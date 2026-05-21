Teleshow

Antonela Roccuzzo deslumbró en Nueva York con un look que marca tendencia

La influencer argentina se posiciona en el centro de la moda internacional. Su estilismo y el impacto en redes sociales refuerzan su vínculo con las marcas de lujo

Guardar
Google icon

El video sigue a Antonela Roccuzzo durante una producción de fotos en Nueva York

El último desfile de Louis Vuitton en la ciudad de Nueva York atrajo la atención internacional no solo por la presentación de la colección Cruise 2027, sino también por la presencia de figuras como Antonela Roccuzzo. La empresaria argentina fue una de las invitadas estelares y su estilismo generó repercusión tanto en el evento como en las redes sociales, consolidando una vez más su lugar como referente de estilo global.

Antonela Roccuzzo, de pie en un balcón de Nueva York, luce un traje de raya diplomática y lleva un bolso azul marino con cadenas y perlas
Antonela Roccuzzo posa en un balcón de Nueva York luciendo un sofisticado conjunto de raya diplomática y un bolso de diseño con detalles de perlas y cadenas, marcando tendencia con su estilo.

El look elegido para la ocasión combinó sofisticación y modernidad. Optó por un conjunto de sastrería azul marino con rayas diplomáticas, elemento que se mantiene como tendencia fuerte en la moda internacional. El conjunto incluía un chaleco estructurado de escote redondeado, con vivos blancos en contraste y botones dorados. La prenda destacaba por su silueta entallada y las líneas curvas que aportaban una nota distintiva a la pieza principal del atuendo.

PUBLICIDAD

Antonela Roccuzzo en primer plano, con blusa sin mangas a rayas blancas y negras, ribete blanco y botones. De fondo, edificios urbanos
Antonela Roccuzzo posa con un sofisticado atuendo de rayas y detalles blancos en Nueva York, confirmando su estatus de ícono de la moda.

Para complementar la parte superior, la esposa de Leo Messi sumó un pantalón de corte amplio y tiro alto, tipo palazzo, que le otorgó fluidez y movimiento al conjunto. Este tipo de pantalón, además de aportar comodidad, refuerza la tendencia actual hacia prendas oversize y estructuras relajadas en la moda femenina, adaptadas al contexto urbano y cosmopolita del evento.

Antonela Roccuzzo de perfil, con cabello oscuro y maquillaje brillante, usando una blusa negra a rayas y joyas doradas, sentada sobre un cojín claro
Antonela Roccuzzo, esposa del futbolista Lionel Messi, captada en Nueva York luciendo un sofisticado atuendo de rayas que define las tendencias de moda actuales.

Entre los accesorios principales, eligió una minicartera de cuero azul noche decorada con cadenas doradas y plateadas, perlas y apliques metálicos. La cartera, perteneciente a una edición limitada de Louis Vuitton, añadió un toque llamativo y un guiño “rockero” al conjunto, destacando la combinación de materiales y el contraste entre el clasicismo del traje y la audacia de los complementos.

PUBLICIDAD

Antonela Roccuzzo viste un top y falda a rayas azul marino, luciendo joyas y un bolso azul con cadenas doradas y perlas, con rascacielos de fondo
Antonela Roccuzzo posa con un elegante top y falda a rayas azul marino desde un balcón en Nueva York, exhibiendo un bolso de diseñador.

Completó el look con zapatos stilettos blancos en punta, que reforzaron la estética pulida y elegante de la propuesta. La joyería, a cargo de Tiffany & Co, incluyó aros colgantes y brazaletes dorados, sumando un brillo sutil y sofisticado que dialogaba con los detalles metálicos de la cartera. Como embajadora de la marca, Roccuzzo seleccionó piezas acordes al resto del vestuario, mostrando coherencia estilística en cada elemento.

Antonela Roccuzzo en blanco y negro, de pie en un balcón con la ciudad de Nueva York de fondo. Viste un top y falda pinstripe, pulseras y anillos
Antonela Roccuzzo posa elegantemente en un balcón de Nueva York, luciendo un atuendo pinstripe de moda con detalles blancos y accesorios, marcando tendencia en la ciudad.

