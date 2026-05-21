Madre que ahogó a sus tres hijos menores recibe condena a cadena perpetua

La justicia de Nueva York condenó a Erin Merdy a 20 años a cadena perpetua por el homicidio de sus tres hijos menores en Coney Island. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una mujer de Brooklyn fue condenada a 20 años a cadena perpetua tras admitir el homicidio de sus tres hijos menores en la playa de Coney Island, un hecho que tuvo lugar en septiembre de 2022 y que marcó a la comunidad local por la gravedad de lo sucedido. El proceso penal culminó el 20 de mayo de 2026, luego de que la acusada se declarara culpable ante la justicia, según reportes de Associated Press y fuentes judiciales oficiales.

De acuerdo con la Oficina del Fiscal de Distrito de Brooklyn, la sentencia fue dictada tras la presentación de pruebas forenses y testimonios recogidos por la policía de Nueva York, quienes respondieron a una llamada de familiares alarmados por el bienestar de los menores. Las autoridades precisaron que la autora, Erin Merdy, de 34 años, reconoció su responsabilidad al comparecer ante el tribunal, confirmando los cargos de asesinato en primer grado.

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El caso, informado por ABC News y confirmado por registros policiales y médicos, se originó cuando la madre condujo a sus hijos hacia el océano Atlántico en la madrugada del 12 de septiembre de 2022. Los cuerpos fueron hallados horas después por equipos de rescate, de acuerdo con la cronología oficial publicada por la fiscalía y el Departamento de Policía de Nueva York.

¿Qué motivó la condena a cadena perpetua para la madre de Brooklyn?

La condena a Erin Merdy responde a la gravedad de los hechos acreditados por el tribunal, que incluyó evidencia de videos de vigilancia y testimonios directos de familiares y agentes policiales. Según la Oficina del Fiscal de Distrito de Brooklyn, la madre se declaró culpable de tres cargos de asesinato en primer grado, lo que permitió acelerar el proceso judicial al evitar un juicio prolongado.

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El fiscal del distrito, Eric Gonzalez, indicó en un comunicado difundido por News 12 Brooklyn que la sentencia busca reflejar la magnitud de la pérdida y la responsabilidad penal en casos de violencia intrafamiliar. “Ninguna condena puede reparar la pérdida de tres vidas infantiles ni el dolor de sus allegados”, expresó el fiscal, al detallar que la decisión del tribunal se basó en la declaración de culpabilidad y en la contundencia de las pruebas reunidas.

La normativa vigente en el estado de Nueva York establece la cadena perpetua como la pena máxima aplicable a homicidios múltiples, con posibilidad de revisión judicial después de 20 años de cumplimiento efectivo.

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La investigación policial reveló que Erin Merdy condujo a sus hijos al mar en la madrugada, según documentos oficiales y videos de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo se desarrollaron los hechos en Coney Island según las fuentes oficiales?

La madrugada del 12 de septiembre de 2022, familiares de Merdy contactaron a la Policía de Nueva York (NYPD) tras manifestar preocupación por la posible intención de la madre de causar daño a sus hijos. Según el relato oficial comunicado por la fiscalía, los agentes iniciaron la búsqueda en la zona de Coney Island poco después de recibir la alerta.

Los efectivos hallaron a Merdy descalza y empapada, a más de tres kilómetros del domicilio familiar. La mujer manifestó a los agentes que los niños “ya no estaban” y pidió disculpas reiteradas, de acuerdo con lo consignado en el expediente judicial. Las tareas de búsqueda permitieron ubicar los cuerpos de los menores —Zachary, de 7 años; Liliana, de 4 años; y Oliver, de 3 meses— en el litoral atlántico, cerca del estadio de los Brooklyn Cyclones.

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La Oficina del Médico Forense de la Ciudad de Nueva York determinó que los tres menores murieron por ahogamiento, clasificando las muertes como homicidio, según documentos oficiales publicados por la fiscalía.

¿Qué pruebas presentaron las autoridades judiciales en el caso?

