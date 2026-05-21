Carmiña apuntó contra Gran Hermano tras quedarse afuera del repechaje: “No era necesario humillarme así”

Carmiña habló sobre su exclusión del repechaje de Gran Hermano

El descargo de Carmiña Masi tras la noche del repechaje de Gran Hermano dejó al descubierto el impacto emocional y la incomodidad que vivió a raíz de la decisión que la excluyó del regreso al reality. Según determinó la producción, el posible retorno de la paraguaya estaba en manos de Jenny Mavinga, la jugadora de origen congoleño a quien le había dedicado comentarios ofensivos y discriminatorios que motivaron su expulsión. Ante el pulgar abajo, Carmiña recurrió a sus redes sociales para manifestar su descontento, tanto con la producción como con el mecanismo que la puso en el centro de una polémica pública.

En un video publicado en sus cuentas, cuestionó enérgicamente el procedimiento adoptado: “¿Desde cuándo una participante decide el Golden Ticket de otra? Señor Gran Hermano, por favor, ¿lecciones de moral a mí? No, vos no sos mi papá para decirme: ‘Ay, Carmiña se portó bien, le voy a dar este Golden Ticket’, pero que decida Mavinga. No, conmigo no". Con estas palabras, dejó en claro su rechazo a que una exparticipante tuviera el poder de determinar el destino de otra dentro del juego, apuntando directamente al criterio empleado por la producción.

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La expresión de su malestar se profundizó con la publicación de una historia en Instagram, donde sobre un fondo negro y letras blancas escribió: “Me siento asqueada. Innecesario humillarme así y exponer a Mavinga con algo que pasó hace un montón y era un tema terminado. Se acabó la margarita estúpida”, advirtió.

Carmiña expresó su profundo asco y sentir de humillación tras quedar fuera del repechaje de Gran Hermano, lamentando la exposición de un tema pasado.

Este mensaje condensó su sensación de humillación y la percepción de haber sido involucrada, junto a Mavinga, en un episodio que consideraba superado. La reacción evidenció el peso emocional que tuvo para Carmiña la exposición mediática y la decisión tomada en vivo.

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La gala de repechaje se presentó como uno de los momentos más esperados de la temporada, ya que ofrecía a exparticipantes y nuevas caras la oportunidad de ingresar y competir. Durante los primeros minutos del programa, cruzaron la puerta de la casa figuras como Charlotte Caniggia, Matías Hanssen, Nenu López, Sebastián Cola, Tatiana Luna, Juan Carlos López y Steffy Pereira. El clima estaba cargado de expectativa y la tribuna reaccionaba con entusiasmo ante cada ingreso.

La producción, sin embargo, tenía preparada una sorpresa adicional: la posibilidad del regreso de Carmiña, quien había sido expulsada previamente por un episodio calificado como grave por la voz de Gran Hermano. Santiago del Moro, aclaró que para que Carmiña pudiera aspirar al repechaje fue necesario gestionar un permiso especial y que se realizara una disculpa pública ante Mavinga. De este modo, el contexto de su posible vuelta estuvo condicionado desde el inicio por la resolución de aquel conflicto anterior.

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La voz del reality dejó en manos de Jenny el ingreso de la periodista paraguaya a la competencia (Video: Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)

La expulsión de Carmiña fue mencionada en el mensaje especial de la voz de Gran Hermano como “uno de los sucesos más lamentables” ocurridos en la casa. El comunicado remarcó que, si bien desde el episodio hasta la fecha había transcurrido bastante tiempo y la participante había mostrado arrepentimiento en distintos ámbitos, la decisión sobre su regreso no recaería en la producción ni en el público, sino en otra jugadora involucrada: Mavinga.

La voz anunció la existencia de un Golden Ticket reservado para Carmiña, pero puso la decisión final en manos de Mavinga: “No seré yo quien tome la decisión. Será otra exjugadora quien diga si cree conveniente que vos, Carmiña, regreses a la competencia. Mavinga, todavía no digas nada, no me respondas ahora. Pero solo te comento que el Golden Ticket para Carmiña está en tus manos”. El público quedó a la expectativa, sabiendo que la resolución dependía de una protagonista directa del conflicto original.

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Jenny, luego de la polémica racista, le bajó el pulgar a que la periodista paraguaya regrese (Video: Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)

Tras una pausa cargada de tensión, Santiago del Moro le preguntó directamente a Mavinga por la decisión. La respuesta fue breve, pero decisiva: “Yo a Carmina la perdoné, pero no”. Con esa frase, se selló el destino de Carmiña en el programa. El conductor aclaró de inmediato: “Carme, entonces no entrás a la casa. Mavinga dijo que no”, dando por terminado el repechaje para la exjugadora.

El estudio estalló en gritos y reacciones encontradas. Una parte de la tribuna celebró la postura de Mavinga, mientras otra expresó abiertamente su desacuerdo y frustración. La votación del público, que había dejado a Carmiña en el tercer puesto para el regreso, quedó sin efecto ante la decisión individual. El Golden Ticket, símbolo de una segunda oportunidad, finalmente no fue utilizado.

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