El maquillaje y el peinado se integraron perfectamente al estilismo general. La empresaria apostó por tonos tierra en los ojos, piel luminosa y labios nude, una elección fresca y armoniosa que acompañó el conjunto sin sobrecargarlo. El trabajo de la maquilladora Carolina Banegas se centró en potenciar la mirada con un delineado cat eye intenso, sombras marrones, máscara de pestañas, contorno suave y rubor equilibrado. Para el cabello, la estilista Dafne Evangelista creó ondas marcadas con raya al costado, alejándose del tradicional lacio y otorgando un aire natural y sofisticado. Esta combinación evidenció un guiño rebelde sutil en el beauty look, alineado con las tendencias actuales.

Antonela Roccuzzo de perfil, con un albornoz blanco y el pelo largo y ondulado. Una horquilla marrón sujeta un mechón de su cabello oscuro
Antonela Roccuzzo posa con un albornoz blanco y una horquilla en el cabello, mostrando un look que marca tendencia en Nueva York.

Antonela documentó el proceso de preparación en su cuenta de Instagram, mostrando no solo el resultado final, sino también los pasos previos al evento. Las imágenes revelaron el trabajo de su equipo y la atención al detalle en cada elección, desde la selección de prendas hasta el maquillaje y el peinado, consolidando su rol como creadora de contenido y referente de moda.

Una persona aplica maquillaje en los labios de Antonela Roccuzzo. Se ve su perfil derecho, cabello castaño ondulado y blusa a rayas
Antonela Roccuzzo se prepara con su equipo en Nueva York, aplicando los toques finales a su maquillaje para deslumbrar con un estilo que marca tendencia.

Instalada en Estados Unidos, la empresaria argentina continúa siendo convocada por las casas de lujo más reconocidas. En esta ocasión, la invitación de Louis Vuitton la situó junto a otras celebridades como Zendaya, Cate Blanchett y Anne Hathaway, en un evento que reunió a figuras del cine, la moda y el espectáculo en un museo de Nueva York.

Primer plano de una mujer sujetando un bolso negro Louis Vuitton decorado con cadenas doradas y perlas, luciendo joyas y un vestido a rayas en Nueva York
Antonela Roccuzzo deslumbra en Nueva York, mostrando su elegante bolso Louis Vuitton adornado con cadenas y perlas, completando un atuendo que marca pauta en la moda urbana.

Su aparición en el desfile tuvo un fuerte eco en su comunidad digital. El carrusel de imágenes que compartió en Instagram se volvió viral en cuestión de horas, superando los 250 mil “me gusta” en menos de un día. Los comentarios de sus seguidores se centraron en elogiar su estilo y presencia, con frases como “Qué hermosa”, “La jefa”, “Mi capitana” y “Otro nivel”, que reflejan el nivel de identificación y admiración que genera entre los usuarios.

Antonela Roccuzzo camina por una acera en Nueva York, vistiendo un mono negro sin mangas con ribetes blancos y zapatos blancos, con edificios al fondo
Antonela Roccuzzo camina por las calles de Nueva York luciendo un atuendo que marca tendencia, captando miradas con su estilo chic.

El fenómeno en redes sociales confirma el peso de Roccuzzo como influencer en el universo de la moda. Su capacidad para generar tendencia va más allá del evento presencial, multiplicándose en plataformas digitales y marcando agenda tanto para medios especializados como para el público general. La viralización de sus publicaciones y la interacción masiva refuerzan su rol como creadora de contenido y figura clave en la difusión de tendencias.

