en 2024, así como la estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y su ingreso al Salón de la Fama de Billboard. Ha recibido el Icon Award de los Latin American Music Awards y ha participado en el Festival de Viña del Mar en cuatro ediciones diferentes. La gira actual reafirma su posición como referente de la música latina y exponente de la tradición ranchera en el ámbito global.

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