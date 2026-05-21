“Decían que solo gano títulos con Argentina”: la desafiante arenga de Dibu Martínez tras lograr la Europa League

El arquero argentino animó la celebración

Aston Villa está de fiesta. El elenco de Birmingham se consagró campeón de la Europa League tras vencer al Friburgo con los argentinos Emiliano Martínez y Emiliano Buendía como figuras y vive horas de alegría. En los festejos con la hinchada, el Dibu tomó el micrófono y se dirigió directamente a los fanáticos con palabras que involucraron a la selección argentina y al Manchester United.

“Chicos, solo una cosa. La gente decía que solo gano títulos con Argentina”, arrancó el arquero marplatense campeón del mundo, bicampeón de América y ganador de la Finallísima con la Albiceleste. “¿Pero adivinen qué? ¡Estaban equivocados, estaban equivocados! Los quiero, chicos”, gritó eufórico Martínez.

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Luego, en la misma sintonía, se refirió a una de las novelas que animaron el mercado de pases anterior, cuando la prensa inglesa indicó que su traspaso a los Diablos Rojos era casi un hecho. “La gente decía que me iba a ir al Manchester United. ¿Adivinen qué? Estaban equivocados", sostuvo el Dibu a los cuatro vientos. Con la consagración, el arquero argentino alcanzó así su undécimo trofeo como profesional.

En los festejos en cancha, Martínez tuvo un noble gesto con un el futbolista brasileño Alysson. Después de que el extremo brasileño de 20 años quedara fuera del podio por una limitación reglamentaria pese a integrar el plantel y haber sido fichado en enero como una apuesta de futuro del club, el guardameta le entregó una medalla de campeón.

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El gesto del Dibu Martinez con un futbolista en la premiación del Aston Villa

La UEFA entregó medallas solo a los jugadores habilitados en la plantilla para el torneo, y Alysson quedó al margen porque no pudo ser incluido en la lista oficial para las fases decisivas. El reglamento impedía agregarlo porque el club ya había utilizado los tres cambios permitidos para la segunda parte del certamen con Tammy Abraham, Douglas Luiz y Leon Bailey. Cuando advirtió que el brasileño permanecía apartado, Martínez se dirigió a las autoridades para pedir una medalla extra y luego se la entregó personalmente. Después, se unió al resto del plantel para recibir el trofeo.

El arquero argentino reveló que terminó el partido en Estambul con un dedo roto, una lesión que, según contó el propio arquero argentino a ESPN, sufrió en la entrada en calor y que adquiere relevancia porque falta menos de un mes para el debut de la selección argentina ante Argelia, el 16 de junio, en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

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“Hoy me rompí el dedo en la entrada en calor... Y no hay mal que por bien no venga. Lo hice toda mi vida. Y lo sigo haciendo”, indicó Martínez después de la consagración en el Tupras Stadium. A pesar del dolor, el marplatense decidió seguir en el campo durante todo el partido. Cuando le preguntaron por la molestia, explicó: “Nunca tuve una rotura de dedo, pero cada vez que agarraba la pelota se me iba para el otro lado. Pero bueno, son caminos que hay que pasar. Estoy orgulloso de defender al Aston Villa”.

La victoria del conjunto inglés también tuvo peso histórico para el club de Birmingham. Aston Villa no lograba una consagración continental de esta magnitud desde la Copa de Europa de 1982, y el triunfo sobre el equipo alemán confirmó su regreso al protagonismo internacional.

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Para Martínez, además, el trofeo de Estambul fue su primer título con los Villanos. La conquista extendió su invicto en finales: ganó las siete definiciones por trofeos que disputó entre Arsenal, la selección argentina y esta primera final con Aston Villa.

En la Selección, Martínez afrontará la cita de 2026 como el segundo arquero con más partidos en la historia del equipo nacional, con 59 presencias, detrás de Sergio Romero, que suma 96. También aparece segundo en vallas invictas, con 41, otra vez por detrás de Romero, que tiene 47.

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