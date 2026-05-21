Colapinto palpitó el GP de Canadá de la F1 y señaló las mejoras de Alpine: cuál fue el punto de inflexión en su rendimiento

Luego de concretar su mejor resultado en la Fórmula 1, Franco Colapinto buscará continuar con su gran estado de forma con Alpine en el Gran Premio de Canadá, que contará con carrera Sprint. El argentino habló durante el Media Day en el Circuito Gilles Villeneuve y palpitó lo que será el fin de semana, en el que el equipo francés pretende mantenerse como la quinta fuerza de la grilla.

El argentino de 22 años puntualizó en el gran momento que está atravesando el team francés y el punto de inflexión que marcará el GP de Canadá para su desempeño personal. “Creo que todos sentimos un poco de alivio por las mejoras que hicimos y porque fuimos muy fuertes en Miami. No solo en una sesión, sino durante todo el fin de semana desde el comienzo. Eso demuestra que todo lo que hicimos dio resultado. Así que, en general, fue parte de un muy buen fin de semana porque sumamos puntos con ambos autos. Fue un fin de semana mucho mejor por lo competitivos que fuimos. Así que definitivamente nos da más confianza de cara a Canadá”, argumentó Colapinto, según divulgó el portal Motorsport.

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Franco hizo hincapié en que ya compitió en todos los circuitos que restan del calendario, algo que remarcó como un punto favorable: “Conozco este circuito y además es el primer trazado del año que ya conozco. A partir de ahora todos serán circuitos en los que ya he corrido, lo cual también es muy positivo. Creo que estoy en un lugar mucho más feliz, y eso es un buen punto de partida y definitivamente me da más confianza para esta carrera”. Vale recordar que en 2024 participó de las últimas nueve fechas con Williams y, en 2025, reemplazó a Jack Doohan en Alpine en la séptima carrera.

Colapinto arribó al GP de Canadá junto a sus representantes, María Catarineu y Jamie Campbell-Walter (@AlpineF1Team)

“Es un circuito que, al final, es old school (vieja escuela) y tiene las paredes cerca. Es un circuito que de chiquito veías en la tele en los 2000. Es una pista que veías y decías: ‘Wow, qué carreras salen ahí. Qué historia que hay en esa pista’. Pero, por otro lado, está lejos porque no está en Europa. Entonces, la única chance de correr acá es con la F1. El año pasado fue la primera que estuve acá, que pasé por el muro de los campeones, una curva tan histórica en la F1. Es un circuito que tiene un legado muy grande en la F1 y una historia gigante atrás. Eso le da una sensación especial y diferente que capaz un circuito más moderno no te da tanto. A mí siempre los circuitos old school me gustan mucho y disfruto manejar ahí. Como los circuitos callejeros, que te generan un poco más de tensión. Tenés que estar más atento porque son duros”, comentó emocionado en diálogo con la F1.

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“Creo que el paquete completo ha mejorado. Tenemos algunas pequeñas actualizaciones aquí, lo cual también es positivo. Estamos enfocándonos en las áreas correctas, algo que veníamos intentando encontrar desde hace un par de carreras. Y ahora sentimos que estamos apuntando a las cosas adecuadas, y eso por supuesto es bueno”, destacó sobre el desarrollo del monoplaza A526.

En esta misma línea, sobre el fuerte desempeño de Alpine en Miami, explicó: “Creo que el circuito probablemente se adaptó un poco mejor a nosotros que las pistas de alta velocidad, pero también siento que dimos un paso adelante. El gran problema y la gran incógnita es que cada fin de semana los equipos traen piezas nuevas y muchísimas actualizaciones. No podés relajarte ni sentir que estás al frente de la zona media porque otro equipo puede traer una gran mejora y volver a dejarte atrás”.

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Alpine marcha quinto en el campeonato de constructores con 23 unidades, únicamente superado por las cuatro potencias (Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull). Pese a que Pierre Gasly tuvo que abandonar por un accidente, el séptimo puesto que obtuvo Colapinto fue clave para el equipo, que mantuvo la racha de sumar puntos en las primeras cuatro fechas.

Colapinto y Gasy durante el Media Day del GP de Canadá (REUTERS/Jennifer Gauthier)

“Esa carrera de actualizaciones y desarrollo ya está en marcha y creo que esta es una parte del año donde todo cambia muchísimo. Más adelante, hacia el final de la temporada, suele estabilizarse un poco más. Necesitamos mantenernos muy concentrados y atentos en seguir mejorando el auto y no simplemente conformarnos con los puntos que conseguimos”, explicó Colapinto sobre el desarrollo de piezas de las escuderías.

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Pese a que Alpine tuvo un gran inicio y ambos pilotos lograron sumar puntos importantes, Colapinto puntualizó en el hecho de que todavía hay margen de mejora. “Todavía tenemos muchas cosas por mejorar en el coche, lo cual también es una muy buena señal porque el auto es rápido, pero todavía hay bastantes aspectos que hacer mejores. Creo que todavía hay buenas direcciones para seguir, pero no debemos relajarnos por el rendimiento de la última carrera”, comentó.

A su vez, agregó: “Principalmente las curvas de alta velocidad son el área en la que todavía tenemos que trabajar más. Obviamente Miami era un circuito más orientado a baja velocidad, pero las curvas rápidas allí también mejoraron respecto a carreras anteriores, así que vamos en la dirección correcta. Tenemos que seguir trabajando en eso”.

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Franco Colapinto sumó siete puntos producto del décimo puesto que consiguió en China y el séptimo en Miami (Alpine)

Por último, en la rueda de prensa que dio frente a los medios, anticipó: “Canadá sigue siendo un circuito bastante de baja velocidad, con muchos cambios de dirección, así que debería seguir siendo una buena pista para nuestro auto. Además estamos trayendo cosas nuevas para hacerlo un poco mejor todavía, así que veremos dónde estamos”, concluyó.

La actividad en pista del Gran Premio de Canadá se abrirá el viernes 22 de mayo a las 13:30 (hora argentina) con los únicos ensayos libres. A las 17:30 se realizará la qualy para la carrera Sprint, que iniciará a las 13 del sábado. La clasificación general será más tarde, a las 17:00. En ese mismo horario se encenderán las luces verdes para marcar el comienzo de la atracción principal del fin de semana en el Circuito Gilles Villeneuve, que tendrá 70 vueltas.

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