Preocupación por la salud de Romina Gaetani durante la gira teatral por el sur: la palabra de José María Muscari

La actriz Romina Gaetani cuenta lo que pasó en la ruta a Carmen de Patagones

La salud de Romina Gaetani se convirtió en tema de conversación tras una serie de rumores en torno a su actitud en la gira de El divorcio del año. En ese panorama, el propio José María Muscari, director de la obra, aclaró la situación a Teleshow, con detalles precisos y un mensaje contundente.

“Romina no estuvo internada, no tiene nada. Simplemente se fue a controlar, para prevenir que ese frío que tomó en la ruta, con el micro detenido hasta que lo fueron a buscar”, expresó Muscari, en medio de la gira. Así, el director quiso despejar dudas y relató punto por punto cómo se desarrollaron los hechos recientes en Carmen de Patagones.

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Según Muscari, Gaetani padece asma desde hace tiempo y está acostumbrada a manejar su condición. “Romina tiene asma desde siempre y antes de ayer viajaron al sur en el motorhome porque, arrancaron ayer a la noche en Carmen de Patagones con toda una gira muy exitosa”, precisó el coreógrafo.

José María Muscari dio detalles de la situación de Romina Gaetani

El grupo de actores viajaba en motorhome durante la noche, rumbo a una nueva ciudad del sur argentino. El trayecto se desarrollaba con normalidad hasta que lamentablemete un desperfecto mecánico obligó a cambiar los planes. “A la mañana el motorhome se le rompió un repuesto. Entonces tuvieron que estar detenidos en la ruta durante una hora, dos horas, no sé la cantidad de tiempo, a la espera de que venga otra combi a buscarlos a los actores para llevarlos al hotel”.

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Durante esa espera, que no fue fácil, sin aire acondicionado dentro del vehículo, Romina Gaetani se expuso al frío. Esto motivó su decisión de consultar a un médico de manera preventiva, pensando en los compromisos de trabajo que tenía por delante. “Como ayer a la noche tenía dos funciones, hoy tiene dos funciones, y mañana tiene dos funciones y cada día en una diferente localidad, Romina quiso ver a un médico para prevenir cualquier situación en relación al asma, porque tomó un poco de frío”.

Escena de la obra "El divorcio del año", de José María Muscari

La consulta médica fue inmediata y, según el testimonio del director, el resultado fue favorable: “Cuando llegó, fue a una guardia del hospital, le hicieron todos los estudios, el médico local confirmó que Romina estaba perfecta de salud y entonces fueron al teatro”.

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En ese mismo sentido, José María Muscari resaltó que el retraso en el inicio de la función no tuvo relación con la consulta de Gaetani, sino con el problema técnico del micro: “Romina no tuvo nada que ver con que la función empiece más tarde, fueron dos cosas combinadas”, sentenció. A raíz de lo ocurrido en la ruta camino a Carmen de Patagones, el teatro debió trastocar el plan inicial. "La primera función empezó creo que 45 minutos más tarde, pero se pudieron hacer las dos funciones con total normalidad”.

“Cuando llegó, fue a una guardia del hospital, le hicieron todos los estudios, el médico local confirmó que Romina estaba perfecta de salud y entonces fueron al teatro”, explicó Muscari

Del testimonio de José María Muscari se desprende que no hubo complicaciones, ni internación, ni cancelación de funciones en el cuadro de salud de Romina Gaetani. Solo el cuidado de una artista que conoce su cuerpo y un equipo que la respalda. El divorcio del en palabras del director, está marcada por el éxito y la gratitud.

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Gaetani se incorporó al elenco de El divorcio del año para la gira nacional en reemplazo de Guillermina Valdés. Según contó Muscari, él hacía tiempo que quería contar con la actriz para alguno de sus proyectos, pero siempre obtenía respuestas negativas. Hasta que esta vez le dijo que sí. En la obra interpreta a Evangelina, una mujer atravesada por una separación de altísima exposición mediática, donde los límites entre lo privado y lo público se diluyen y los conflictos familiares adquieren centralidad.