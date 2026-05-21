Los banqueros aseguran que la mora en los préstamos está cediendo y esperan que el crédito vuelva a crecer

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La morosidad en los préstamos bancarios que llegó a niveles históricamente altos en los últimos meses encontró un freno y empezó, como mínimo a amesetarse. La incipiente colocación de nuevos préstamos, que reducen el ratio de irregularidad, la baja de tasas y los planes para refinanciar empezaron a contener la situación de los préstamos personales y las tarjetas de crédito. Así lo explicaron ante Infobae algunos CEOs de entidades financieras que participaron de AIFI 2026, un evento dedicado a la integración de las herramientas de inteligencia artificial al sistema financiero.

“No diría que la mora está en pleno descenso pero sí que la mora se amesetó, que ya no crece. La situación es delicada y requiere mucha cercanía con el cliente, para refinanciar o reestructurar la deuda, apoyados en la estabilidad de la tasa”, explicó Gustavo “Paco” Manríquez, CEO de Banco Supervielle, quien distinguió entre familias y pymes. En el caso de las pequeñas empresas, no observa todavía que el pico de morosidad esté cediendo.

PUBLICIDAD

Sobre la evolución del crédito, Manríquez dijo que “hay que desglosar” porque si bien en los préstamos a las familias la recuperación es tenue, “hay sectores productivos que no paran, que tienen mucho empuje, como Vaca Muerta o la minería, van a seguir demandado financiamiento. El crédito global va a crecer, no se frena, porque hay proyectos grandes y los bancos podemos financiarlos”.

Gustavo Paco Manríquez, CEO de Banco Supervielle (Banco Supervielle)

El CEO de Supervielle fue terminante en cuanto al training que tiene el sector financiero para colocar préstamos, luego de tantos años en que el principal destinatario del financiamiento no era el sector privado sino el Estado: “Los bancos sabemos prestar”, afirmó.

PUBLICIDAD

“Para poder prestarle a sectores muy importantes, como las familias y las pymes, los que requerimos es cierta estabilidad de tasas y algo de previsibilidad. Con eso vamos a poder colaborar con el crecimiento de la economía real, que es nuestra tarea”, señaló Manríquez.

El CEO de Banco Macro, Juan Parma, señaló que si bien la mora en los créditos para individuos “casi se cuadruplicó” durante el año pasado, el escenario cambio y ahora “ya está dando la vuelta”.

PUBLICIDAD

Parma aseguró que en la entidad, “a partir de marzo ya se empezó a estabilizar y en abril ya mostró una leve baja”. En la mora sin arrastre, explicó, en el segmento de ya se vio una reversión de la irregularidad. Coincidió con su par de Supervielle en cuanto a que en los préstamos para empresas todavía no se observa esa reducción de la mora.

“Necesitamos que el crédito crezca varios años por encima de la inflación, en términos reales”, explicó. “La expansión del crédito es importante para que baje la mora, ya que ese crecimiento es el denominador, por lo que si aumenta la colocación de préstamos se reduce el ratio de la mora”.

PUBLICIDAD

Parma destacó que en Macro acompañaron la baja de tasas en el rendimiento de los depósitos para fijar el costo de financiamiento. “En los préstamos personales, para los plazos largos, bajamos la tasa de 70% a 55%”, señaló.

Durante su exposición en AIFI 2026, el CEO de Banco Hipotecario, Manuel Herrera, destacó que la incorporación de herramientas de Inteligencia Artificial también tiene un rol para enfrentar situaciones de irregularidad en los préstamos.

PUBLICIDAD

“Frente a la morosidad, la IA nos ayuda a en dos sentidos, tanto en lo preventivo como en lo que ya ocurrió”, dijo Herrera. “Antes la tecnología te ayudaba a evaluar patrones de comportamiento y, en función de eso, diseñar estrategias de prevencion frente a los que no pagan. Hoy, los agentes te permiten anticparte a conductas futuras del cliente, como su voluntad de pago, de manera de poder trabajar para que esa persona no llegue a estar en mora y, así, prevenir el problema”.

Cuando la mora ya se produjo, explicó Herrera, la IA provee herramientas tales como el análisis de las llamadas del call center para que el cúmulo de información ayuden a clasificar al cliente y gestionar su cumplimiento.

PUBLICIDAD

Otro banquero presente en el evento, señaló que “la mora en los préstamos personales viene reduciéndose hace varios meses, por lo que la preocupación principal ya pasó. Con respecto a las tasas vienen bajando y, mientras nuestro costo de fondeo lo permita, esperamos que puedan bajar algo más”.