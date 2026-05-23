Épica victoria del argentino Fenestraz tras largar 14° en la Súper Fórmula: la osada decisión que le hizo ganar la carrera

El piloto franco-argentino se quedó con un triunfo vital para sus aspiraciones

El argentino Sacha Fenestraz se quedó con una épica victoria en la Super Fórmula Japonesa en el Gran Premio de Suzuka. El piloto albiceleste, que largó 14° con su Valentin Team Tom’s, ganó en el mítico trazado luego de una estrategia disruptiva: se sostuvo en la pista con neumáticos para piso seco en medio de una leve llovizna, que empujó a gran parte de la grilla a meterse en boxes para cambiar por gomas de piso mojado. La decisión le permitió al corredor de 26 años sumar su primer triunfo en la temporada y escalar hasta el segundo puesto del campeonato.

Fenestraz, que nació en Francia, creció en Córdoba y a los 12 años emprendió vuelo a Europa para forjar su propio camino en el deporte motor, aprovechó dos momentos claves en la carrera. Luego de un choque de Seita Nonaka que derivó en un auto de seguridad, el argentino aprovechó un accidente para escalar del 11° al séptimo lugar. Al mismo tiempo, en la vuelta 23, comenzó una lluvia que generó un caos en la grilla. Todos los pilotos de la punta ingresaron a boxes para poner neumáticos para piso mojado, mientras que otros competidores, incluido el franco-argentino, se quedaron en la pista con ruedas de piso seco.

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De esta manera, los seis primeros puestos quedaron en manos de autos que permanecieron con slicks, ya que la lluvia no alcanzó la intensidad necesaria para justificar el cambio. Fenestraz pasó del séptimo al primer puesto cuando los seis autos que lo precedían entraron de manera apresurada para calzar neumáticos de mojado. En el reinicio final con condiciones complejas del circuito, en la vuelta 28 de 31, el argentino lideró por delante de Luke Browning y Toshiki Oyu, y ya no volvió a ser atacado.

Sacha Fenestraz se quedó con su primera victoria en la temporada 2026 (@sachafenestraz)

Esta fue la tercera victoria de Sacha Fenestraz en la Super Fórmula y la segunda desde su regreso a la categoría después de su paso por la Fórmula E. Para TOM’S, además, fue su primer triunfo en Suzuka en tres años. “Y se volvió a lo más alto nomás. Hermoso día después de una clasificación difícil, pero lo más lindo de todo es escuchar el himno más lindo del mundo”, escribió el piloto de 26 años en su cuenta de Instagram para celebrar el triunfo.

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“Sinceramente, antes de la salida, no pensé que estaría aquí (en el podio). Teniendo en cuenta mi posición de salida, pensé que sería una carrera arriesgada, y nuestra estrategia era aprovechar cualquier aparición del coche de seguridad y ‘no desaprovechar la oportunidad’. De hecho, los tres que estamos en el podio salimos bastante atrás, así que esto refuerza la idea de que la suerte influye”, explicó en diálogo con el medio AutoSport de Japón.

La victoria le permitió a Fenestraz escalar hasta el segundo lugar del Campeonato de Pilotos con 22 unidades, aunque está lejos de la punta. Luego de cuatro carreras, Kakunoshin Ota lidera con 41 puntos y tiene una amplia ventaja sobre el resto. “Por supuesto, como piloto, quiero ganar, y por eso compito, así que quiero dar lo mejor de mí para ganar. Sin embargo, siendo realistas, seguimos pensando carrera por carrera, y creo que es importante asegurar primero lo que tenemos delante. Hace muchos años que no ganamos un campeonato como equipo, así que queremos trabajar juntos y hacer todo lo posible para ganar el campeonato de pilotos”, comentó Sacha respecto a las aspiraciones por el título en la temporada 2026.

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Fenestraz escaló al segundo puesto de la tabla de posiciones de la Super Fórmula Japonesa (@sachafenestraz)

Sacha Fenestraz tiene una gran historia en el automovilismo a sus 26 años. Integró programas para aspirar a un hipotético arribo a la Fórmula 1, donde se consagró campeón de la categoría Fórmula Renault y formó una gran amistad con Lando Norris cuando competía en la Fórmula 3. En los últimos años, tras una escala en la Fórmula E, se destaca en la Super Fórmula Japonesa.

“Nací en Francia (28 de julio de 1999) y a los seis meses me mudé para Argentina. Luego de un tiempo en Santa Fe, donde mis padres tenían unos amigos, encontraron un lugar hermoso en Jesús María con las cumbres y las montañas cerca. Gané un campeonato de karting en Córdoba y el premio era que te invitaban a correr en una carrera en Italia. Me fue bien y junto con mi padre nos dimos cuenta de que para ir detrás del sueño de la Fórmula 1 tenía que irme a correr a Europa”, recordó en una entrevista con Infobae.

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