El “Conejo” Tarantini dio detalles del pedido que le hizo a Jorge Videla por un grupo de desaparecidos: “Me prohibieron después de eso”

En la previa del Mundial 2026, Alberto Conejo Tarantini compartió, en diálogo con Infobae al Amanecer, un episodio que vivió durante la última dictadura militar, cuando se animó a interpelar a Jorge Rafael Videla por la desaparición de compañeros.

Ante la pregunta de si era cierto que alguna vez se le acercaron unos chicos y le pidieron por unos compañeros que estaban desaparecidos para hablar con Videla, el ex hombre de Boca Juniors respondió de manera tajante: “Sí, es verdad”.

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El ex futbolista, campeón del mundo en 1978, relató la reacción del dictador: “Me dijo que me ocupara de lo mío y se dio media vuelta. Fue cuando entregaban los premios a las revelaciones del año. Se lo pregunté y me sacó directamente cagando”. Además, añadió: “Me preguntaron por unos chicos que habían desaparecido. Y bueno, después volvieron a aparecer...”.

El costo personal de ese acto fue alto. “Así me costó, después me prohibieron. Después del Mundial estuve prohibido para jugar en Argentina. Yo me tuve que ir porque había quedado libre en ese momento y no podía jugar en Argentina, no me podía quedar. O sea que me tenía que ir del país para seguir jugando”. En ese contexto, Tarantini apuntó además contra el por entonces presidente de Boca, Alberto J. Armando, a quien responsabilizó por su salida del club de la Ribera y su decisión de jugar en el exterior.

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“Yo se lo adjudico al presidente de Boca en esos momentos (Armando), a la relación que tenía, que yo me tuve que ir”. Tarantini militó en Boca desde su debut en 1973 hasta que en 1978 emigró al fútbol inglés. Cuando le plantearon si relacionaba a los vínculos militares detrás de su salida forzada, fue tajante: “No lo vinculo, lo digo. Y lo vuelvo a repetir. Me tuve que ir. Quedé libre en Boca y me tuve que ir. Que me haya jugado en contra (el pedido a Videla) me da lo mismo, porque no existían para mí”.

El Conejo graficó el clima que se vivía durante la última dictadura cívico militar: “En esa época veías un auto Falcon y salías corriendo. Fueron momentos que yo pregunté y bueno… pero no me arrepiento de nada”.

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Por otra parte, en la previa del Mundial 2026, Tarantini dio su visión sobre el favoritismo del equipo dirigido por Lionel Scaloni y los desafíos que enfrenta el plantel a pocos días del inicio del torneo. El ex deportista señaló que “Argentina es la campeona del mundo. Le tienen que ganar a la selección argentina. Por eso somos los candidatos número uno”, una definición que marca el tono de optimismo y presión que rodea al conjunto albiceleste, según recogió en el programa conformado por Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

También advirtió sobre los riesgos de caer en la autocomplacencia, recordando experiencias personales con la selección nacional. “Yo creo que tal vez no hay que cometer el error de relajarse un poco. Eso nos pasó a nosotros en el 82. Yo creo que el error más grande que tuvimos fue habernos relajado, creer que íbamos a repetir. Pero la prueba está que todo cambia y hay rivales muy importantes". Y luego, añadió: “Si vos me decís qué rivales a vencer y son los más difíciles, yo creo que España y Francia. Inglaterra también está ahí, o sea que está ahí agazapado, que puede en cualquier momento dar un golpe”, analizó.

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Al referirse al presente del equipo nacional, el ex Boca Juniors subrayó la importancia de mantener la competitividad y el nivel mostrado en ciclos previos. “Yo creo que si Argentina sigue de la misma manera, después de haber ganado la Copa del Mundo, después de haber ganado la Copa de América, sigue jugando y sigue demostrando lo que es adentro de la cancha, creo que vamos a estar bien”, afirmó el campeón de 1978.

Uno de los temas centrales de la entrevista fue el debate sobre la titularidad en el lateral izquierdo. Tarantini puntualizó: “Hoy yo creo que Argentina en ese sentido, el técnico usó muchas variantes, lo de Acuña, después poner mediocampista de ese lado. O sea que vamos a ver, vamos a ver cómo lo analiza, cómo lo pone. Tagliafico ha demostrado durante todo el tiempo que es el titular en ese puesto. Lo que pasa es que se usaron los dos, uno más adelantado, otro con más proyección ofensiva. Y yo creo que Argentina tiene buenos, buenos marcadores de punta”.

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La defensa, según el ex futbolista, atraviesa un momento de incertidumbre por las lesiones en el sector derecho. “Lamentablemente ahora del lado derecho hay lesionados, hay jugadores que faltando muy poco tuvieron problemas. Ayer lo del Dibu Martínez, que te agarra y te dice: ‘Jugué con un dedo fracturado’”, relató el campeón mundial, mostrando preocupación por la condición física de los defensores y el arquero titular.

Tarantini también compartió una anécdota personal sobre la final del Mundial 78, que nunca volvió a mirar completa. “Nunca volví a ver la final. Una vez lo quise hacer con mi hijo y me empezó a decir: ‘¿Y por qué esto, y por qué lo otro?’. Y digo: ‘Basta’. Agarramos, apagamos la tele y listo. Me buscaba todos los detalles”, contó.

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La comparación entre Rodrigo De Paul y su propia figura en el equipo campeón del 78 también formó parte del diálogo. Al ser consultado sobre el paralelo, por sus personalidades, Tarantini respondió con humor: “Yo era más habilidoso que él (risas). Es un jugador que marca una manera de jugar y de sentir el fútbol que lo ves en la cancha, que tiene el barrio adentro, te empuja, te reta, le habla al árbitro. Está metido los 90 minutos, y no afloja. Argentina tiene un poderío importante”.

Al analizar la dinámica del grupo, Tarantini remarcó la sintonía entre el cuerpo técnico y los futbolistas, trazando un paralelismo con el proceso liderado por César Luis Menotti en 1978. “Yo creo que la relación del entrenador y jugadores es muy parecida a la que teníamos con el Flaco Menotti nosotros”, expresó.

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Vale destacar que el plantel albiceleste se instalará el 1 de junio en Kansas, donde tendrá su campamento durante el Mundial. Y antes del debut del 16 de ese mes frente a Argelia, en el Kansas City Stadium, jugará dos partidos amistosos. El sábado 6 de junio enfrentará a Honduras en el estadio Kyle Field, de Texas, y el martes 9 se medirá frente a Islandia en el Jordan Hare Stadium de Auburn, Alabama.