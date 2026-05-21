La vuelta de McGregor a la UFC divide opiniones: una leyenda advierte sobre su estado

El irlandés vuelve al octágono tras cinco años de ausencia para enfrentar al peligroso Max Holloway en la International Fight Week (AP Foto/John Locher, archivo)

El mundo de las artes marciales mixtas espera con expectativa el regreso de Conor McGregor al octágono, programado para el 11 de julio ante Max Holloway en la International Fight Week de la UFC. Después de cinco años fuera de la competencia, McGregor busca dejar atrás una etapa marcada por lesiones, problemas legales, escándalos en su vida personal —incluidos episodios de adicciones y controversias fuera del deporte relacionados con incidentes judiciales— y cuestionamientos sobre su futuro deportivo.

Georges St-Pierre, considerado uno de los grandes campeones de la historia, compartió su visión sobre el regreso del irlandés y advirtió: “Me partiría el corazón verlo regresar y que no sea tan bueno como antes, o ni siquiera acercarse a lo que era. Eso sería desgarrador”, según el diario deportivo Mundo Deportivo.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el portal de noticias, St-Pierre subrayó que el éxito de McGregor dependerá de la preparación fuera de su zona de confort. El canadiense recomendó al irlandés recrear durante sus entrenamientos la incomodidad que enfrentará en la pelea: “Debes asegurarte de recrear, durante tu preparación, el ambiente y el nivel de incomodidad que enfrentarás. Si te quedas en tu zona de confort durante el campamento de entrenamiento, no es bueno”, explicó.

Un regreso esperado en la carrera de McGregor

La leyenda canadiense opinó que la preparación y el entorno serán claves para que el excampeón vuelva al máximo nivel en la UFC - REUTERS/Mathieu Belanger/File Photo

El anuncio del combate entre McGregor y Holloway marca el retorno del ex doble campeón tras una etapa en la que la lesión sufrida ante Dustin Poirier en 2021 lo dejó fuera del circuito y motivó un prolongado alejamiento de la élite competitiva. Desde ese momento, la figura del luchador irlandés quedó asociada a episodios extradeportivos, adicciones con repercusiones públicas y una pérdida de protagonismo luego de sus enfrentamientos judiciales y mediáticos.

PUBLICIDAD

Según el medio deportivo, parte del entorno del irlandés mantiene dudas sobre su capacidad para retomar el nivel que lo llevó a la cima de la UFC.

La carrera de McGregor tomó otro rumbo tras su pelea de boxeo ante Floyd Mayweather en 2017. El irlandés aseguró ganancias millonarias y amplió su presencia en el mundo empresarial con su propia marca de whisky. Posteriormente, su regreso a las artes marciales mixtas se produjo con una derrota frente a Khabib Nurmagomedov.

PUBLICIDAD

El entorno, factor clave para el futuro del irlandés

De acuerdo con el testimonio de St-Pierre, considera que el regreso de Conor apunta a objetivos mayores y no a simples desafíos. El canadiense explicó que “él regresa por las grandes cosas, no por las pequeñas. Es lo apropiado. Claro, si yo estuviera en el equipo de Conor le diría: ‘Prepárate, porque va a ser una pelea tremenda‘. Pero él puede hacerlo. Va a ser interesante”. Para el canadiense múltiple campeón de MMA, el entorno y la intensidad del campamento de entrenamiento serán determinantes para que el irlandés alcance una actuación competitiva.

El esperado combate entre Conor McGregor y Max Holloway será el plato fuerte de la International Fight Week, despertando enorme expectación entre especialistas, ex campeones y fanáticos de las artes marciales mixtas

El contexto de la UFC añade presión sobre el regreso de McGregor, quien enfrenta a Holloway, uno de los strikers más temidos de la organización. El duelo, que forma parte de una cartelera especial, generó una ola de comentarios entre especialistas, excampeones y fanáticos.

PUBLICIDAD

El legado de McGregor y las expectativas en la <i>UFC</i>

Desde su última aparición oficial, el luchador irlandés no pudo consolidar un regreso estable ni mostrar la versión que lo llevó a la cima de las artes marciales mixtas. Su figura sigue generando repercusión y divide opiniones sobre su futuro en la alta competencia. Según el diario deportivo español, la preparación, la mentalidad y la adaptación al ritmo competitivo definirán si el irlandés puede volver a ser protagonista en la élite del deporte.

La vuelta de Conor McGregor será uno de los grandes atractivos de la International Fight Week, evento central del calendario de la UFC en 2026. El resultado de su enfrentamiento con Max Holloway marcará un nuevo capítulo en la carrera de una de las figuras más reconocidas y polémicas de la historia de las artes marciales mixtas.

PUBLICIDAD