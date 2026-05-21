Salud

Cómo el estrés crónico puede favorecer la obesidad, la depresión y las enfermedades neurodegenerativas

Lo que comienza como una respuesta natural ante el peligro puede convertirse, con el tiempo, en uno de los factores de riesgo más silenciosos y extendidos para la salud física y mental

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Ilustración plana de un cerebro rosado con cara enojada, brazos musculosos flexionando bíceps a los lados y ondas azules que emanan, sobre un fondo celeste.
El estrés crónico afecta órganos y mente al activar de forma constante los mecanismos de defensa del cuerpo, según especialistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La activación constante de los mecanismos de defensa ante el estrés puede afectar profundamente tanto al cuerpo como a la mente. Aunque el organismo está preparado para responder a amenazas inmediatas, mantener estos sistemas en alerta durante largos periodos tiene consecuencias que van más allá del malestar momentáneo. Cuando las tensiones dejan de ser una reacción puntual y se convierte en un estado crónico, los efectos negativos pueden extenderse a múltiples áreas de la salud.

Especialistas muestran que este estado contribuye al desarrollo de afecciones como la hipertensión, la obesidad y los trastornos metabólicos, pero también incide en el deterioro de la salud mental. La exposición prolongada a altos niveles de hormonas, como el cortisol y la adrenalina, favorece la aparición de ansiedad, depresión y, en algunos casos, adicciones, explican informes de Harvard y la American Psychological Association. Al mismo tiempo, puede acelerar la progresión de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y debilitar las defensas inmunitarias, lo que incrementa la susceptibilidad a infecciones y retrasa la recuperación ante enfermedades o heridas.

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La relación con el funcionamiento mental es especialmente relevante. Las alteraciones químicas y estructurales en el cerebro pueden afectar la memoria y la capacidad de concentración. Sin embargo, si la exposición se sostiene en el tiempo, la memoria general y otras funciones cognitivas pueden deteriorarse de manera significativa. Esto puede traducirse en dificultades para aprender, tomar decisiones o resolver problemas, generando un círculo vicioso de preocupación y malestar emocional.

Cómo actúa la respuesta al estrés agudo

Una mujer de mediana edad con cabello oscuro se sienta en una mesa, con una mano en la cabeza y otra en el pecho, mirando hacia un lado.
Exposición prolongada al estrés aumenta el riesgo de hipertensión, obesidad y trastornos metabólicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En situaciones de peligro inminente, el cuerpo humano despliega un repertorio de respuestas automáticas diseñadas para maximizar las posibilidades de supervivencia. Este fenómeno, conocido popularmente como respuesta de lucha o huida, permite que una persona reaccione de manera casi instantánea ante amenazas, explican expertos consultados por National Geographic. Casos documentados, como el de individuos que levantan grandes pesos para rescatar a otros o enfrentan animales salvajes, ilustran lo que se denomina fuerza histérica: una capacidad muscular que excede ampliamente lo que se considera posible en condiciones normales.

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El proceso comienza en la amígdala, una estructura cerebral encargada de procesar las emociones y detectar señales de peligro. Cuando percibe una amenaza, envía una señal de alarma al hipotálamo, que, según Harvard Health, actúa como centro de mando del sistema nervioso autónomo. Luego se activa el sistema nervioso simpático, desencadenando la liberación de adrenalina y noradrenalina desde las glándulas suprarrenales. Estas hormonas aumentan la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la respiración, y redirigen el flujo sanguíneo hacia los músculos principales, preparándolos para una acción explosiva.

Este fenómeno se produce cuando, en momentos de tensión extrema, el cerebro permite el acceso a reservas musculares normalmente inaccesibles. En condiciones habituales, diversos mecanismos de protección limitan la utilización total de la potencia muscular para evitar lesiones. Sin embargo, durante una emergencia, profesionales citados por National Geographic indican que estos frenos pueden desactivarse temporalmente, permitiendo el reclutamiento de las fibras musculares más grandes y rápidas del cuerpo.

Vista de la espalda y el brazo derecho de un hombre musculoso con una camiseta negra, mostrando tríceps y venas marcadas en un gimnasio.
La respuesta de lucha o huida provoca efectos inmediatos en el cuerpo, como aceleración cardíaca, tensión muscular y mayor flujo sanguíneo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este estado de alerta también afecta la percepción del tiempo y la capacidad de procesamiento sensorial. Las personas pueden experimentar una aceleración subjetiva de los acontecimientos y captar detalles que normalmente pasarían desapercibidos. Además, la liberación de adrenalina puede reducir la percepción del dolor, permitiendo realizar hazañas físicas sin sentir molestias inmediatas, explican desde la American Psychological Association.

