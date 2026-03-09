5 ejercicios que ayudan a mejorar la digestión y prevenir complicaciones intestinales

Un sistema digestivo saludable impacta directamente en la absorción de nutrientes, el funcionamiento inmunológico y la vitalidad diaria de la persona (Imagen Ilustrativa Infobae)

La digestión es un proceso fundamental para el bienestar general, ya que permite transformar los alimentos en nutrientes esenciales que el cuerpo utiliza para obtener energía, crecer y repararse. Un sistema digestivo saludable no solo influye en la absorción adecuada de vitaminas y minerales, sino que también impacta en el funcionamiento del sistema inmunológico y en la vitalidad diaria.

Descuidar la salud digestiva puede acarrear riesgos severos, como afecciones crónicas, inflamación intestinal, desequilibrios en el microbioma y problemas en la absorción de nutrientes. Estas complicaciones pueden derivar en síntomas persistentes, alteraciones inmunológicas e incluso enfermedades graves si no se tratan a tiempo.

No obstante, existen ejercicios que pueden favorecer el correcto funcionamiento del sistema digestivo. Adoptar una rutina física adecuada ayuda a estimular el tránsito intestinal, mejora la circulación sanguínea y contribuye a mantener un equilibrio saludable en el organismo, previniendo así complicaciones y optimizando la salud digestiva a largo plazo.

El sistema digestivo inicia incluso antes de ingerir cualquier tipo de comida (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema digestivo y la relación con el ejercicio

El proceso inicia incluso antes de que la comida sea masticada y tragada. Solo pensar en un plato activa señales en el cerebro que estimulan la producción de saliva y enzimas digestivas, esenciales para la descomposición de los alimentos desde el primer momento. Luego, atraviesan el tracto digestivo, pasando por el esófago y llegando al estómago.

Durante las dos a cinco horas posteriores, el órgano alterna entre relajación y contracción, liberando enzimas que fragmentan aún más lo ingerido. Este proceso sigue en el intestino delgado y después en el grueso, hasta que, entre uno y tres días después, el cuerpo excreta los residuos no digeridos.

Al llegar a los intestinos, la comida presiona las paredes intestinales, lo que desencadena la producción de más enzimas digestivas y activa el peristaltismo: contracciones musculares ondulatorias que impulsan el contenido. Este mecanismo necesita energía, adecuada circulación sanguínea y una coordinación eficiente entre células.

Una mujer sentada en un sofá sostiene su abdomen con ambas manos, mostrando signos de malestar o dolor estomacal. En primer plano se observan medicamentos y una taza, lo que sugiere que podría estar buscando alivio para sus síntomas. La imagen ilustra una situación común relacionada con problemas digestivos o enfermedades gastrointestinales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación con la actividad física es directa. Los ejercicios, en especial aquellos que implican movimientos abdominales, pueden favorecer la motilidad intestinal gracias a la estimulación mecánica y al incremento del flujo sanguíneo, como señala un estudio publicado en Journal of Clinical Medicine. Estos factores contribuyen a que el proceso se realice de manera más eficiente y con menos molestias, siempre que el entrenamiento se adapte a las capacidades individuales, explica National Geographic.

Para que desempeñe un papel destacado, el mismo debe ser moderado. Actividades ligeras como caminar o realizar movimientos suaves facilitan el avance del contenido intestinal, ya que contraer los músculos abdominales estimula el peristaltismo y mejora el tránsito de los alimentos por el tracto digestivo. Asimismo, el ejercicio regular influye en la salud mental, ya que los intestinos poseen células nerviosas que se comunican con el cerebro y responden al estrés a través de neurotrasmisores.

Los cinco ejercicios que favorecen la digestión

Incorporar la actividad física puede marcar una gran diferencia en la salud digestiva. Practicar con regularidad los ejercicios se pueden reducir molestias y fortalecer el sistema. El doctor Andre Fedida reveló cuáles son las cinco mejores formas para favorecer el funcionamiento intestinal.