Durante la instrucción de la causa, la fiscalía de Brooklyn exhibió pruebas materiales que incluyeron imágenes de cámaras de seguridad mostrando a Merdy desplazándose hacia el mar con sus hijos aproximadamente a la una de la madrugada. Las grabaciones fueron registradas como parte del expediente y corroboradas durante la audiencia de declaración de culpabilidad, según ABC News.

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El expediente judicial también incorporó declaraciones de familiares, quienes habían advertido a las autoridades sobre el estado emocional de la acusada. La defensa presentó informes psicológicos que mencionaron cuadros depresivos y posibles síntomas de depresión posparto, aunque la evidencia recolectada por la fiscalía estableció la responsabilidad penal y la intencionalidad de los hechos.

¿Qué antecedentes personales presentó la acusada y cómo influyeron en el proceso?

De acuerdo con la documentación revisada por la Oficina del Fiscal de Distrito de Brooklyn, Merdy tenía antecedentes de dificultades emocionales y había sido objeto de seguimiento por parte de los servicios sociales de la Ciudad de Nueva York. La defensa expuso ante el tribunal que la acusada atravesaba una etapa de vulnerabilidad mental, lo que fue respaldado por evaluaciones médicas y testimonios de familiares.

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No obstante, la contundencia de la evidencia y la confesión directa permitieron al tribunal aplicar la pena máxima prevista por la ley estatal, dejando en claro que la presencia de factores psicológicos no exime de la responsabilidad penal en hechos de tal gravedad.

El Departamento de Policía de Nueva York respondió rápidamente a la alerta familiar antes del hallazgo de los cuerpos en la playa de Coney Island. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué reacciones institucionales generó el caso en Nueva York?

El fallo fue acompañado de declaraciones oficiales que enfatizaron la importancia de la coordinación entre autoridades judiciales, policiales y servicios sociales. El fiscal de distrito, Eric Gonzalez, reiteró en su declaración a ABC7 NY que “la vida de los niños fue arrebatada de la forma más devastadora e inconcebible”, reafirmando la política de tolerancia cero frente a delitos contra menores.

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El Departamento de Policía de Nueva York destacó la rapidez de la respuesta y la colaboración interinstitucional durante la emergencia, en tanto la Oficina del Médico Forense subrayó la importancia de los exámenes forenses en la determinación de la causa de muerte.

Por su parte, la Oficina del Alcalde de Nueva York expresó su compromiso con el fortalecimiento de los programas de detección temprana de situaciones de riesgo para menores, basándose en la experiencia de este caso y en estadísticas recientes sobre denuncias de negligencia o abuso.

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¿Qué cifras y datos aportan contexto al caso de Coney Island?

Según datos del Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York, en 2022 se registraron más de 20.000 alertas por posibles situaciones de riesgo para menores, una cifra que se mantiene constante desde años anteriores. Las autoridades atribuyen la estabilidad del número de reportes a la eficiencia de los mecanismos de denuncia y respuesta, aunque reconocen la necesidad de fortalecer la atención a la salud mental materna.

El caso de Merdy se enmarca en una tendencia nacional identificada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), que informan que los problemas de salud mental posparto afectan a una proporción relevante de madres en Estados Unidos, lo que ha motivado el diseño de políticas públicas dirigidas a la prevención y el acompañamiento psicológico.

¿Qué implicaciones tiene la sentencia para la sociedad y las políticas públicas?

La condena a Erin Merdy a 20 años a cadena perpetua establece un precedente judicial para casos de homicidio infantil en el distrito de Brooklyn y en el estado de Nueva York. La Oficina del Fiscal de Distrito anticipó el fortalecimiento de los programas de apoyo a familias vulnerables y la revisión de los protocolos de intervención ante alertas de emergencia.

El sistema judicial local evaluará la implementación de medidas adicionales para la protección de la infancia, mientras que los servicios sociales insisten en la importancia de la denuncia temprana y el acceso a recursos de salud mental. Las autoridades han insistido en que la condena no solo responde a los hechos, sino que forma parte de una estrategia integral de prevención.

La ejecución de la sentencia implica que Merdy permanecerá privada de libertad con posibilidad de revisión judicial después de los primeros 20 años, conforme a la legislación vigente en el estado de Nueva York. El monitoreo de casos similares y la promoción de campañas de concientización se mantendrán como prioridades en la agenda pública.