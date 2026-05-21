Violeta Urtizberea contó cómo era la curiosa relación con su padre Mex en Magazine For Fai: “Casi no me hablaba”

La actriz recordó sus comienzos en la actuación con Mex en el programa para chicos que se volvió de culto

En su visita a Infobae a las Nueve, el programa de Infobae en Vivo, Violeta Urtizberea reveló una faceta poco conocida de sus inicios: la curiosa dinámica que vivió con su padre, Mex Urtizberea, dentro de Magazine for Fai, el ciclo que se convirtió en semillero de actores y en el que ella dio sus primeros pasos a los 10 años.

Lo primero que aclaró fue el tipo de experiencia que aquello representó. No se identifica con la imagen del “niño actor” que sacrifica su infancia por una carrera. “Era un programa muy de nicho, que iba una vez por semana. Grabábamos los sábados. O sea, nunca tuve que dejar de hacer nada por grabar”, explicó. El resto de la semana era una chica más: iba al colegio, compartía con sus compañeros y nadie la trataba como una figura pública. “No era la famosa del colegio”, graficó.

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La contradicción central en la crianza que recibió de Mex empieza antes de Magazine for Fai. Su padre era músico y docente -todavía no había desembarcado en la actuación-, y la casa familiar estaba repleta de instrumentos. Violeta, sin embargo, no sabe tocar ninguno, según le explicó Mex, para no condicionarla. Ella no tardó en cuestionárselo: “¿Condicionar de qué, si suma aprender un instrumento?”. El propio Mex terminó dándole la razón, una autocrítica que, según ella, su padre se hace hasta hoy.

La misma lógica —cuidar tanto de no imponer que termina privando— se repitió cuando Mex comenzó a producir Magazine for Fai. Violeta no formaba parte del programa en un principio, pese a que los castings se hacían en la propia casa de su padre, los sábados en que ella estaba con él. “Yo veía a los pibes en la casa de mi papá actuando y no decía nada, porque siempre fui como muy obediente”, recordó. Miraba en silencio, se moría de ganas, pero esperaba.

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VIoleta saludó a su padre Mex Urtizberea por su cumpleaños con un video de Magazine For Fai

La oportunidad llegó con el piloto, cuando hicieron falta más chicos para el formato de talk show que proponía el ciclo del que iban a disparar figuras futuras como Julieta Zylberberg, Martín Piroyansky, Laura Cymer y Martín Slipak. Mex le preguntó si quería participar, le hizo una pequeña prueba improvisada y le dio el lugar. Su respuesta fue un “sí” tan obvio como rotundo.

Una vez adentro, Mex adoptó una estrategia igual de paradójica. Para que no pareciera que su hija tenía privilegios, casi no le dirigía la palabra en el set. “Hacía diferencia al revés, como que casi no me hablaba”, describió Violeta entre risas. El cuidado por evitar que la vieran como “la acomodada” derivó en una distancia que, en los hechos, también la diferenciaba del resto, aunque en sentido opuesto.

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Ella lo vivió bien. No guarda rencor ni hace un drama de aquello. Pero sí lo señala como un ejemplo de algo que los padres hacen con frecuencia, incluso en su experiencia en la maternidad: “Uno hace cosas raras”.

Violeta Urtizberea está en pareja con Juan Ingaramo y son padres de Lila (Prensa Chandon)

Hoy Violeta es madre junto al músico Juan Ingaramo y se encuentra en un lugar que le resulta extrañamente familiar. Con su hija Lila se descubre repitiendo los mismos mecanismos que alguna vez le criticó a Mex. “Todo el tiempo me veo haciendo cosas raras con mi hija: para no generar tal cosa, hacés lo otro y es peor”, admitió.

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Siempre en el camino de la paradoja, señaló que le gustaría que Lila no sea actriz, aunque sin saber bien por qué. Al mismo tiempo, reconoció que es difícil evitarlo cuando la nena los ve vivir con genuina alegría lo que hacen. La lógica que describe no requiere imposición ni planificación: “Quizás inevitablemente hay algo de eso que se transmite”.

La entrevista completa a Violeta Urtizberea

La entrevista completa a Violeta Urtizberea (Infobae en Vivo)

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• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

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• De 12 a 15: Infobae al Mediodía: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

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