Temas Relacionados

Antonela Roccuzzo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El divertido reclamo de Leo Sbaraglia que eclipsó la formalidad en el Festival de Cannes: “Fue una gracia”

En plena presentación de su película con Pedro Almodóvar, el actor relató el objeto que no pudo llevar a la conferencia y, al día siguiente, contó el trasfondo de la situación

El divertido reclamo de Leo Sbaraglia que eclipsó la formalidad en el Festival de Cannes: “Fue una gracia”

Beto Casella se sumó a las críticas a Wanda Nara tras su triunfo en los Martín Fierro: “Fue una bofetada al buen gusto”

En medio de críticas por la estatuilla a la mediática, el conductor insistió en que el reconocimiento fue desmedido y apuntó contra la idea de instalarla como “la nueva diva”

Beto Casella se sumó a las críticas a Wanda Nara tras su triunfo en los Martín Fierro: “Fue una bofetada al buen gusto”

Andrés Nara salió al cruce de las críticas a Wanda luego de ganar el Martín Fierro: “Por qué tanto odio”

El padre de la conductora de MasterChef Celebrity se sumó a la defensa que hizo la madre, Nora Colosimo, y aplaudió la decisión de APTRA de consagrarla

Andrés Nara salió al cruce de las críticas a Wanda luego de ganar el Martín Fierro: “Por qué tanto odio”

Carmiña apuntó contra Gran Hermano tras quedarse afuera del repechaje: “No era necesario humillarme así”

La exparticipante no logró sortear el repechaje luego de que Jenny Mavinga, a quien había dirigido repudiables comentarios discriminatorios, votara en contra de su ingreso

Carmiña apuntó contra Gran Hermano tras quedarse afuera del repechaje: “No era necesario humillarme así”

Violeta Urtizberea contó cómo era la curiosa relación con su padre Mex en Magazine For Fai: “Casi no me hablaba”

En su visita a Infobae en Vivo, la actriz repasó sus inicios en el ciclo juvenil y admitió que repite algunas conductas de su papá en la crianza de su hija

Violeta Urtizberea contó cómo era la curiosa relación con su padre Mex en Magazine For Fai: “Casi no me hablaba”

DEPORTES

Las lágrimas de Cristiano Ronaldo tras salir campeón luego de 1828 días sin títulos: el especial festejo con Georgina Rodríguez

Las lágrimas de Cristiano Ronaldo tras salir campeón luego de 1828 días sin títulos: el especial festejo con Georgina Rodríguez

La divertida anécdota de Colapinto sobre cómo se enteró del séptimo puesto por la sanción a Leclerc en el GP de Miami de Fórmula 1

Fuertes críticas al Cuti Romero por viajar a Córdoba y no acompañar al Tottenham en el partido que define su futuro: “Es terrible”

Las 10 acciones en cuatro segundos que tienen que realizar los pilotos en la F1 y generan preocupación: “Pedimos demasiado”

“Decían que solo gano títulos con Argentina”: la desafiante arenga de Dibu Martínez tras lograr la Europa League

TELESHOW

El divertido reclamo de Leo Sbaraglia que eclipsó la formalidad en el Festival de Cannes: “Fue una gracia”

El divertido reclamo de Leo Sbaraglia que eclipsó la formalidad en el Festival de Cannes: “Fue una gracia”

Beto Casella se sumó a las críticas a Wanda Nara tras su triunfo en los Martín Fierro: “Fue una bofetada al buen gusto”

Andrés Nara salió al cruce de las críticas a Wanda luego de ganar el Martín Fierro: “Por qué tanto odio”

Carmiña apuntó contra Gran Hermano tras quedarse afuera del repechaje: “No era necesario humillarme así”

Violeta Urtizberea contó cómo era la curiosa relación con su padre Mex en Magazine For Fai: “Casi no me hablaba”

INFOBAE AMÉRICA

El Vaticano se pronuncia sobre inteligencia artificial: León XIV presenta su primera encíclica sobre dignidad humana

El Vaticano se pronuncia sobre inteligencia artificial: León XIV presenta su primera encíclica sobre dignidad humana

Se miró al espejo, reconoció su cuerpo y tardaron 20 años en verlo: la sorprendente capacidad de las belugas

Miles de personas en un estado de EEUU reciben alerta para permanecer en sus casas por mala calidad del aire

En Guatemala, las lesiones por hechos delictivos repuntan y las extorsiones continúan descendiendo a nivel nacional

Reforma laboral: Diputados amplían licencia de paternidad y autorizan suspensión de contratos en casos excepcionales en república Dominicana