Honduras

El primer caso importado de sarampión en Honduras activa alerta sanitaria

Las autoridades de salud hondureñas han intensificado la vigilancia epidemiológica tras la confirmación de un paciente procedente de Guatemala, quien fue diagnosticado con la enfermedad al intentar ingresar por un paso fronterizo del país

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Sarampión en Perú: por qué la vacunación es clave para evitar casos graves y muertes
El paciente, de 40 años, fue identificado en el punto fronterizo de Agua Caliente tras presentar síntomas como fiebre, tos, conjuntivitis, dolor articular y erupción cutánea.| Canva

Este jueves se reportó el primer importado de sarampión en Honduras lo que ha puesto a las autoridades sanitarias en máxima alerta. Un hombre originario de Morazán, Yoro, fue diagnosticado tras su regreso desde Guatemala, donde estuvo durante seis meses y se habría contagiado mientras permanecía en un albergue.

El doctor Homer Mejía, jefe de la unidad de la Secretaría de Salud, detalló que la detección se realizó mediante una prueba de PCR en tiempo real. El paciente, de 40 años, fue identificado en el punto fronterizo de Agua Caliente tras presentar síntomas como fiebre, tos, conjuntivitis, dolor articular y erupción cutánea.

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El primer caso de sarampión en Honduras durante 2026 corresponde a una persona que contrajo la enfermedad en el extranjero y fue detectada en la frontera cuando intentaba ingresar al país.

Tras la identificación, el paciente fue aislado y su muestra enviada para análisis, confirmándose el diagnóstico el 20 de mayo. Actualmente, el paciente se encuentra estable bajo observación médica y en aislamiento para evitar la propagación del virus.

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La vigilancia epidemiológica se activó luego de la alerta emitida por la Organización Mundial de la Salud en 2025. Desde entonces, los equipos de salud hondureños han reforzado los controles en los puntos de entrada al país y capacitado a su personal para dar respuestas rápidas ante posibles casos.

Infografía ilustrada que muestra un niño con erupciones de sarampión, un doctor, un termómetro e iconos explicando síntomas y principios del tratamiento.
Esta infografía detalla los síntomas comunes del sarampión, como fiebre alta y erupciones cutáneas, y explica los principios básicos de su tratamiento para una pronta identificación y manejo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades hicieron seguimiento a nueve contactos cercanos al paciente, quienes permanecen asintomáticos y bajo aislamiento en diferentes regiones sanitarias, incluyendo San Pedro Sula, Choloma, Santa Rita y Siguatepeque. Estos contactos son monitoreados diariamente para prevenir la transmisión local.

Hasta la fecha, Honduras no había registrado casos autóctonos de sarampión. La rápida reacción de los protocolos de salud permitió contener la situación y minimizar el riesgo de un brote local, enfatizando la importancia de la vigilancia constante frente a enfermedades importadas como el sarampión.

Primer plano del torso y parte de los brazos de un niño con numerosas manchas redondas de color rojo y relieve sobre la piel clara.
Esta imagen muestra la erupción cutánea característica del sarampión en el torso de un niño, un síntoma común de la enfermedad infecciosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aumento de casos en la región

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó en un documento publicado en paho.org que entre las semanas epidemiológicas uno y 16 de 2026 la Región de las Américas registró 18.352 casos confirmados de sarampión y 15 muertes, en un alza que, según el organismo, aceleró una tendencia observada desde 2025.

En Centroamérica, el mismo informe ubicó a Guatemala como el país más afectado, con 5,399 casos confirmados hasta la semana 16 de 2026, y describió una concentración del brote en el departamento de Sololá.

El recorte regional también incluyó reportes de menor escala: El Salvador confirmó 18 casos hasta el 16 de mayo, todos importados, sin evidencia de transmisión local; Costa Rica registró entre dos y tres casos importados, con pacientes vacunados y evolución favorable.

Guatemala concentró el mayor volumen de casos y el brote se focalizó en Sololá

El documento citado por la OPS precisó que el brote guatemalteco se concentró principalmente en Sololá, donde se reportaron 75 de 175 casos confirmados hasta el 5 de febrero, siempre de acuerdo con el informe disponible en paho.org.

En el mismo relevamiento, centroamerica360.com señaló que Panamá, Nicaragua y Belice no reportaron incrementos significativos en 2026, mientras la vigilancia regional se mantuvo activa por el aumento sostenido desde el año anterior.

Primer plano de un pie de bebé con un sarpullido rojo, sostenido suavemente por manos adultas sobre una superficie blanca
Manos adultas sostienen el pie de un bebé que presenta un sarpullido rojizo visible en la planta y el tobillo. (Freepik)

La OPS pidió reforzar vacunación y vigilancia epidemiológica ante la expansión regional

La OPS instó a los países de la región a fortalecer la vacunación y la vigilancia epidemiológica como medidas de control, según centroamerica360.com, que citó las recomendaciones difundidas por el organismo.

Entre las pautas operativas, el medio consignó que la recomendación incluyó completar el esquema de vacunación y consultar en centros de salud ante síntomas como fiebre alta, sarpullido, tos o conjuntivitis.

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