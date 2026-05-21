Antonela Roccuzzo deslumbró en Nueva York con un look que marca tendencia

El video sigue a Antonela Roccuzzo durante una producción de fotos en Nueva York

El último desfile de Louis Vuitton en la ciudad de Nueva York atrajo la atención internacional no solo por la presentación de la colección Cruise 2027, sino también por la presencia de figuras como Antonela Roccuzzo. La empresaria argentina fue una de las invitadas estelares y su estilismo generó repercusión tanto en el evento como en las redes sociales, consolidando una vez más su lugar como referente de estilo global.

Antonela Roccuzzo posa en un balcón de Nueva York luciendo un sofisticado conjunto de raya diplomática y un bolso de diseño con detalles de perlas y cadenas, marcando tendencia con su estilo.

El look elegido para la ocasión combinó sofisticación y modernidad. Optó por un conjunto de sastrería azul marino con rayas diplomáticas, elemento que se mantiene como tendencia fuerte en la moda internacional. El conjunto incluía un chaleco estructurado de escote redondeado, con vivos blancos en contraste y botones dorados. La prenda destacaba por su silueta entallada y las líneas curvas que aportaban una nota distintiva a la pieza principal del atuendo.

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Antonela Roccuzzo posa con un sofisticado atuendo de rayas y detalles blancos en Nueva York, confirmando su estatus de ícono de la moda.

Para complementar la parte superior, la esposa de Leo Messi sumó un pantalón de corte amplio y tiro alto, tipo palazzo, que le otorgó fluidez y movimiento al conjunto. Este tipo de pantalón, además de aportar comodidad, refuerza la tendencia actual hacia prendas oversize y estructuras relajadas en la moda femenina, adaptadas al contexto urbano y cosmopolita del evento.

Antonela Roccuzzo, esposa del futbolista Lionel Messi, captada en Nueva York luciendo un sofisticado atuendo de rayas que define las tendencias de moda actuales.

Entre los accesorios principales, eligió una minicartera de cuero azul noche decorada con cadenas doradas y plateadas, perlas y apliques metálicos. La cartera, perteneciente a una edición limitada de Louis Vuitton, añadió un toque llamativo y un guiño “rockero” al conjunto, destacando la combinación de materiales y el contraste entre el clasicismo del traje y la audacia de los complementos.

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Antonela Roccuzzo posa con un elegante top y falda a rayas azul marino desde un balcón en Nueva York, exhibiendo un bolso de diseñador.

Completó el look con zapatos stilettos blancos en punta, que reforzaron la estética pulida y elegante de la propuesta. La joyería, a cargo de Tiffany & Co, incluyó aros colgantes y brazaletes dorados, sumando un brillo sutil y sofisticado que dialogaba con los detalles metálicos de la cartera. Como embajadora de la marca, Roccuzzo seleccionó piezas acordes al resto del vestuario, mostrando coherencia estilística en cada elemento.

Antonela Roccuzzo posa elegantemente en un balcón de Nueva York, luciendo un atuendo pinstripe de moda con detalles blancos y accesorios, marcando tendencia en la ciudad.

El maquillaje y el peinado se integraron perfectamente al estilismo general. La empresaria apostó por tonos tierra en los ojos, piel luminosa y labios nude, una elección fresca y armoniosa que acompañó el conjunto sin sobrecargarlo. El trabajo de la maquilladora Carolina Banegas se centró en potenciar la mirada con un delineado cat eye intenso, sombras marrones, máscara de pestañas, contorno suave y rubor equilibrado. Para el cabello, la estilista Dafne Evangelista creó ondas marcadas con raya al costado, alejándose del tradicional lacio y otorgando un aire natural y sofisticado. Esta combinación evidenció un guiño rebelde sutil en el beauty look, alineado con las tendencias actuales.

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Antonela Roccuzzo posa con un albornoz blanco y una horquilla en el cabello, mostrando un look que marca tendencia en Nueva York.

Antonela documentó el proceso de preparación en su cuenta de Instagram, mostrando no solo el resultado final, sino también los pasos previos al evento. Las imágenes revelaron el trabajo de su equipo y la atención al detalle en cada elección, desde la selección de prendas hasta el maquillaje y el peinado, consolidando su rol como creadora de contenido y referente de moda.

Antonela Roccuzzo se prepara con su equipo en Nueva York, aplicando los toques finales a su maquillaje para deslumbrar con un estilo que marca tendencia.

Instalada en Estados Unidos, la empresaria argentina continúa siendo convocada por las casas de lujo más reconocidas. En esta ocasión, la invitación de Louis Vuitton la situó junto a otras celebridades como Zendaya, Cate Blanchett y Anne Hathaway, en un evento que reunió a figuras del cine, la moda y el espectáculo en un museo de Nueva York.

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Antonela Roccuzzo deslumbra en Nueva York, mostrando su elegante bolso Louis Vuitton adornado con cadenas y perlas, completando un atuendo que marca pauta en la moda urbana.

Su aparición en el desfile tuvo un fuerte eco en su comunidad digital. El carrusel de imágenes que compartió en Instagram se volvió viral en cuestión de horas, superando los 250 mil “me gusta” en menos de un día. Los comentarios de sus seguidores se centraron en elogiar su estilo y presencia, con frases como “Qué hermosa”, “La jefa”, “Mi capitana” y “Otro nivel”, que reflejan el nivel de identificación y admiración que genera entre los usuarios.

Antonela Roccuzzo camina por las calles de Nueva York luciendo un atuendo que marca tendencia, captando miradas con su estilo chic.

El fenómeno en redes sociales confirma el peso de Roccuzzo como influencer en el universo de la moda. Su capacidad para generar tendencia va más allá del evento presencial, multiplicándose en plataformas digitales y marcando agenda tanto para medios especializados como para el público general. La viralización de sus publicaciones y la interacción masiva refuerzan su rol como creadora de contenido y figura clave en la difusión de tendencias.

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