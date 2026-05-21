Estados Unidos

Marco Rubio dijo que la dictadura cubana aceptó la ayuda humanitaria ofrecida por Estados Unidos y calificó a Raúl Castro como “fugitivo”

“No vamos a entregar nada que caiga en manos de su empresa militar, que luego se queda con el material y lo vende para quedarse con el dinero”, advirtió el secretario de Estado de Estados Unidos

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habla con la prensa antes de abordar su avión en la Base de Reserva Aérea de Homestead, en Florida (REUTERS)
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habla con la prensa antes de abordar su avión en la Base de Reserva Aérea de Homestead, en Florida (REUTERS)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este miércoles que ve poco probable un acuerdo negociado entre Washington y la dictadura cubana, en medio de la acusación presentada por el Departamento de Justicia contra Raúl Castro por homicidio y otros cargos vinculados al derribo de avionetas civiles en 1996. Aun así, sostuvo que la vía diplomática continúa abierta, aunque condicionó cualquier avance a un eventual cambio de postura por parte de La Habana.

Rubio explicó que la preferencia de Estados Unidos sigue siendo un entendimiento negociado, pero matizó que el escenario actual no favorece esa posibilidad.

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Eso sigue siendo nuestra preferencia con Cuba. Solo estoy siendo honesto con ustedes: la probabilidad de que eso ocurra, dada la situación con la que estamos tratando ahora, no es alta”, señaló ante periodistas.

El funcionario agregó que la puerta al diálogo no está completamente cerrada, aunque lo vinculó a una eventual modificación del liderazgo cubano o de su postura política.

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Si tienen un cambio de opinión, estamos aquí”, dijo, al tiempo que remarcó que mientras tanto Washington continuará con su estrategia actual de presión.

Marco Rubio atiende a periodistas en Florida antes de iniciar un viaje oficial a Europa para asistir a un encuentro de cancilleres de la OTAN (REUTERS/Julia Demaree Nikhinson)
Marco Rubio atiende a periodistas en Florida antes de iniciar un viaje oficial a Europa para asistir a un encuentro de cancilleres de la OTAN (REUTERS/Julia Demaree Nikhinson)

Rubio calificó a Castro como un “fugitivo de la Justicia estadounidense” y evitó precisar si existe un operativo en marcha para su detención.

No voy a hablar de cómo lo traeríamos aquí. ¿Por qué diría a los medios cuáles son nuestros planes?”, respondió al ser consultado por la prensa. También indicó que, de haber novedades, serán comunicadas oficialmente.

El jefe de la diplomacia estadounidense sostuvo además que las pruebas reunidas contra el ex dirigente cubano son consistentes. Según dijo, existen elementos que lo vinculan con decisiones vinculadas al uso de la fuerza contra aeronaves civiles. “Las pruebas son claras”, afirmó.

Ayuda humanitaria bajo condiciones

Rubio también se refirió a un paquete de asistencia humanitaria destinado a la isla. Según indicó, el régimen de Cuba habría aceptado una propuesta de ayuda valorada en 100 millones de dólares, aunque advirtió que todavía no está claro si La Habana aceptó los términos establecidos por Washington para su distribución.

Dicen que la han aceptado. Veremos si eso significa que se va a concretar”, señaló el secretario de Estado, al remarcar que la implementación del programa aún está en evaluación.

Marco Rubio calificó a Raúl Castro como un “fugitivo de la Justicia estadounidense” y evitó precisar si existe un operativo en marcha para su detención
Marco Rubio calificó a Raúl Castro como un “fugitivo de la Justicia estadounidense” y evitó precisar si existe un operativo en marcha para su detención

El esquema de asistencia contempla que los fondos no sean administrados por estructuras vinculadas al aparato estatal cubano. En ese sentido, Rubio insistió en que Estados Unidos no entregará recursos que terminen bajo control de empresas militares o entidades estatales.

No vamos a entregar ayuda humanitaria que caiga en manos de su empresa militar, que luego se queda con el material y lo vende para quedarse con el dinero”, advirtió.

El funcionario se refirió en particular a conglomerados económicos vinculados a las Fuerzas Armadas cubanas, a los que Washington ha sancionado previamente por su rol en sectores estratégicos de la economía de la isla. Estas medidas forman parte de un paquete de restricciones financieras y comerciales.

En paralelo, Estados Unidos ha impulsado mecanismos alternativos de distribución de ayuda humanitaria en Cuba, principalmente a través de organizaciones religiosas, en especial la Iglesia católica, que actúa como intermediaria en la entrega de insumos.

Rubio defendió ese esquema y afirmó que existe un canal ya operativo para hacer llegar la asistencia. “Tengo en mi poder una carta de una organización humanitaria que ya está trabajando dentro de Cuba y que está dispuesta a encargarse de la distribución”, indicó.

Estados Unidos ha impulsado mecanismos alternativos de distribución de ayuda humanitaria en Cuba, principalmente a través de organizaciones religiosas, en especial la Iglesia católica, que actúa como intermediaria en la entrega de insumos
Estados Unidos ha impulsado mecanismos alternativos de distribución de ayuda humanitaria en Cuba, principalmente a través de organizaciones religiosas, en especial la Iglesia católica, que actúa como intermediaria en la entrega de insumos

La tensión bilateral se da en un contexto más amplio de endurecimiento de la política exterior estadounidense hacia La Habana, que incluye sanciones, acciones judiciales y una mayor presión diplomática. Según Rubio, la prioridad de Washington no es la intervención externa, sino lo que definió como un asunto de seguridad nacional vinculado al régimen cubano.

(Con información de Reuters, EFE y AFP)

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