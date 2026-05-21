Autoridades militares incineran un gran cargamento de materiales ilícitos descubiertos (Senad)

Agentes en Paraguay se incautaron y destruyeron unas 7,9 toneladas de marihuana durante una operación en la que hallaron en una zona boscosa del departamento de Amambay (norte) siete campamentos clandestinos para procesar el estupefaciente con destino a Brasil, informó este miércoles la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

La operación, en la que participaron integrantes de la Senad, del Comando de Operaciones de Defensa Interna (Codi) y del Ministerio Público, tuvo lugar en la localidad de Colonia Potrero Sur.

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En total, indicó la Senad en un comunicado, se detectaron y destruyeron siete campamentos interconectados donde estaban almacenados 7.940 kilos de marihuana.

Destruyeron en Paraguay casi ocho toneladas de marihuana destinadas al mercado brasileño (Senad)

La mayoría de la carga estaba “acondicionada y prácticamente lista para su traslado hacia estructuras de tráfico transfronterizo”, agregó la nota, que dio cuenta del hallazgo de prensas de hierro, gatos hidráulicos y otros elementos para el procesamiento de la droga.

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En los campamentos fueron descubiertos igualmente alimentos, colchones, enseres personales y herramientas para -según la entidad antidrogas- sostener de “forma permanente las operaciones ilícitas”.

La Senad estimó que la destrucción de la carga de marihuana y los campamentos ocasionó un perjuicio a las organizaciones del narcotráfico que supera el millón de dólares.

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Agentes antinarcóticos inspeccionan y pesan fardos de marihuana incautados (Senad)

Duque dijo que el narcotráfico está detrás del magnicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci

En otro orden, el ex presidente de Colombia Iván Duque (2018-2022) afirmó este miércoles que bandas narcotraficantes están “detrás” del “magnicidio” del fiscal paraguayo antimafia Marcelo Pecci, ocurrido hace cuatro años en una playa del Caribe colombiano.

“Sabemos, claramente, que detrás de este homicidio, de este magnicidio, están las manos oscuras del narcotráfico”, dijo el ex mandatario durante una entrevista con la radio paraguaya Monumental 1080 AM.

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En este sentido, Duque apuntó que la captura en Bolivia y extradición a EEUU en marzo pasado del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, al que la Justicia de Paraguay acusó de liderar una red que enviaba cocaína a Europa, ayudará a las autoridades a encontrar “más evidencia” del crimen.

“La captura de este narcotraficante Marset va a permitir que se llegue al fondo de todo lo que hay detrás del asesinato del fiscal Pecci”, insistió el ex jefe de Estado.

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Pecci fue asesinado a tiros por sicarios el 10 de mayo de 2022 delante de su esposa, la periodista paraguaya Claudia Aguilera, en una playa de la isla de Barú, en el Caribe colombiano, donde la pareja pasaba su luna de miel.

Por este hecho, la Justicia colombiana condenó a siete personas como parte de la causa en ese país, que también derivó en detenciones en Venezuela y El Salvador.

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No obstante, cuatro años después, la Justicia no ha procesado a los autores intelectuales del asesinato que sacudió a la sociedad paraguaya.