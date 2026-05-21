Gabriel Katopodis: “Esta gente va a dejar a la Argentina en un lugar muy jodido”

El "axelista" Gabriel Katopodis cuestionó con dureza el rumbo económico y planteó que habrá que reconstruir a la Argentina "desde cero"

En una entrevista en Infobae al Mediodía, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, aseguró que el Gobierno “va a dejar a la Argentina en un lugar muy jodido”, y afirmó que el plan económico “está mal diseñado” si “cierran 25 mil industrias”. “Un récord, ni con Macri ni en la pandemia pasó esto”, definió.

Durante la charla con el equipo de Infobae al Mediodía—integrado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan—el funcionario insistió en que la situación económica está marcada por el ajuste y la pérdida de poder adquisitivo, y golpea especialmente a la provincia de Buenos Aires, que concentra la mayor cantidad de población afectada por la quita de subsidios.

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“Este jueves bajaron la persiana 35 nuevas industrias”, subrayó Katopodis, al describir la crisis productiva. En su análisis, la política nacional de reducción de subsidios y liberalización de importaciones “definitivamente es tener la decisión de que la Argentina no tenga más industria nacional”. Y planteó que la avalancha de cierres de pymes ya se refleja en lo cotidiano: “Son empresas grandes y chicas, de empresas de treinta años y de hasta seis meses.”

Katopodis señaló que la ampliación del régimen de zonas frías que se aprobó durante el gobierno anterior, y que ahora busca restringirse, había permitido que seis millones de personas accedieran a tarifas a un precio menor. “Ahora seis millones de personas de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, de San Luis y de La Pampa van a dejar de tener subsidios”, explicó.

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El funcionario advirtió que la medida se toma “en las puertas del invierno”, lo que implica tarifas plenas “mucho más caras” a hogares y empresas. En este marco, enfatizó que el Gobierno “cierra las cuentas públicas a costa de cualquier cosa” y mientras “aumenta la morosidad y los ingresos reales están por debajo de la inflación”.

El rumbo económico

Katopodis afirmó que el actual modelo económico “rompe todos los días algo” y aseguró que la parálisis de la obra pública y la liberalización de importaciones “es un muy mal negocio para el país”. “La Argentina es el país que más se desindustrializó en el mundo en estos últimos tres años”, ilustró.

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“Si cierran veinticinco mil industrias en la Argentina, un récord en el que ni con Macri ni en la pandemia pasó esto, el plan está mal diseñado”, definió.

Consultado sobre el respaldo al Gobierno, Katopodis reflexionó: “Hoy estamos en el 2026. Al gobierno se lo va a evaluar por los cuatro años (...). La gente va a sentir y va a hacer la cuenta: ¿estoy mejor o estoy peor?”. Y sostuvo que la oportunidad para revertir la situación existe, pero requiere “crear empleo, tener industria nacional y construir un sistema científico argentino que apunte le dé valor a lo que producimos”.

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“¿Cómo vamos a disputar en este mundo tan competitivo, sin puertos, sin caminos, sin rutas, sin energía, sin logística? Bueno, nos están entregando, es un saqueo y nos están entregando”, lamentó, y advirtió que el esfuerzo social realizado en el marco del ajuste “tiene sabor a poco” si no genera resultados concretos para la mayoría.

En este marco, rechazó que la discusión central sea únicamente sobre el déficit o el equilibrio: “Me parece que hay que pensar en que la Argentina hay que reconstruirla casi de cero.”

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Al analizar la situación fiscal de la provincia, Katopodis defendió la gestión de Axel Kicillof: “La provincia está viviendo con lo propio, no recibe un peso de nación y es más, lo que tendría que recibir por ley no lo está recibiendo.”

La propuesta fiscal del axelismo

En lo que respecta a la agenda política que promueven desde el espacio de Kicillof, Katopodis cuestionó que se le reduzcan los impuestos al sector de mayor poder adquisitivo del país.

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“No tengo ninguna duda de que los multimillonarios de la Argentina no quieren financiar ninguna ruta, ningún puerto, la construcción de ninguna universidad ni de ningún hospital. Lo quiero discutir con cualquier empresario multimillonario de la Argentina”, señaló Katopodis.

En relación al modelo de incentivos para grandes empresas y el RIGI, advirtió: “Le dimos beneficios a tres o cuatro grupos económicos muy poderosos. Algunos dicen que esas inversiones ya estaban aseguradas.” En contraste, propuso que el entramado pyme industrial también reciba apoyo: “Que esa palanca además mueva un poquito la aguja de la pyme de San Martín. Hasta hace poco, cada vez que había un proyecto de inversión en Vaca Muerta, en mi ciudad, donde viven 500 mil habitantes, había más de cincuenta empresas que todos los días venían produciendo en la cadena de producción con la industria petrolera. Bueno, eso se cortó.”

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Axel Kicillof, Gabriel Katopodis y Julio Alak

Katopodis también se refirió a la interna del peronismo, de cara a la elecciones de 2027, y advirtió que “estamos todos bastante hartos”. “Axel tiene muy en claro que la mecha está corta, que tenemos que muy finos en el mensaje y fundamentalmente en la actitud. ¿Qué digo en la actitud? Actitudes genuinas, mucha ejemplaridad y laburar", contrastó.

En ese marco, respaldó la figura de Kicillof como un posible candidato presidencial y se mostró convencido de que “la gran tarea que tenemos es cómo conectamos, cómo volvemos a escuchar”, evitando centrarse en las disputas internas: “A ningún vecino lo convocamos desde la discusión de la táctica electoral.”

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Sin embargo, aclaró: “Lo vamos a ver el año que viene. Dedicarnos a eso es dedicarnos a los problemas de los dirigentes, y los problemas están en la calle. El año que viene veremos que hacemos con los problemas de la dirigencia”.

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