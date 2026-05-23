Abel Furlán denunció que el fallo que lo desplazó de la UOM es “una operación política, judicial y empresaria” para “disciplinar” al gremio

Abel Furlán hizo fuertes acusaciones contra los camaristas que anularon la elección de la UOM, lo desplazaron y dispusieron la intervención del gremio

El titular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, denunció que el fallo de la Cámara de Apelaciones del Trabajo que anuló las elecciones del sindicato y lo desplazó de su puesto es “el desenlace de una operación política, judicial y empresaria que venimos denunciando desde hace meses y que tuvo siempre un único objetivo: disciplinar a la UOM, debilitar nuestra capacidad de lucha y garantizarles a las patronales salarios de hambre y trabajadores sin capacidad de organización”.

En un duro comunicado difundido este viernes, el dirigente repudió la intervención judicial dispuesta en el sindicato, calificándola como un “ataque al salario de los trabajadores” y resaltó que “los mismos jueces de la Cámara del Trabajo que avalaron la reforma laboral de Milei, Víctor Pesino y María Dora González, hoy avanzaron sobre la UOM con un fallo arbitrario, antidemocrático, que avasalla la autonomía de nuestra organización”.

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El líder del gremio metalúrgico, el más importante de la industria, advirtió que este “ataque” sucede “en el mismo momento en que venimos enfrentando a las principales patronales del sector para defender el salario de los trabajadores metalúrgicos después de una pérdida salarial brutal de los últimos dos años”.

Policías durante la elección en la UOM Zárate-Campana

Luego, el dirigente repasó una secuencia de “ataques” previos: “Primero atacaron el proceso electoral de la seccional Campana, intentando instalar denuncias y operaciones mediáticas para judicializar la vida interna del sindicato. Después intentaron impedir el funcionamiento del Colegio Electoral Nacional para bloquear la constitución del nuevo Secretariado Nacional. Pero fracasaron una y otra vez. Los trabajadores metalúrgicos hablaron con claridad en las urnas y ratificaron de manera contundente la conducción de Abel Furlán en Campana y de todo el Secretariado Nacional”.

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El comunicado oficial de Furlán, además, responsabiliza a la lista opositora, “derrotada en las elecciones” de la UOM Campana-Zárate, por recurrir a la vía judicial: “El sector interno derrotado en las elecciones continuó tratando de conseguir en los juzgados lo que no logró en las urnas. Eligieron transformarse en instrumento de los grupos empresarios y de un gobierno que hambrea al pueblo, destruye la industria nacional y pretende barrer décadas de derechos laborales y organización sindical”.

Frente a la intervención, Furlán afirmó: “Se equivocan si creen que los metalúrgicos vamos a quedarnos de brazos cruzados frente a este atropello”. Y agregó: “La UOM tiene 83 años de historia construidos con lucha, organización y conciencia obrera. Sobrevivimos a dictaduras, persecuciones, proscripciones y políticas de entrega. Y también vamos a derrotar este intento de intervención política disfrazada de resolución judicial”.

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Angel Derosso, candidato opositor de la UOM Zárate-Campana

Luego, hizo un llamado “a todo el movimiento obrero argentino, a las organizaciones sindicales, a las confederaciones, a los cuerpos de delegados, a las comisiones internas y a cada trabajador y trabajadora del país a defender a la UOM”.

Finalmente, el sindicalista sostuvo: “Defender a la UOM es defender al movimiento obrero argentino frente a un modelo económico que necesita sindicatos débiles para imponer ajuste, entrega y precarización. (...) Los trabajadores metalúrgicos no vamos a aceptar mansamente esta avanzada. Vamos a responder con democracia sindical, con participación, con organización y con lucha. Y vamos a revertir esta intervención como el movimiento obrero argentino revirtió cada intento histórico de sometimiento”.

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Como anticipó Infobae, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió este viernes anular las elecciones de la Seccional Zárate-Campana de la UOM, realizadas entre el 2 y el 4 de marzo, así como la elección nacional de autoridades, llevada a cabo el 18 de marzo, y dispuso la intervención judicial del gremio.

Abel Furlán y Cristina Kirchner

La Sala VIII del tribunal, integrada por los jueces Víctor Arturo Pesino y María Dora González, fundamentó esa decisión en la falta de garantías de “elección confiable, segura ni transparente” en el proceso electoral en la localidad bonaerense de Campana. El tribunal explicó que la mecánica adoptada para el resguardo y el recuento de votos durante los tres días de los comicios “destruyó la objetividad de todo el proceso” y vulneró los principios de libertad y democracia sindical establecidos en la Constitución Nacional y en tratados internacionales. El pronunciamiento judicial también invalidó la proclamación de ganadores de la Lista Violeta y Azul, del oficialismo, realizada en la seccional Zárate-Campana al término del escrutinio final, y ordenó el cese inmediato de todos los funcionarios electos, entre ellos Abel Furlán como titular de la seccional y los miembros del Colegio Electoral vinculados con esa elección.A nivel nacional, el tribunal determinó que la nulidad de la elección en Campana “impactó directamente en la conformación del Colegio Electoral” que eligió a Furlán como secretario general nacional de la UOM el 18 de marzo, por lo que consideró que la validez de ambos procesos era inescindible. En consecuencia, declaró la nulidad de la elección nacional y dispuso el cese inmediato de Abel Furlán como secretario general nacional, junto con los otros integrantes del secretariado.La Sala VIII de la Cámara de Apelaciones del Trabajo instruyó la intervención judicial de la UOM, tanto a nivel seccional como nacional, designando como interventor al Dr. Alberto Biglieri, y le otorgó un plazo de 180 días para convocar a nuevas elecciones bajo condiciones que aseguren transparencia y respeto a los principios de libertad sindical. El interventor tendrá a su cargo la administración, el control interno y la convocatoria a comicios, con la obligación de informar trimestralmente a la Cámara sobre el desarrollo de su gestión.La CGT rechazó el fallo en contra de Furlán y advirtió que “intervenir un sindicato es atacar la autonomía de las y los trabajadores”. En un mensaje publicado en las redes sociales, que lleva el título “No a la intervención de la UOM”, la central obrera afirmó: “Rechazamos enfáticamente cualquier intento de la Justicia que avance sobre la libertad y la organización del movimiento obrero”. Y agregó: “La defensa de la democracia sindical no se negocia”.

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