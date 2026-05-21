“Acuerdo de palabra” entre River Plate y Nicolás Otamendi: el contrato que le ofreció el club

River Plate todavía debe jugar dos partidos en lo que resta del semestre, y uno de ellos es para definir el título del Torneo Apertura ante Belgrano en Córdoba, pero el entrenador Eduardo Coudet mantiene su mirada en la preparación para encarar el tramo más fuerte de la temporada, que lo tendrá peleando en la Copa Sudamericana. Con vistas a esa pretemporada, el Chacho ya tacharía las horas para contar con un refuerzo de élite después del Mundial 2026.

El periodista Gustavo Yarroch afirmó en ESPN que Nicolás Otamendi tiene un acuerdo verbal cerrado para transformarse en la primera cara nueva del Millonario, luego de su participación en la Copa del Mundo con la selección argentina.

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La Banda le ofrece un contrato por 18 meses al zaguero central de 38 años. Viene de terminar la temporada con regularidad en el Benfica de Portugal, fue el capitán del equipo, es una voz de mando en el vestuario y se trata del defensor argentino más ganador de la historia con 27 títulos.

Nicolás Otamendi es uno de los números puestos de Scaloni en la lista de 26 jugadores para disputar el Mundial 2026 (Crédito: Reuters/Violeta Santos Moura)

Días atrás, el periodista Nuno Paralvas informó en el diario A Bola que “el central argentino de 38 años comunicó su decisión a José Mourinho el viernes” y aseguró que “fichará por River Plate tras la participación de Argentina en el Mundial”. La fuente citada advirtió que era “previsible” su salida del cuadro portugués y afirmó que tenía “varias opciones sobre la mesa, incluyendo ofertas de clubes europeos y saudíes”.

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El propio futbolista se despidió del Benfica a través de un mensaje en redes sociales a mediados de este mes: “Hoy me toca despedirme de un club que significó muchísimo para mí. No es fácil cerrar una etapa tan importante, porque en Benfica viví momentos que me marcaron para siempre. Hubo alegrías, desafíos, caídas y aprendizajes… y cada uno de ellos valió la pena”.

Se sumó a mediados de 2020 a cambio de 15 millones de euros desde el Manchester City en una operación que incluyó un trueque con la salida de Rúben Dias de Las Águilas y su llegada a los Ciudadanos. Hasta el presente, Otamendi jugó un total de 281 partidos con 18 goles y 14 asistencias en el elenco de Lisboa, siendo su mejor etapa a nivel de clubes. Ganó 2 Supercopas de Portugal, 1 Liga y 1 Copa de la Liga.

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Marcó 8 goles en 130 partidos con la selección argentina (Crédito: Reuters/Rodrigo Valle)

En caso de confirmarse de manera oficial su arribo a River Plate, Nicolás Otamendi cumplirá su gran sueño de jugar en el club de sus amores, ya que en varias ocasiones reconoció su fanatismo por el Millonario.

Horas atrás, el jugador subió una publicación en redes sociales acompañada de una cita bíblica, que ilusionó a los hinchas: “Lo que viene va a ser tan bueno, que después vas a entender el por qué tuviste que esperar”.

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Mientras tanto, el elenco argentino elige la cautela a la espera de confirmar esta contratación, aunque el presidente Stefano Di Carlo habló sobre el mercado de pases durante una nota con el programa Y ya lo ve que se emite por el canal de streaming Love/ST: “River se va a reforzar. Eso es un hecho. Las ventanas del mercado de pases son el momento oportuno para abordar todos y cada tema que se plantee en términos de incorporaciones, salidas o renovaciones. Nos vamos a reforzar”.

La Banda jugará este domingo desde las 15:30 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba ante Belgrano para dirimir el trofeo del Torneo Apertura y el miércoles a partir de las 21:30 chocará con Blooming por la última fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana, donde tiene encaminada la clasificación a los octavos de final.

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