Si bien evolucionó para situaciones de supervivencia, hoy se activa frecuentemente en contextos que no ponen en riesgo la vida, lo que explica por qué síntomas como la tensión muscular, la sudoración y el aumento del ritmo cardíaco pueden aparecer ante desafíos laborales, exámenes o conflictos personales.

Cuáles son los efectos fisiológicos del estrés

Los efectos se perciben de inmediato: el corazón late con mayor rapidez, la respiración se acelera y los músculos se tensan, síntomas que evidencian la activación del sistema nervioso simpático. Este mecanismo fue descrito ampliamente tanto por la American Psychological Association (APA) como por la Universidad de Harvard, que señalan cómo la liberación de adrenalina y cortisol permite movilizar energía y redirigir recursos hacia los órganos y tejidos más necesarios para la acción.

Un hombre con suéter gris se cubre el rostro con las manos, sentado. En una habitación oscura, una pantalla de computadora encendida se ve desenfocada detrás.
El estrés impacta en múltiples sistemas: cardiovascular, respiratorio, digestivo y muscular, incrementando el riesgo de enfermedades crónicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tensión muscular es una de las primeras respuestas. Esta contracción, que originalmente protege al cuerpo contra lesiones, puede derivar en dolor de cabeza, molestias cervicales o lumbares si se prolonga en el tiempo. En episodios de estrés momentáneo, los músculos vuelven a relajarse una vez superado el peligro. Sin embargo, cuando la tensión persiste, puede favorecer el desarrollo de trastornos musculoesqueléticos y dolor crónico, especialmente en quienes mantienen estilos de vida sedentarios o sufren estrés laboral frecuente.

El sistema cardiovascular también experimenta cambios notables: el ritmo cardíaco y la presión arterial aumentan, y los vasos sanguíneos que irrigan los grandes músculos se dilatan para optimizar el suministro de oxígeno. Tras el episodio de estrés, el sistema parasimpático ayuda a restaurar la normalidad fisiológica. No obstante, cuando los episodios se repiten constantemente, el riesgo de hipertensión y enfermedades cardíacas se incrementa, como subrayan profesores de Harvard.

Otros sistemas corporales participan activamente en esta respuesta. El aparato respiratorio, por ejemplo, se ve afectado por la aceleración del ritmo respiratorio y la dilatación de las vías aéreas, lo que facilita una mayor captación de oxígeno. En personas con enfermedades respiratorias previas, este proceso puede desencadenar crisis de asma o dificultad respiratoria. El sistema digestivo, por su parte, reduce temporalmente sus funciones, lo que puede traducirse en pérdida de apetito explica APA, molestias intestinales o cambios en el tránsito, como diarrea o estreñimiento.

Estrategias para contrarrestar los efectos del estrés

Imagen de una mujer de 45 años con remera violeta y pantalones oscuros haciendo sentadilla con una pesa rusa en un gimnasio iluminado por la luz natural.
La respiración profunda, la actividad física, la terapia y el apoyo social son estrategias recomendadas para contrarrestar los efectos del estrés (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Respiración profunda: ejercicios como la respiración abdominal lenta y la visualización de escenas tranquilizadoras ayudan a activar la respuesta de relajación, contrarrestando los efectos del estrés agudo. Esta técnica, explicada por Harvard Health, ha mostrado eficacia en la reducción de la presión arterial y la tensión muscular.
  • Actividad física regular: caminar a paso ligero, practicar yoga o realizar cualquier ejercicio físico contribuye a liberar el exceso de adrenalina, mejorar la respiración y reducir la tensión muscular acumulada, indica la casa de estudios. El movimiento físico también favorece el bienestar emocional y la calidad del sueño.
  • Terapias cognitivas y apoyo psicológico: la terapia cognitivo-conductual enseña a identificar y modificar pensamientos negativos y estrategias de afrontamiento poco útiles. Además, el acompañamiento profesional permite desarrollar habilidades para gestionar el estrés crónico y prevenir el círculo vicioso de ansiedad.
  • Red de apoyo social: mantener vínculos estrechos con familiares, amigos y compañeros fortalece la sensación de seguridad y pertenencia. El apoyo emocional recibido de las relaciones cercanas actúa como amortiguador ante situaciones estresantes y puede mejorar la resiliencia.
  • Técnicas de atención plena: practicarla ayuda a distanciarse de los pensamientos negativos, reducir la rumiación y gestionar de forma más saludable las emociones derivadas del estrés.

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