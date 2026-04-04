Salud

Por qué breves minutos de ejercicio intenso ayudan a prevenir enfermedades graves, según un nuevo estudio

Incluso actividades cotidianas de gran esfuerzo pueden reducir la probabilidad de desarrollar diabetes, infartos, artritis y demencia, de acuerdo a científicos internacionales

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Una mujer con top deportivo oscuro, rostro enrojecido y reloj inteligente corre por un sendero al atardecer junto a un lago y árboles.
Un estudio internacional revela que la actividad física intensa diaria reduce el riesgo de enfermedades crónicas como diabetes tipo 2 y demencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Unos minutos diarios de actividad física intensa —como subir escaleras rápidamente o correr para alcanzar el colectivo— pueden reducir de manera significativa el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, artritis, infarto y demencia, entre otras enfermedades graves.

Un estudio internacional, basado en el seguimiento de más de 96.000 personas, demuestra que las actividades que dejan sin aliento resultan notablemente más eficaces que el ejercicio moderado para prevenir diversas afecciones crónicas.

La investigación, dirigida por especialistas de universidades y centros de salud pública de varios países y publicada en una revista médica de alto impacto, concluyó que dedicar breves periodos diarios a ejercicio intenso protege frente a ocho enfermedades principales, como la enfermedad cardiovascular, la diabetes tipo 2, dolencias inflamatorias y el deterioro cognitivo.

Los resultados muestran que no es imprescindible acudir a un gimnasio ni seguir rutinas deportivas estructuradas: basta con integrar pequeños episodios de alta intensidad en la vida cotidiana para obtener beneficios claros y sostenidos.

El estudio analizó datos del Biobanco del Reino Unido, donde los participantes llevaron relojes inteligentes durante una semana para registrar su actividad física con precisión. Durante siete años de seguimiento, los investigadores evaluaron la aparición y mortalidad asociada a enfermedades como diabetes tipo 2, accidentes cardiovasculares, artritis, psoriasis, trastornos respiratorios, hepáticos, renales y demencia.

Imagen de una profesional de la salud utilizando una laptop para diagnóstico médico. La tecnología en la medicina ofrece herramientas avanzadas para mejorar la precisión y eficiencia en el cuidado de los pacientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)
La investigación demuestra que subir escaleras rápidamente o correr para alcanzar el colectivo disminuye la posibilidad de sufrir infarto y artritis (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los voluntarios que acumulaban más minutos de actividad intensa mostraron un 63% menos de riesgo de demencia, un 60% menos de diabetes tipo 2 y hasta un 46% menos de mortalidad total en comparación con quienes no realizaban este tipo de ejercicio.

Beneficios concretos de la actividad física intensa

Los efectos protectores más destacados se observaron en enfermedades inflamatorias como la artritis y la psoriasis, donde la intensidad del ejercicio fue el principal factor asociado a la reducción del riesgo, por encima del volumen total de actividad. Para afecciones como la diabetes tipo 2 o la enfermedad hepática crónica, tanto la cantidad como la intensidad resultaron relevantes, aunque el primer factor mantuvo un papel preponderante.

Incluso episodios breves pueden marcar la diferencia: apenas 15 a 20 minutos semanales de actividad intensadefinida como aquella que deja sin aliento— ya se asocian con mejoras significativas en los indicadores de salud. Las actividades evaluadas no requieren gimnasio ni equipamiento especial; subir escaleras a paso rápido, caminar con energía o jugar activamente con niños fueron algunos de los ejemplos contemplados en la investigación.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La actividad física intensa reduce el riesgo de enfermedades inflamatorias como la artritis y la psoriasis, según un nuevo estudio (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actividad física intensa genera respuestas fisiológicas imposibles de lograr con ejercicio moderado. El corazón incrementa su eficiencia, los vasos sanguíneos mejoran su elasticidad y el organismo optimiza el uso de oxígeno, según detallaron los expertos.

Además, este tipo de esfuerzo ayuda a disminuir la inflamación sistémica, aspecto fundamental para explicar la protección adicional frente a enfermedades inflamatorias como la artritis y la psoriasis.

Los investigadores señalaron que la intensidad también puede estimular la producción de sustancias químicas cerebrales que favorecen la salud neuronal y reducen el riesgo de deterioro cognitivo y demencia a largo plazo. El beneficio se percibe incluso en dosis mínimas y depende más de la proporción de esfuerzo dedicado a la “actividad que deja sin aliento” que de la duración total del ejercicio.

Cómo incorporar el ejercicio intenso en la vida cotidiana

Las recomendaciones tradicionales suelen enfocarse en acumular minutos totales de actividad física, pero los científicos sugieren priorizar breves periodos de intensidad a lo largo del día. Caminar rápido, subir varios pisos por las escaleras o desplazarse a paso ágil para realizar trámites son ejemplos prácticos que pueden integrarse fácilmente en la rutina diaria.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los científicos destacan que caminar rápido o subir escaleras ofrece grandes beneficios para la actividad física cotidiana (Imagen Ilustrativa Infobae)

En personas mayores o con condiciones de salud específicas, es fundamental adaptar la intensidad bajo supervisión médica. Sin embargo, cualquier incremento en el nivel de actividad física intensa aporta beneficios, y los expertos prevén que, en el futuro, las guías se personalicen según los riesgos individuales y la capacidad funcional de cada persona.

Incorporar pequeños momentos de esfuerzo vigoroso en la vida cotidiana, sin depender de gimnasios ni de rutinas deportivas complejas, puede ser suficiente para reducir el riesgo de enfermedades crónicas y sus consecuencias a largo plazo.

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