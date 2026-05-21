La otra pasión de Winston Churchill llega a Londres con una gran exposición de sus cuadros

La exposición "Winston Churchill: el pintor" en la Hertford House de Londres, Reino Unido (Foto: EFE/Luis Campello)

Winston Churchill, primer ministro británico durante gran parte de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), verá reconocida su faceta como pintor con una exposición de sus cuadros en Londres, en la Wallace Collection, que se abrirá al público el 23 de mayo.

La exposición, que concluirá el 29 de noviembre, será la mayor retrospectiva dedicada a su obra en más de 60 años, con más de medio centenar de cuadros.

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Winston Churchill, dos veces primer ministro británico (1940-1945 y 1951-1955), es conocido sobre todo porque fue el líder de Reino Unido durante gran parte de la Segunda Guerra Mundial y su papel clave en la resistencia contra la Alemania nazi.

Churchill comenzó a pintar en 1915, cuando se vio obligado a dimitir de su cargo de ministro de la Marina británica, tras el fracaso de la batalla de los Dardanelos, en la Primera Guerra Mundial.

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"La torre de la mezquita Koutoubia" pintado por Winston Churchill en 1943

Tras aquella dimisión afrontó un periodo “muy difícil” para él, explica a la AFP Lucy Davis, una de las comisarias de la exposición.

“De repente se encontró con mucho tiempo libre” y “descubrió la pintura como una forma de aliviar el estrés y la angustia que le provocó aquella situación”, añade Lucy Davis.

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A través de un recorrido cronológico, la exposición muestra primero las obras iniciales de Churchill, guiado por el retratista John Lavery, y después cuadros realizados en su residencia de Chartwell, en el sureste de Inglaterra, durante los años veinte.

Autodidacta pero rodeado de pintores reconocidos, Churchill se interesó muy pronto por los paisajes y se inspiró en sus estancias en el sur de Francia para crear lienzos de colores vivos, dominados por tonos azules y ocres.

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“Veía la pintura como un pretexto para viajar. Le gustaban la luz, el calor y la atmósfera, que captaba con mucho talento”, según Lucy Davis.

Winston Churchill, hacia 1920 (Crédito: Efe/ct/Archivo)

Una sala está dedicada a las obras inspiradas en sus estancias en Marruecos, entre ellas “The Tower of the Koutoubia Mosque”, el único cuadro que pintó durante la Segunda Guerra Mundial, donde se aprecia una vista de Marrakech.

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Aquel cuadro, que fue un regalo al presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt, perteneció durante un tiempo a la actriz Angelina Jolie.

La exposición concluye con el periodo posterior a 1945, cuando Churchill, derrotado en las elecciones legislativas, retomó los pinceles, que ya no abandonaría hasta su muerte en 1965.

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De un político como Churchill se podría esperar una obra influida por los acontecimientos de su época, pero la exposición muestra lo contrario.

“Era un líder de guerra, pero en sus cuadros se percibe realmente su alegría de vivir, su espíritu y su lado travieso”, destaca Lucy Davis.

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Esa tendencia a dejar de lado temas militares o políticos tiene una excepción con el cuadro “The Beach at Walmer”, pintado en 1938, cuando advertía sobre la inminencia de la Segunda Guerra Mundial.

En una playa del sur de Inglaterra, unos bañistas se divierten, pero en primer plano, un cañón negro apuntando al mar sugiere una amenaza inquietante.

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Fuente: AFP