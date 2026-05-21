Cierra la fábrica que proveía butacas a General Motors en la Argentina y despide a todo su personal

La fábrica autopartista de Santa Fe dejará de operar tras años de caída en la demanda y reestructuración de la cadena de suministros

La empresa americana Adient, proveedora de General Motors -el fabricante de Chevrolet en el país- cerrará en octubre su planta de Pueblo Esther, en Santa Fe y dejará de producir butacas en la Argentina. La empresa, que desvinculará a unos 70 trabajadores, empezará a proveer a la automotriz desde su planta de Brasil, en medio de una caída de la actividad autopartista y de una demanda que sigue por debajo de sus niveles históricos.

Fuentes de la industria local confirmaron la decisión de la compañía de avanzar con el cierre definitivo de su establecimiento santafesino. Según comentaron a Infobae, la empresa estaba desde 2019 con ajustes de personal, cuando pasó de más de 200 trabajadores a los 70 actuales.

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Consultada por Infobae, la automotriz estadounidense confirmó la decisión de su proveedora: “General Motors Argentina fue informada por Adient de su decisión de negocios de abastecer sus productos desde Brasil. Este escenario no compromete las operaciones de nuestra planta ubicada en Alvear, provincia de Santa Fe. GM reafirma su compromiso con sus clientes para desarrollar y comercializar productos innovadores y asequibles a través de una matriz productiva competitiva y sustentable”.

De productor local a importador

Adient era la encargada de proveer las butacas para el modelo Chevrolet Tracker que General Motors ensambla en su planta de Alvear, a pocos kilómetros de Pueblo Esther. Según fuentes del sector consultadas por este medio, la decisión responde a una reconfiguración regional de la cadena de suministro en un contexto de recesión en la Argentina.

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Esas mismas fuentes dijeron a este medio que la autopartista “proveía solo a GM, por lo que estaban muy afectados por la bajísima actividad de esa terminal”.

El cierre profundiza la crisis del sector autopartista argentino, que enfrenta despidos y menor actividad industrial

Smata, el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor, confirmó que la empresa prometió a los empleados el pago total de las indemnizaciones más un bono adicional. El gremio también señaló que busca reubicar a los trabajadores en otras plantas, aunque advirtió que la situación fabril es muy difícil.

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Cae la producción automotriz

La industria automotriz argentina atraviesa una crisis que afecta tanto al sector en general como, en particular, a la operación de General Motors en Santa Fe. La planta de General Alvear, con más de 25 años de actividad en el país, fue durante más de una década uno de los principales centros productivos de la marca. Allí se fabricaron el Cruze y, en la actualidad, el SUV Tracker.

El Cruze fue discontinuado a fines de 2023. Según estimaciones del sector, la salida de ese modelo redujo la actividad fabril en torno al 50% en un escenario ya afectado por restricciones a las importaciones y faltantes de insumos. Desde entonces, la planta produce exclusivamente el Tracker, lanzado en 2022 tras una inversión de USD 300 millones.

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La secuencia de paradas no empezó este año, sino que se trata de un esquema que rige desde junio de 2025. Sin embargo, desde fines de 2023 la producción ya había sufrido interrupciones por problemas en el abastecimiento de piezas importadas y, en el primer trimestre de 2024, la planta acumuló varias semanas sin actividad. Ese deterioro fue acompañado por una reducción de personal. Entre retiros voluntarios y desvinculaciones, cerca de 800 trabajadores dejaron la compañía en los últimos dos años, y la planta quedó con unas 600 personas, cuando llegó a tener más de 1.200 empleados directos.

Todos los empleados serán desvinculados y la producción de butacas para General Motors pasará a la planta que la empresa tiene en Brasil

Según informó la filial local, en 2026 la planta de General Alvear trabajará con actividad intermitente: frenará la producción una semana por mes y pagará el 75% del salario durante esos períodos a una dotación de alrededor de 600 operarios. La automotriz explicó que el esquema replica el aplicado durante 2025 y responde a la necesidad de administrar volúmenes en un mercado inestable y con demanda deprimida. Referentes de Smata vincularon esa decisión con la fuerte contracción de las ventas del mercado automotor.

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De acuerdo con la Asociación de Fábrica Argentinas de Componentes (AFAC), en su informe de marzo de 2026 la actividad autopartista cayó 9,7% en el primer trimestre frente al mismo período de 2025. Según AFAC, en ese mismo lapso la producción de vehículos retrocedió 19% y las exportaciones de autopartes bajaron 7,7% interanual.

De acuerdo con la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), en 2023 la planta produjo 40.587 unidades, todavía por debajo del pico de más de 55.000 vehículos alcanzado en 2016, cuando comenzó la fabricación del Cruze. Según Adefa, en 2024 General Motors produjo 24.179 unidades en la Argentina. El año pasado, de acuerdo con el texto fuente, la automotriz fabricó cerca de 20.000 vehículos en el país.

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