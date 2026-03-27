Cómo ayuda una dieta basada en plantas a evitar el estreñimiento crónico, según la ciencia

La dieta basada en plantas y el patrón mediterráneo disminuyen el riesgo de estreñimiento crónico en adultos mayores, según el Hospital General de Massachusetts Brigham (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estreñimiento crónico afecta a un porcentaje considerable de adultos de mediana y avanzada edad, comprometiendo la calidad de vida y la salud general. Nuevas investigaciones del Hospital General de Massachusetts Brigham, difundidas por MiNDFOOD, revelan que la prevención de este trastorno va mucho más allá del simple aumento en la ingesta de fibra.

El estudio, que monitoreó durante años a más de 96.000 personas, demuestra que adoptar patrones alimenticios integrales, como una alimentación basada en plantas, junto con una hidratación adecuada y actividad física regular, puede reducir significativamente la incidencia del estreñimiento crónico en esta población. Estas conclusiones desafían la creencia tradicional de que la fibra es el único factor relevante, destacando la importancia de la calidad, variedad y combinación de nutrientes en la salud intestinal y el envejecimiento saludable.

Las dietas que priorizan el consumo de verduras, frutas, legumbres, frutos secos y grasas saludables, con énfasis en patrones mediterráneos o en una alimentación basada en plantas, se asociaron con una menor incidencia de estreñimiento crónico, según el equipo del Hospital General de Massachusetts Brigham.

El seguimiento a largo plazo reveló que no solo la cantidad de fibra, sino el patrón alimenticio completo, influye en la salud intestinal. En cambio, una dieta occidental, rica en ultraprocesados y grasas saturadas, aumentó el riesgo de problemas intestinales persistentes.

La dieta mediterránea y el enfoque basado en plantas reducen el riesgo

El análisis detallado de los datos indica que tanto la dieta mediterránea como la basada en plantas ofrecen beneficios superiores para la salud digestiva en adultos mayores. Kyle Staller, gastroenterólogo y autor principal del estudio, subrayó a MiNDFOOD que, tradicionalmente, se atribuía la mejora del tránsito intestinal al consumo exclusivo de fibra.

Una ingesta diaria de entre 25 y 30 gramos de fibra, proveniente de frutas, verduras y legumbres, mejora notablemente la regularidad intestinal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, los resultados muestran que la diversidad y la calidad de los alimentos, junto con otros componentes como los fitonutrientes y las grasas saludables, juegan un papel decisivo en la prevención del estreñimiento.

La investigación destaca que la adherencia a estos patrones alimenticios disminuye la incidencia de estreñimiento crónico, independientemente de la cantidad exacta de fibra consumida. De acuerdo con MiNDFOOD, quienes optaron por estos modelos tuvieron menos problemas intestinales, mientras que aquellos con hábitos occidentales registraron un riesgo elevado.

El estudio evidenció que las dietas occidentales, ricas en ultraprocesados y grasas saturadas, aumentan la probabilidad de estreñimiento crónico. Por el contrario, la inclusión regular de verduras, frutos secos y aceites saludables se asoció con mejores resultados en el tránsito intestinal.

Staller detalló a MiNDFOOD que el bienestar digestivo depende de la combinación de nutrientes y de la calidad general de la dieta, más que del conteo exclusivo de gramos de fibra al día.

El consumo habitual de frutos secos, aceites saludables y semillas favorece el tránsito intestinal y refuerza la prevención del estreñimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la investigación remarca la importancia de la hidratación y la actividad física diaria como factores complementarios para mantener la regularidad intestinal y evitar el deterioro digestivo asociado a la edad. El patrón global de alimentación, más allá de un nutriente aislado, se consolida como la estrategia más efectiva para prevenir el estreñimiento en adultos mayores.

Recomendaciones prácticas para adultos de mediana y avanzada edad

MiNDFOOD señala varias prácticas fundamentales para disminuir el riesgo de estreñimiento crónico conforme avanza la edad. Los especialistas recomiendan consumir entre 25 y 30 gramos de fibra al día a través de fuentes como frutas, verduras, arroz integral, legumbres, frutos secos y semillas. Beber de 6 a 8 vasos de agua diarios ayuda a mantener las heces blandas y facilita su paso por el intestino. La actividad física regular —caminar, nadar o hacer yoga— estimula la motilidad intestinal.

Establecer rutinas fijas para ir al baño, especialmente después de las comidas, favorece el reflejo natural del colon y contribuye a una mayor regularidad. Limitar el consumo de alimentos procesados, así como el exceso de lácteos y carne roja, es aconsejable para preservar la función digestiva.

El ejercicio físico regular, como caminar, nadar o practicar yoga, estimula la motilidad intestinal y ayuda a evitar el estreñimiento en adultos mayores ( Imagen Ilustrativa Infobae)

Consultar con profesionales de la salud sobre medicamentos que puedan influir en el tránsito intestinal es fundamental. Incorporar probióticos, como yogur o kéfir, favorece la flora intestinal, y gestionar el estrés contribuye a la función digestiva.

MiNDFOOD aconseja descartar enfermedades subyacentes si el estreñimiento persiste pese a cambios en la dieta y el estilo de vida.

El valor de un enfoque integral para la salud digestiva

Adoptar una alimentación variada y equilibrada, junto con ejercicio físico diario y hábitos regulares, constituye la vía más efectiva para reducir el riesgo de estreñimiento crónico y mantener el bienestar digestivo en adultos de mediana y avanzada edad.

Las evidencias del Hospital General de Massachusetts Brigham, difundidas por MiNDFOOD, refuerzan la importancia de priorizar la calidad y el patrón global de la dieta como pilares de la salud intestinal y el envejecimiento saludable.