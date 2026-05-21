La obra de teatro que pone el foco en la salud mental y la prevención de la demencia

La obra Olivia narra la historia de una mujer con deterioro irreversible, mostrando la pérdida de independencia y la reconstrucción fragmentada de la memoria (@olivialaobra)

El Instituto Global de Salud Cerebral (GBHI, por sus siglas en inglés) se dedica a proteger a las poblaciones que envejecen en todo el mundo de las amenazas a la salud cerebral. En el marco de su su décimo aniversario, invita a explorar este tema a través del arte, la ciencia y el diálogo a través de la obra de teatro Olivia.

La iniciativa presenta a Olivia como una forma de acercar a la comunidad la demencia, que afecta la memoria, el pensamiento y la conducta, e interfiere con la vida diaria. Reúne así distintas perspectivas para reflexionar sobre el cuidado y la concientización en salud cerebral.

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Hoy a las 20 h se presentará la obra, seguida a las 21.15 h por un panel interdisciplinario que contará con la presencia de la doctora Lucía Crivelli, investigadora del CONICET y jefa de Neuropsicología de FLENI, especializada en envejecimiento cognitivo, demencias y prevención; y de Adolfo García, director del Centro de Neurociencias Cognitivas de la Universidad de San Andrés, Senior Atlantic Fellow del Global Brain Health Institute.

El panel interdisciplinario posterior a la obra Olivia incluye a la doctora Lucía Crivelli, referente en neurociencias y salud cerebral

Olivia, dirigida por Pepe Arias, se presenta en la Ciudad de Buenos Aires todos los jueves a las 20 horas en San Abasto Subterráneo Cultural, en Sánchez de Bustamante 632, Almagro con entrada abierta a la comunidad.

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En diálogo con Infobae, la doctora Crivelli explicó que el Global Brain Health Institute fue fundado en 2015 con el apoyo de los Atlantic Philantropies y sus sedes están en la Universidad de California, San Francisco y Trinity College Dublin,. Su objetivo es mitigar el impacto de la demencia desde las distintas disciplinas.

“El programa Atlantic Fellows for Equity in Brain Health del GBHI provee una formación innovadora para líderes emergentes focalizados en mejorar la salud cerebral y reducir el impacto de la demencia a escala mundial. Desde su creación, doce personas de Argentina han participado de este programa en ambas sedes", describió la experta.

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Y añadió: “Por los diez años de GBHI, Dani Macri fellow argentino, ingeniero y artista, produce y actúa en Olivia, una obra de teatro que aborda la demencia y las tareas de cuidado. Olivia nos pone en la piel de una mujer que pierde la memoria y vive en una realidad que ya no le pertenece", contó Crivelli.

Olivia está dirigida por Pepe Arias y sus actores son: Celina Telleria Dani Macri Andrea Di Lascio Ileana Jaciw Nicole Gaudiero Bascopé Lucas Krutnik (@olivialaobra)

La doctora señaló: “El aniversario del GBHI impulsa este tipo de iniciativas en distintos países del mundo. La obra armada en conjunto con profesionales de la salud, fomenta el diálogo y enriquecimiento entre las disciplinas y también con la comunidad. Permite al teatro divulgar saberes científicos y concientizar sobre ellos. En el espíritu interdisciplinario y comunitario de GBHI, este tipo de iniciativas transforman y nos enriquecen a todos".

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Desde GBHI afirman: “Al reunir el teatro, el diálogo público, la investigación y la participación comunitaria, nuestro objetivo es reflejar el poder de la colaboración interdisciplinaria para promover la concienciación y el cuidado de la salud cerebral".

Durante el encuentro de hoy se abordarán temas como los síntomas de la demencia que exceden la pérdida de memoria —cambios en la conducta, el lenguaje, la orientación, el ánimo o la forma de relacionarse— y cómo estos pueden reconocerse en la vida diaria. También se conversará sobre el impacto que la enfermedad tiene en las personas, sus familias y cuidadores.

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La puesta en escena convierte el escenario en la imagen mental de la protagonista, representando el desorden y la mezcla de recuerdos y literatura (@olivialaobra)

La doctora Crivelli agregó que el panel invitará a reflexionar sobre el vínculo entre ciencia, arte y cuidado: “Cómo el arte puede ayudar a visibilizar experiencias difíciles de transmitir, cómo la ciencia aporta comprensión y herramientas, y cómo ambas dimensiones pueden contribuir a una sociedad más empática e informada frente a la demencia".

“La actividad propone generar un espacio de encuentro, sensibilización y diálogo, poniendo en el centro no solo la enfermedad, sino también las historias, los vínculos y la dignidad de quienes viven con demencia”, describió la experta.

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La obra retrata una memoria que se desordena

La obra Olivia representa la desorganización de la memoria causada por la demencia, mostrando cómo los recuerdos y la literatura se entrelazan en la mente (@olivialaobra)

Olivia narra la historia de una mujer que padece una enfermedad de deterioro irreversible. Su hijo intenta acompañarla en la pérdida de independencia, mientras distintas etapas de su vida aparecen desordenadas en su mente y se mezclan con la literatura universal que la acompañó durante años.

La puesta muestra un escenario convertido en imagen mental de la protagonista. Los personajes se entrelazan en escenas sin cronología lineal, como una forma de representar la reconstrucción imposible de una memoria desmoronada.

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Desde GBHI explican que la demencia es el conjunto de síntomas que afectan la memoria, el pensamiento y la conducta, interfiriendo con la vida diaria. Se produce por enfermedades que afectan al cerebro, como la enfermedad de Alzheimer.

“El tipo de demencia va a determinar los síntomas principales, por ejemplo, la pérdida de memoria en el Alzheimer. Se diferencia del envejecimiento normal (olvidos leves, por ejemplo, dónde dejé las llaves) y deterioro cognitivo leve (cambios más notorios en memoria o pensamiento, pero aún se mantiene la autonomía). En la demencia, el deterioro es mayor y afecta la vida diaria (dificultad para manejar dinero, orientarse, comunicarse)“, señala GBHI.

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Cuidar la salud cerebral toda la vida

GBHI destaca que hasta el 40% de los casos de demencia podrían prevenirse mediante cambios en el estilo de vida y el cuidado cerebral a lo largo de la vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propuesta del GBHI responde de forma directa a una pregunta de salud pública: qué implica cuidar el cerebro a lo largo de la vida. La institución señala que, aunque algunos genes aumentan la probabilidad de desarrollar demencia por Alzheimer, existe una amplia influencia del estilo de vida, y que podría prevenirse hasta el 40% de los casos mediante la adquisición de hábitos saludables.

El instituto enmarca ese trabajo en su programa Atlantic Fellows for Equity in Brain Health, que reúne disciplinas, profesiones, trayectorias y enfoques distintos para desarrollar soluciones basadas en la ciencia.

Los becarios del programa Atlantic Fellows, Nuole Zhu, Agustina Legaz, David Larbi Simpong y Godwin Ogbole, en UCSF Mission Bay. Fotografía de Elisabeth Fall (GBNH)

Los becarios de Atlantic Fellows provienen de ámbitos profesionales muy variados, como la práctica clínica, las ciencias sociales, las artes, la economía, la salud pública, la investigación, las políticas públicas y la educación.

“Este programa ofrece una oportunidad sin precedentes para formar a líderes emergentes que llevarán ideas probadas al público con mayor rapidez”, afirmó Ian Robertson, Director Fundador de GBHI en Trinity College de Dublín.