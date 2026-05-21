Se sortearon los grupos de los Mundiales Sub 17: qué rivales les tocó a las selecciones argentinas masculina y femenina

La selección argentina Sub 17 se clasificó al Mundial de Qatar tras empatar con Bolivia (AFA)

La FIFA definió en Zúrich, Suiza, a los rivales de la selección argentina para la Copa Mundial Sub 17 de las ramas masculinas y femeninas, que se disputarán este año en Qatar y Marruecos, respectivamente.

El seleccionado masculino de la Argentina, que buscará el primer título de su historia, integrará el Grupo C del Mundial y tendrá como rivales a Australia, Dinamarca y un equipo a definir que saldrá de la Copa Africana de Naciones Sub 17, según informó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

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El torneo se jugará en Qatar entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre de 2026 y reunirá a 48 selecciones en la competencia por el título. La organización distribuyó a los equipos en 12 grupos de cuatro con cruces de 16avos de final en los duelos de eliminación directa.

Cabe recordar que la Argentina de Diego Placente logró la clasificación a la cita máxima tras su participación en el último Sudamericano en Paraguay, donde terminó en el segundo puesto luego de perder la final ante Colombia (0-4).

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El Grupo C que integrará la selección argentina Sub 17 en el Mundial de Qatar (AFA)

El listado de campeones del mundo en la categoría Sub 17

Nigeria (1985, 1993, 2007, 2013, 2015)

Unión Soviética (1987)

Arabia Saudita (1989)

Ghana (1991, 1995),

Brasil (1997, 1999, 2003, 2019)

Francia (2001)

México (2005, 2011)

Suiza (2009)

Inglaterra (2017)

Alemania (2023)

Portugal (2025)

Jugadoras de las selecciones femeninas de Argentina y Brasil compiten por el balón en un reñido encuentro de fútbol en el estadio.

Los rivales de la selección femenina Sub 17 en el Mundial

Por su parte, el equipo que dirige Christian Meloni también conoció este jueves a sus rivales en el sorteo de los grupos de la Copa Mundial Femenina Sub 17 que se disputará del 17 de octubre al 7 de noviembre en Marruecos. Argentina compartirá el Grupo A junto al país anfitrión, Nueva Zelanda y Alemania.

Las albicelestes se clasificaron al Mundial luego de conseguir el segundo puesto en el Sudamericano de Paraguay, donde cayeron en la final frente a Brasil. El triunfo 1-0 ante Venezuela en las semifinales con gol de Agustina Maldonado le permitieron a las argentinas conseguir una clasificación histórica, ya que será la primera vez que la Selección Sub 17 jugará una Copa del Mundo.

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El grupo de Argentina en el Mundial Sub 17 femenino (AFA)

Los grupos del Mundial Sub 17 femenino:

Grupo A : Marruecos, Nueva Zelanda, Alemania y Argentina

Grupo B : República Popular Democrática de Corea, Puerto Rico, Polonia, CAF 1*

Grupo C : Canadá, Brasil, Noruega, CAF 2*

Grupo D : Japón, CAF 3, Francia y Venezuela

Grupo E : Estados Unidos, Samoa, CAF 4* y China

Grupo F: España, México, Australia y Chile

(*) Copa Africana de Naciones Sub 17 que se está disputando actualmente.