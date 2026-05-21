Andrés Nara salió al cruce de las críticas a Wanda luego de ganar el Martín Fierro: “Por qué tanto odio”

Andrés Nara salió en defensa de su hija luego de las críticas que recibió por ganar el Martín Fierro como Mejor Conductora

Wanda Nara volvió a captar la atención tras recibir el premio Martín Fierro a Mejor Conductora, desatando una ola de críticas en el ambiente artístico y una rápida defensa pública de parte de sus padres. La controversia se intensificó luego de la ceremonia celebrada en el Hotel Hilton de Buenos Aires, polarizando la opinión dentro y fuera del sector televisivo.

El padre de la conductora, Andrés Nara, denunció en redes sociales lo que calificó como un alto nivel de odio hacia el logro de su hija y remarcó su amplia base de seguidores como aval de popularidad.

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La reacción de Andrés Nara fue inmediata tras la premiación. En una publicación de Instagram que acompañó con la canción We are the champions, de Queen, declaró que no entendía “tanto odio” frente a un premio que consideró merecido. Destacó que su hija encabeza las audiencias de la televisión argentina y suma 17.400.000 seguidores en Instagram. Sostuvo que tanto el público como APTRA respaldan la labor de Wanda, concluyendo su mensaje con la frase: “Ladran Sancho”.

Andrés Nara con su hija Wanda

La defensa de Nora Colosimo ante las críticas a Wanda Nara

La intervención de Nora Colosimo acentuó la defensa familiar. En su mensaje, la madre atribuyó las críticas a la “envidia” y subrayó que el premio a Mejor Conductora se otorgó sobre la base de la conexión con el público. Afirmó: “La mejor conductora 2026 es @wanda\_nara, la gente te eligió primero con picos de audiencia de 14”, diferenciando la popularidad de su hija del resto de las nominadas.

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Colosimo también cuestionó el trato de algunos asistentes en la gala. Señaló que a Wanda no la escucharon ni la saludaron, calificándolos de poco profesionales y animándolos a mejorar su comportamiento en televisión.

Yanina Latorre y Nancy Pazos, muchas veces enfrentadas, coincidieron en criticar la premiación a Wanda Nara

Críticas y controversias tras la victoria de Wanda Nara

El triunfo de Wanda Nara generó reacciones divididas en el medio. Yanina Latorre tildó el resultado de “un papelón total, una falta de respeto”, según expresó en Desayuno Americano. La conductora Georgina Barbarossa lamentó en Radio Rivadavia sus 27 años de trayectoria sin obtener este reconocimiento y anunció que no volvería a asistir a la premiación.

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La periodista Nancy Pazos exteriorizó su descontento al abandonar la sala durante el anuncio, como replicaron diferentes programas. En contraste, figuras como Moria Casán aplaudieron espontáneamente la distinción, y Verónica Lozano celebró la decisión animando a su equipo. Además, Susana Rocassalvo defendió que el programa más visto, MasterChef Celebrity estaba al frente de Wanda.

Wanda Nara fue entrevistada al día siguiente de los Premios Martín Fierro y se sinceró sobre el galardón que ganó a Mejor Conductora como también sobre la situación judicial de Martín Migueles (Puro Show - El Trece)

La respuesta de Wanda Nara a quienes la critican

Ante la polémica, Wanda Nara ofreció una respuesta conciliadora. Agradeció el apoyo familiar y confesó: “Fue una noche hermosa. Estoy feliz. La verdad que no me lo esperaba”. Insistió en que no percibió animosidad directa en la gala y que, en privado, muchas colegas la felicitaron.

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La conductora aprovechó su momento en el escenario para reivindicar su perseverancia, incluso tras el diagnóstico de leucemia. Afirmó: “A veces nosotras mismas nos creemos cuando nos dicen que no podemos o no nos merecemos algo. Yo desde acá quiero decir que soñé y creí en mí”.

Envió, además, un mensaje a otras madres trabajadoras, alentándolas a buscar la felicidad personal a través del trabajo. Sobre las críticas, evitó responder a cuestiones ajenas y señaló: “Bastante tengo con mis situaciones legales”.

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Wanda Nara manifestó su intención de continuar su carrera televisiva, anticipando proyectos para fin de año y reafirmando que el bienestar familiar es su principal motivación.

El episodio de los Martín Fierro 2026 ilustró nuevamente las tensiones entre popularidad, reconocimiento del público y debates sobre mérito profesional en la televisión argentina. Sostenida por el apoyo familiar y los altos niveles de audiencia, Wanda Nara se mantiene en el centro de un debate persistente sobre los criterios de consagración en la industria, donde el respaldo de la audiencia pesa tanto como la trayectoria para construir legitimidad.

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