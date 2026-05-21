Quiénes son los trabajadores que murieron por una explosión de un camión en un yacimiento petrolero en Mendoza

El accidente ocurrió durante tareas de reparación al interior del taller de la empresa TSB S.A. en la zona de Pata Mora

La explosión de la tapa de un camión cisterna dentro de un taller de la empresa TSB S.A. dejó dos operarios muertos este miércoles por la tarde en el yacimiento Chachahuén Sur, en la zona de Pata Mora, a más de 300 kilómetros de la ciudad de Malargüe, en el sur de la provincia de Mendoza. El hecho sacudió al sector hidrocarburífero de una región donde convergen operaciones petroleras de ambos lados del límite provincial.

Las víctimas fueron identificadas por las autoridades como Sergio Adrián Sanchuc, de 47 años y oriundo de General Alvear, quien murió en el lugar a raíz de la explosión. El segundo operario, Gastón Antonio Andrada, de 40 años y oriundo de la ciudad de Mendoza, fue rescatado con heridas de extrema gravedad y trasladado de urgencia al hospital de Rincón de los Sauces, en la provincia de Neuquén, localidad elegida por su cercanía con el área del accidente. Minutos después de llegar al centro asistencial, Andrada falleció mientras recibía atención médica, según le confirmaron fuentes oficiales a Infobae.

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El siniestro se produjo a las 19:35 mientras personal de la compañía realizaba tareas de reparación sobre el vehículo al interior de las instalaciones. Fue el supervisor de la planta quien primero dio la voz de alarma: escuchó una fuerte detonación y observó de inmediato una densa nube de gas que comenzó a expandirse en el sector.

La Unidad Fiscal de Malargüe está a cargo de la investigación para esclarecer las causas y condiciones del accidente en el yacimiento

Tras la alerta, efectivos del Destacamento Pata Mora y equipos de emergencia se movilizaron al lugar para asistir a los trabajadores afectados y asegurar la zona operativa.

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El área operativa donde ocurrió el accidente se encuentra ubicada en el departamento mendocino de Malargüe, próxima al límite con la localidad neuquina de Rincón de los Sauces, en una zona de intensa actividad petrolera del sur del país. Según detalló LM Neuquén, la explosión se originó en la tapa del camión cisterna durante las tareas de reparación que se llevaban a cabo dentro del taller de la empresa.

Tras el episodio, la Unidad Fiscal de Malargüe quedó a cargo de la investigación para determinar las causas del siniestro y establecer las condiciones en las que se produjo la detonación, indicaron a este medio. Las primeras intervenciones estuvieron a cargo de efectivos del Destacamento Pata Mora, que colaboraron con personal del yacimiento en las tareas de rescate. De momento, la investigación no logró avanzar con ninguna pista o indicio que pueda determinar el desenlace del hecho.

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Horas después de confirmarse la muerte de ambos trabajadores, TSB S.A. difundió un comunicado oficial. La compañía, con sede en Neuquén, expresó sus condolencias y anunció la activación de protocolos internos de asistencia. “Ante el lamentable hecho ocurrido en el día de hoy, alrededor de las 19:00 horas, en el área de operaciones de Chachahuén Sur, en la zona de Pata Mora, Cía. TSB S.A. expresa su más profunda solidaridad y acompañamiento a las familias afectadas en este difícil momento”, rezó el texto de la firma.

La empresa TSB S.A. activó protocolos internos de asistencia y expresó sus condolencias por el trágico incidente en Chachahuén Sur

La empresa subrayó que la seguridad del personal constituye una prioridad y detalló las medidas adoptadas de forma inmediata. “Para la compañía, la integridad y seguridad de las personas constituyen una prioridad absoluta. Hemos activado de manera inmediata los protocolos de contingencia, disponiendo un equipo interdisciplinario abocado exclusivamente a brindar la asistencia integral, contención emocional y humana que las familias requieran”, precisó el comunicado de TSB.

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La firma también confirmó que colabora con las autoridades que tienen a su cargo la investigación del accidente. “Asimismo, la empresa se encuentra colaborando plenamente con las autoridades competentes a fin de determinar las causas del accidente”, concluyó el escrito oficial.