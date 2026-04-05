El hábito nocturno que recomiendan los gastroenterólogos para mejorar la digestión y evitar el estreñimiento

El estreñimiento crónico afecta al 15% de los adultos estadounidenses y suele estar relacionado con sedentarismo y estrés (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estreñimiento crónico afecta a millones de adultos en todo el mundo y suele estar vinculado a hábitos sedentarios y altos niveles de estrés. Diversos especialistas en salud digestiva buscan estrategias accesibles y respaldadas por evidencia para mejorar la función intestinal sin recurrir exclusivamente a fármacos.

Combatir el estreñimiento con un paseo nocturno es la principal recomendación de gastroenterólogos citados por EatingWell. Los especialistas subrayan que caminar después de cenar estimula la motilidad intestinal, reduce el estrés y favorece la evacuación regular, constituyendo una estrategia sencilla para mejorar la salud digestiva.

Según la Sociedad Estadounidense de Gastroenterología, el 15% de los adultos en Estados Unidos sufre estreñimiento crónico, motivado principalmente por sedentarismo y estrés.

Por su parte, la gastroenteróloga Supriya Rao, de la Universidad de Tufts, y el especialista Kenneth Brown, de la Universidad de Texas Southwestern, destacan que el ejercicio suave tras la cena mejora la función intestinal sin interferir en el sueño.

Un estudio en la revista Nutrients comprobó que caminar moderadamente después de cenar aumenta la frecuencia y calidad de las evacuaciones en personas con tránsito intestinal lento, con resultados similares a los de medicamentos.

Cómo el paseo nocturno mejora la salud intestinal y reduce el estrés

El estreñimiento crónico afecta al 15% de los adultos estadounidenses y suele estar relacionado con sedentarismo y estrés (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además del impacto directo sobre la digestión, la actividad física nocturna ayuda a reducir el estrés acumulado, un factor que, según la Dra. Rao, puede alterar la conexión intestino-cerebro, modificar la microbiota intestinal y ralentizar o acelerar la digestión, lo que puede causar hinchazón, estreñimiento e incluso episodios de diarrea.

Por este motivo, caminar tras la cena puede mejorar el estado de ánimo y favorecer un descanso nocturno reparador.

Asimismo, realizar actividad física en compañía potencia los beneficios. Un análisis de la American Journal of Gastroenterology señala que los adultos que practican ejercicio en grupo presentan menores tasas de estreñimiento.

Los especialistas atribuyen este efecto a la socialización, que favorece la constancia en el hábito y contribuye a la regularidad intestinal mediante la influencia positiva sobre el eje intestino-cerebro. Caminar con amigos o familiares facilita mantener la rutina y promueve tanto el bienestar emocional como el digestivo.

Caminar entre 20 y 30 minutos después de cenar mejora la motilidad intestinal y la calidad de vida en personas con tránsito lento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigaciones recientes avalan la efectividad del paseo nocturno para mejorar la función intestinal. Un metaanálisis publicado en Frontiers in Physiology evaluó a más de 2.000 adultos y concluyó que caminar entre 20 y 30 minutos después de la cena mejora significativamente la motilidad intestinal y la calidad de vida en personas con estreñimiento funcional. Los resultados mostraron que quienes adoptan este hábito presentaron una frecuencia de evacuaciones superior respecto a quienes permanecen sedentarios en la noche.

La Sociedad Española de Patología Digestiva recomienda incorporar caminatas nocturnas en pacientes con tránsito intestinal lento, ya que el ejercicio suave por la noche no afecta la calidad del sueño y ayuda a reducir síntomas digestivos ligados al estrés.

Hábitos y recomendaciones complementarias para la función intestinal

Los especialistas recomiendan complementar el paseo nocturno con una hidratación adecuada y una cena equilibrada en fibra dietética para optimizar la función intestinal. El Dr. Kenneth Brown aconseja beber agua durante la cena y distribuir el consumo de líquidos a lo largo del día, lo que contribuye a evitar molestias nocturnas y favorece el tránsito intestinal.

La gastroenteróloga Supriya Rao, de la Universidad de Tufts, sugiere priorizar alimentos como frutas, verduras, frutos secos, semillas y cereales integrales, ya que “la fibra da volumen a las heces y facilita su paso por el tracto digestivo”, lo que resulta clave para prevenir y tratar el estreñimiento.

Además de la dieta y la hidratación, los expertos resaltan el papel de las prácticas de relajación antes de dormir, como técnicas de respiración profunda, meditación guiada o yoga suave.

Una dieta equilibrada en fibra, con frutas, verduras, frutos secos y cereales integrales, potencia los efectos del paseo nocturno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la Dra. Roshini Raj, estas actividades ayudan a reducir el estrés, mejorar el sueño y favorecer la comunicación entre el sistema nervioso y el intestino, previniendo así el tránsito lento y las molestias digestivas.

El movimiento generado al caminar por la noche, sumado a una alimentación rica en fibra, una hidratación correcta y la incorporación de técnicas de relajación, conforman una estrategia integral y accesible, respaldada por la evidencia científica, para preservar la salud digestiva y mantener una regularidad intestinal eficaz.

Adoptar estos hábitos no solo mejora la frecuencia y calidad de las evacuaciones, sino que también promueve el bienestar general, el control del estrés y una mejor calidad de vida para quienes sufren trastornos digestivos.