Abdominales

Los abdominales tonifican el abdomen y estimulan el movimiento intestinal, ayudando a reducir la hinchazón y facilitar la digestión (Imágen Ilustrativa Infobae)

Contribuye a tonificar la zona media y, al mismo tiempo, estimula el movimiento intestinal. Esta práctica ayuda a experimentar menos hinchazón y facilita la expulsión de gases. El profesional recomienda comenzar la rutina en ayunas, con 8 a 10 repeticiones, e incrementar gradualmente según la tolerancia física de cada persona.

Yoga

Esta disciplina ofrece posturas que impactan de forma positiva en todo el cuerpo y en particular en el sistema digestivo. Favorecen la relajación muscular y fortalecen el abdomen, lo que se traduce en una digestión más eficiente. Además, es una práctica eficaz para controlar el estrés, un factor que puede agravar problemas como la indigestión o el síndrome del intestino irritable.

El yoga favorece la relajación y el fortalecimiento abdominal, mejorando la eficiencia digestiva y ayudando a controlar el estrés (Imagen Ilustrativa Infobae)

Caminar

Hacerlo a paso ligero es un ejercicio sencillo y accesible que estimula las contracciones del sistema gastrointestinal. Esta actividad favorece el avance de los desechos y los alimentos a través del tracto digestivo, lo que se refleja en una reducción de la inflamación, menor acumulación de gases y deposiciones más regulares.

Caminar a paso ligero promueve las contracciones gastrointestinales, reduce la inflamación y facilita el paso regular de los alimentos por el tracto digestivo ( Imagen Ilustrativa Infobae)

Activación del suelo pélvico

Fortalece los músculos responsables del control intestinal y vesical. Este tipo de ejercicios resulta especialmente útil para quienes sufren de incontinencia fecal o dificultades en la evacuación. Contar con la guía de un gastroenterólogo o un fisioterapeuta especializado puede potenciar los resultados y asegurar la correcta realización de los movimientos.

La activación del suelo pélvico fortalece los músculos encargados del control intestinal y de la evacuación (Imagen ilustrativa Infobae)

Ciclismo

Se trata de una opción eficaz para agilizar el tránsito digestivo y reducir la pérdida de agua en las heces. Esta actividad aporta beneficios adicionales, como la disminución de la hinchazón abdominal, la regulación de las evacuaciones y el aumento de los niveles de energía. Integrar el ciclismo varias veces por semana en la rutina cardiovascular puede optimizar la eficiencia del sistema digestivo y contribuir al bienestar general.

El ciclismo agiliza el tránsito digestivo, disminuye la hinchazón y mejora la regularidad de las evacuaciones, promoviendo la energía y el bienestar general (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ejercicio intenso y los riesgos

A pesar de que el entrenamiento es beneficioso para la digestión, si se realiza de manera intensa puede generar complicaciones como náuseas, dolor estomacal, vómitos y, en casos más graves, daño en el revestimiento intestinal.

Según Ricardo Da Costa, profesor asociado en la Universidad de Monash, durante los entrenamientos exigentes, el flujo sanguíneo se desvía hacia los músculos y órganos vitales, dejando al sistema digestivo con menos recursos para funcionar adecuadamente.

Para reducir estos riesgos, expertos como Costa y la gastroenteróloga Arafa Djalal recomiendan evitar comidas copiosas antes del ejercicio y optar por alimentos ligeros entre 30 y 60 minutos antes de entrenar, como una banana o una bebida con carbohidratos.

Además, es fundamental que los atletas de resistencia aprendan a consumir líquidos y nutrientes de forma gradual, entrenando su sistema digestivo junto con sus músculos para tolerar mejor el esfuerzo. Estas estrategias ayudan a prevenir molestias, a mantener la hidratación y a optimizar el rendimiento físico sin comprometer la salud digestiva.