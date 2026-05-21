Con 31 puntos por partido, Shai Gilgeous-Alexander ganó su segundo MVP consecutivo

Shai Gilgeous-Alexander es elegido MVP de la NBA por segundo año consecutivo, consolidando su estatus como figura central del básquet (Mandatory Credit: Alonzo Adams-Imagn Images)

El impresionante logro de Shai Gilgeous-Alexander al ganar el premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA en dos temporadas consecutivas lo ubica como una de las figuras centrales del básquet actual. Su liderazgo en el Oklahoma City Thunder lo distingue dentro de la liga y será reconocido en el anuncio oficial previsto para la noche del domingo, según informó The Sporting News.

Conquistar de manera consecutiva el MVP de la NBA significa que Shai Gilgeous-Alexander entra a un selecto grupo de solo 14 jugadores en la historia de la liga. Este reconocimiento destaca su dominio individual, así como su aporte determinante al éxito del equipo, reforzando su legado entre los referentes históricos del básquet.

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En las temporadas 2024 y 2025, Gilgeous-Alexander consolidó su protagonismo con los Thunder. Bajo su conducción, el equipo obtuvo el mejor registro de la liga, lo que los posicionó como favoritos en las eliminatorias, informó The Sporting News. Su reconocimiento como MVP refleja tanto su influencia en el grupo como el crecimiento de la franquicia de Oklahoma City en la NBA.

El galardón de MVP sitúa a Gilgeous-Alexander entre los 14 jugadores en la historia con MVPs consecutivos en la NBA (Mandatory Credit: Alonzo Adams-Imagn Images)

El base canadiense superó a Nikola Jokic y Victor Wembanyama, quienes integraban la terna de finalistas. Su triunfo recibió un amplio respaldo entre analistas y seguidores, de acuerdo con The Sporting News. Sus números ofensivos sobresalen: por cuarta temporada consecutiva promedió más de 30 puntos por partido, alcanzando 31,1 puntos por juego, solo superado por Luka Doncic.

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De MVP a referente en la NBA

El criterio para otorgar el galardón del MVP considera tanto los promedios individuales como el peso del jugador en la dinámica de su equipo. La campaña de Gilgeous-Alexander resaltó por su regularidad ante el exigente calendario de la NBA y su capacidad de mantenerse en la élite a pesar de posibles lesiones. Este factor resultó decisivo respecto a otros candidatos como Doncic.

Aunque Luka Doncic tuvo un destacado desempeño ofensivo, sus problemas defensivos y ausencias por lesión disminuyeron sus posibilidades, tal como analiza The Sporting News. A diferencia de sus rivales, Gilgeous-Alexander mantuvo su nivel a lo largo de la temporada, guiando la ofensiva y contribuyendo al esfuerzo colectivo en defensa.

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La regularidad y el compromiso de Gilgeous-Alexander ante lesiones y rivales consolidaron su candidatura al premio MVP de la NBA (Mandatory Credit: Alonzo Adams-Imagn Images)

La percepción positiva hacia el impacto de Gilgeous-Alexander se vio reforzada por la solidez del conjunto de Oklahoma City. Con él al frente, los Thunder se han consolidado como el equipo de mayor crecimiento y uno de los aspirantes al título en la actual fase final.

Según datos recogidos por The Sporting News, la labor de Gilgeous-Alexander en las dos temporadas recientes lo posiciona entre los principales líderes en anotación y eficiencia ofensiva de la NBA. Su presencia central en el esquema del equipo responde a la necesidad de contar con una figura decisiva en los momentos clave.

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Historial de ganadores consecutivos del MVP

Obtener el MVP de la NBA en años consecutivos es un logro reservado a una élite muy exclusiva. De acuerdo con The Sporting News, solo 14 jugadores han logrado esta distinción en temporadas consecutivas desde la creación del premio.

2025, 2026: Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)

2021, 2022: Nikola Jokic (Denver Nuggets)

Nikola Jokic obtuvo el MVP de la NBA en los años 2021 y 2022 como jugador de los Denver Nuggets (Mandatory Credit: Isaiah J. Downing-USA TODAY Sports)

2019, 2020: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

2015, 2016: Stephen Curry (Golden State Warriors)

2012, 2013: LeBron James (Miami Heat)

2009, 2010: LeBron James (Cleveland Cavaliers)

2005, 2006: Steve Nash (Phoenix Suns)

2002, 2003: Tim Duncan (San Antonio Spurs)

1991, 1992: Michael Jordan (Chicago Bulls)

Michael Jordan fue premiado como el MVP en los años 1991 y 1992 con Chicago Bulls (REUTERS/Mike Blake)

1989, 1990: Magic Johnson (Los Angeles Lakers)

1984, 1985, 1986: Larry Bird (Boston Celtics)

1982, 1983: Moses Malone (Houston Rockets, Philadelphia 76ers)

1976, 1977: Kareem Abdul-Jabbar (Los Angeles Lakers)

1971, 1972: Kareem Abdul-Jabbar (Milwaukee Bucks)

1966, 1967, 1968: Wilt Chamberlain (Philadelphia 76ers)

Wilt Chamberlain fue seleccionado como MVP de la NBA en tres años seguidos: 1966, 1967 y 1968 con Philadelphia 76ers (AP Foto/Paul Vathis, archivo)

1960, 1961: Bill Russell (Boston Celtics)

Implicaciones y legado en la historia de la NBA

La obtención de este doble galardón implica la capacidad de Gilgeous-Alexander de dominar la liga durante dos años completos, manteniendo un desempeño extraordinario tanto en el plano individual como colectivo. Desde la perspectiva de The Sporting News, quienes han conseguido el reconocimiento en años consecutivos suelen transformarse en símbolos generacionales y en protagonistas clave del básquet internacional.

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La lista de figuras con premios consecutivos refleja cómo esta distinción evolucionó junto con el desarrollo del básquet y el surgimiento de nuevos liderazgos. Ejemplos como Abdul-Jabbar, Bird o LeBron James ilustran la combinación de constancia, adaptación y liderazgo que hoy caracteriza la trayectoria de Gilgeous-Alexander.

La capacidad de dominar la liga por dos años define el impacto de Gilgeous-Alexander entre los principales referentes del deporte (Mandatory Credit: Alonzo Adams-Imagn Images)

El caso de Nikola Jokic, ganador de tres MVP en cuatro años, demuestra que logros de este tipo dejan una huella duradera tanto en la reputación individual como en el rumbo de sus equipos. Gilgeous-Alexander, integrado ya en este selectísimo círculo, encarna la influencia de los grandes nombres de la época y fortalece su posición en la historia reciente de la NBA.

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Con este nuevo doble reconocimiento, el base de los Thunder comparte legado con quienes se han convertido en referentes de distintas generaciones y confirma la vigencia de su impacto en el básquet mundial.