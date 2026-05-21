El extraordinario gesto del Dibu Martínez con un joven futbolista brasileño durante la premiación del Aston Villa en la Europa League

El gesto del Dibu Martinez con un futbolista en la premiación del Aston Villa

En la noche en que Aston Villa celebró la conquista de la UEFA Europa League en Estambul, la ceremonia de premiación dejó una imagen que trascendió el resultado deportivo. Emiliano Martínez, arquero argentino y referente del club inglés, protagonizó un gesto que acaparó la atención de los fanáticos: entregó una medalla de campeón al joven Alysson, quien había quedado marginado del podio por cuestiones reglamentarias. La escena se viralizó rápidamente en las redes sociales, despertando elogios hacia el arquero de la selección albiceleste.

El desarrollo de la final no solo coronó la labor de un equipo que supo imponerse en la competencia europea, sino que también puso de relieve el valor humano dentro del vestuario. Alysson, extremo brasileño de 20 años, llegó al club a principios de año tras una operación que incluyó el pago de 10,5 millones de libras (más de 12 millones de euros). A pesar de este millonario traspaso, el reglamento de la UEFA impidió su inclusión en la lista oficial para las fases decisivas del torneo. El club ya había realizado los tres cambios permitidos para la segunda parte del certamen (Tammy Abraham, Douglas Luiz y Leon Bailey), por lo que Alysson debió seguir la final desde un costado.

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La escena central ocurrió durante la entrega de medallas. La UEFA distribuyó las preseas solo entre los jugadores habilitados en la plantilla, dejando al margen a Alysson, quien, aún emocionado, permaneció apartado. Martínez advirtió la situación y se dirigió a las autoridades para solicitar una medalla adicional. El arquero argentino entregó personalmente el galardón al brasileño y se formó junto al resto para recibir el trofeo. Un gesto que fue captado por las cámaras y replicado en redes sociales.

“Emi Martínez yendo y consiguiéndole una medalla a Alysson para que no se quedara fuera ha derretido mi corazón medio muerto”, escribió un usuario al ver la grabación. “El villano de una historia mal contada”, afirmó otro, mientras que un tercero añadió: “¡Qué tipazo!, 100% lider".

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Alysson fichó por el Aston Villa en enero

El impacto del gesto radica en el contexto de la carrera de Alysson. El futbolista arribó a la Premier League tras consolidarse en las divisiones inferiores de Gremio y mostrar un rendimiento destacado en el Brasileirao. En la última temporada con el club de Porto Alegre, disputó 31 partidos, marcó un gol, entregó dos asistencias y lideró el equipo en regates completados, con un total de 34. El fichaje con Aston Villa incluyó una cláusula de reventa del 10 por ciento, según informó ESPN Brasil, lo que refuerza la apuesta a futuro de la directiva inglesa por el joven extremo.

No obstante, los primeros meses de Alysson en Inglaterra se vieron condicionados por una serie de lesiones. El brasileño sufrió una lesión de rodilla en sus primeras semanas de entrenamiento, lo que retrasó su debut. Luego, entre enero y abril, una sucesión de problemas musculares lo obligó a perderse varios encuentros y redujo sus apariciones a solo tres partidos en la Premier League bajo la dirección de Unai Emery. Además, la reglamentación de la UEFA limitó la posibilidad de inscribirlo en la lista de buena fe para la Europa League, una situación que también afectó a otros refuerzos invernales.

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El futuro inmediato de Alysson plantea interrogantes sobre su recuperación física y el rol que asumirá en la próxima temporada. Según fuentes cercanas al jugador, citadas por The Athletic, el extremo podría reaparecer en la última jornada de la liga inglesa, cuando Aston Villa visite al Manchester City. Mientras tanto, la institución mantiene la apuesta a largo plazo por el futbolista, quien suma experiencia internacional y cuenta con el respaldo de figuras consolidadas en el plantel.

Emiliano Martinez, por su parte, también fue protagonista de la final tras confesar después del partido que disputó los 90 minutos con un dedo roto, un dato que sorprendió a propios y extraños tras la goleada de su equipo por 3-0 ante Friburgo.

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“Hoy me rompí el dedo en la entrada en calor... Y no hay mal que por bien no venga. Lo hice toda mi vida. Y lo sigo haciendo”, dijo el oriundo de Mar del Plata en diálogo conESPN.Esto encendió las alarmas en la Selección, ya que resta menos de un mes para el estreno dela AlbicelesteanteArgelia(16 de junio) en el Mundial que se disputará entre Estados Unidos, Canadá y México.

El triunfo ante el conjunto alemán consolidó al equipo de la Premier League entre los grandes del continente y representó el primer título internacional para Martínez desde su arribo al club en 2020. El arquero argentino suma así su undécimo logro profesional, tras conquistar el Mundial 2022, dos Copas América y la Finalíssima, además de títulos domésticos con Arsenal. Aunque tuvo menos intervenciones que en partidos anteriores, la influencia de su figura resulta decisiva para el grupo.

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