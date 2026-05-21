Beto Casella se sumó a las críticas a Wanda Nara tras su triunfo en los Martín Fierro: “Fue una bofetada al buen gusto”

La reacción de Beto Casella luego de que Wanda Nara haya sido elegida como mejor conductora en los Martín Fierro

Lejos de los mensajes de felicitaciones, el triunfo de Wanda Nara como mejor conductora en los Martín Fierro generó todo tipo de malestar e indignación en diferentes figuras del ambiente. En ese marco, Beto Casella, quien ya había criticado su nominación, volvió a criticar a la mediática por su triunfo en la ceremonia.

En medio del debate por la distinción que recibió Nara, el conductor de televisión cuestionó abiertamente el premio y criticó la intención de posicionar a la conductora de Telefe como “la nueva diva” de la televisión argentina. “La gente apostaba a Moria, a lo lógico. Resultó casi una irrespetuosidad esa estatuilla”, aseguró, en alusión a Moria Casán en charla con Intrusos (América).

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En su descargo, Casella aclaró que no mantiene diferencias personales con Wanda Nara, pero consideró desproporcionado el reconocimiento. “Nunca me tomo demasiado en serio las estatuillas, porque suelen ajustarse a intereses. No tengo nada en contra de Wanda, pero fue como una bofetada al buen gusto y al respeto por las trayectorias”, afirmó.

Uno de los aspectos que más cuestionó Casella fue la comparación de Wanda Nara con grandes referentes de la televisión local. “Nos quieren instalar que es la nueva diva... A Susana Giménez la convocaron para ‘Hola Susana’ cuando ya era Susana Giménez, no venía de dos relaciones con futbolistas, tenía una carrera”, señaló.

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Beto Casella opinó sobre la nominación de Wanda Nara a los Martín Fierro

Además, reflexionó sobre la posibilidad de que surjan nuevas figuras de ese calibre en la actualidad. “Quizás ya no haya más Susanas. Tal vez ese fenómeno popular no vuelva a repetirse. Es probable que tengamos pequeñas divas que nunca alcancen ese nivel de popularidad y estrellato”, analizó.

Las declaraciones de Casella se suman a la controversia que rodeó la edición 2026 de los Martín Fierro. Mientras algunos respaldan la elección de Wanda Nara como una apuesta a figuras afines al público joven, otros consideran que APTRA restó valor a trayectorias consolidadas para premiar a una personalidad vinculada al ámbito mediático y las redes sociales.

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Casella también insinuó dudas sobre la transparencia en la asignación de los premios por parte de APTRA y recordó un episodio que lo involucró en la edición anterior. “El año pasado, estando en El Nueve, ocurrieron cosas extrañas con el oro, según me comentaron varios miembros de APTRA. Era nuestro al mediodía y, aparentemente, hubo intervenciones que hicieron que se lo otorgaran a otro”, relató.

Wanda Nara, sosteniendo un chupete rosa y rodeada de niñas con cámaras, comparte un desafiante mensaje tras su destacada noche en los Premios Martín Fierro.

Lejos de estas críticas, la mediática se mostró muy segura de su triunfo. La noche de la gala, Wanda llegó acompañada de sus hijas, su madre Nora Colosimo y una cámara en mano. Decidida a registrar cada instante, la empresaria filmó su propio backstage: desde el proceso de preparación, el recorrido por la alfombra y los momentos clave de la fiesta, hasta la intimidad compartida con su círculo más cercano en la habitación del hotel ubicado en el barrio porteño de Puerto Madero.

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Y luego, subió a sus redes sociales un recorte de ese material junto con una frase que sintetizó su reacción frente a los cuestionamientos: “¿Alguien cura el mal de ojo?”. Con ese mensaje desafiante, Wanda puso sobre la mesa su postura ante las críticas y reforzó la imagen de una conductora que no se deja intimidar.

Entre los mensajes de apoyo y las reacciones que generó el triunfo de Wanda, varias figuras del espectáculo se hicieron presentes en sus redes. Kennys Palacios la felicitó, al igual que Grego Roselló y Mar Tarrés. Su hermana, Zaira Nara, no se quedó atrás y dejó un comentario cargado de picardía: “Pasame nombre completo”. Pero quien fue aún más contundente fue Nora, la madre de Wanda, que no dudó en defender a su hija frente a los detractores. “La envidia que manejan, ¡waw!”, escribió, dejando en claro su postura ante los comentarios hostiles que circularon en redes y entre algunos colegas.

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