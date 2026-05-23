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Un videojuego puede detectar la depresión en minutos, según un estudio.

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VIERNES, 22 de mayo de 2026 (HealthDay News) -- Jugar rápidamente a un videojuego de recoger manzanas puede ayudar a los médicos a identificar rápidamente a los pacientes con depresión, según un nuevo estudio.

El juego puede detectar la depresión de forma fiable en tan solo tres minutos, informaron los investigadores el 18 de mayo en las Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.

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Las personas que dejaron el juego antes que otras tenían más probabilidades de padecer anhedonia, una característica del trastorno depresivo mayor (TDM) que hace que las personas pierdan la capacidad de disfrutar de cosas normalmente placenteras, según los investigadores.

Las personas diagnosticadas previamente con depresión mediante pruebas estándar dejaron de disfrutar de las actividades del juego un 50% antes que las personas sin depresión, según el estudio.

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"Nuestro juego conductual nos da pistas sobre lo que ocurre en los cerebros de los pacientes con depresión, lo que esperamos nos permita identificarlos con la misma fiabilidad que detectar enfermedades cardíacas tomando la presión arterial de alguien", dijo el investigador principal Paul Glimcher en un comunicado de prensa. Es presidente del departamento de neurociencia y director del Instituto de Neurociencia Traslacional en la Escuela de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York.

El juego consiste en recoger manzanas que caen de árboles digitales. A medida que los jugadores buscan comida, cada árbol empieza a dar menos manzanas por cada ronda de cosecha.

Los investigadores rastrearon cuánta rapidez los jugadores - 50 con depresión y 70 sin él - abandonarían un árbol y pasarían al siguiente.

De media, quienes no tenían depresión se quedaban con un árbol hasta que el rendimiento bajaba a cinco.

Pero quienes tienen TDM abandonaron un árbol mucho antes, dependiendo de la gravedad de su depresión. Normalmente abandonaban un árbol cuando la cosecha bajaba a ocho o nueve manzanas.

"Los pacientes con depresión no parecen ser capaces de adaptar sus expectativas con normalidad a medida que cambian las condiciones, lo que nos da una pista sobre lo que está mal mecánicamente en sus cerebros", dijo la coinvestigadora principal Aadith Vittala, estudiante de medicina y doctorado en el laboratorio de Glimcher en la NYU.

Estos resultados también podrían ayudar a los médicos a distinguir entre diferentes tipos de depresión que podrían afectar a pacientes individuales, añadieron los investigadores.

"La depresión se considera cada vez más como un término paraguas que puede incluir varias condiciones distintas", dijo el coautor principal, el Dr. Dan Iosifescu, profesor de psiquiatría en la Escuela de Medicina Grossman de NYU.

"Medir puntos de referencia puede ayudarnos a identificar un subtipo específico de depresión vinculado a la anhedonia, aclarar sus cálculos cerebrales causantes de enfermedades y adaptar los tratamientos", afirmó en el comunicado. "Y podríamos hacerlo a distancia pidiendo a los pacientes, en lugar de desplazarnos repetidamente para visitas presenciales, que dediquen unos minutos a la semana a jugar a un juego con smartphone que nos permita ajustar rápidamente su tratamiento."

Más información

La Cleveland Clinic tiene más información sobre la anhedonia.

FUENTE: NYU Langone Health, comunicado de prensa, 19 de mayo de 2026

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