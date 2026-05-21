Facundo Díaz Acosta se clasificó a Roland Garros y amplió la presencia argentina en París

Facundo Díaz Acosta superó tres partidos en la clasificación y aseguró un lugar en el cuadro principal del Abierto francés

La ilusión argentina en Roland Garros sumó un nuevo protagonista. Facundo Díaz Acosta completó una sólida actuación en la clasificación y aseguró un lugar en el cuadro principal del segundo Grand Slam de la temporada, que se disputará del 24 de mayo al 7 de junio sobre el tradicional polvo de ladrillo parisino.

El zurdo de 25 años y actual 150° del ranking ATP, necesitó superar tres exigentes compromisos para sellar su ingreso al main draw y lo hizo mostrando una versión convincente desde el juego, pero también desde la fortaleza mental, una faceta que recuperó luego de atravesar meses complejos marcados por lesiones, frustraciones y una pronunciada caída en el ranking.

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Su recorrido en la qualy comenzó con una victoria frente al australiano Christopher O’Connell, un rival de experiencia dentro del circuito ATP y habituado a competir en los grandes escenarios. A partir de allí, el argentino sostuvo un nivel regular para avanzar a la segunda ronda, instancia en la que superó al suizo Remy Bertola (209°) y quedó a un paso del objetivo.

La clasificación definitiva llegó tras una trabajada victoria ante el danés August Holmgren (155°), a quien derrotó por 6-7(2), 6-4 y 6-2 en un encuentro que exigió paciencia, capacidad de reacción y fortaleza física para revertir el escenario después de ceder el primer set. Con el triunfo consumado, Díaz Acosta se aseguró un lugar en el cuadro principal de Roland Garros y ahora aguardará a que concluyan las qualies para conocer a su rival de primera ronda.

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El presente del argentino contrasta con el escenario que atravesó meses atrás. Campeón del Argentina Open 2024, torneo que marcó el punto más alto de su carrera profesional, el tenista sufrió luego una serie de problemas físicos que le impidieron sostener continuidad, condicionaron su rendimiento y provocaron un retroceso importante en el escalafón mundial.

La falta de regularidad, sumada a la necesidad de reencontrarse desde lo mental, transformó esta temporada en un proceso de reconstrucción. Incluso, después de quedar eliminado en la segunda ronda del AAT Challenger Tigre I, Díaz Acosta llegó a dudar sobre su participación en el torneo siguiente, el AAT Challenger Tigre II, disputado en el Club Náutico Hacoaj.

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Facundo Díaz Acosta, el campeón del Argentina Open 2024 atraviesa un nuevo impulso en su temporada tras dejar atrás lesiones y reencontrarse con confianza sobre polvo de ladrillo (Prensa: AAT)

Sin embargo, tomó la decisión de competir y ese punto terminó marcando un quiebre. El zurdo encontró respuestas tenísticas, recuperó confianza y conquistó el título en Tigre. Aquella consagración funcionó como un impulso para lo que vendría después: sumó nuevos trofeos en los Challengers de São Leopoldo y Francavilla, recuperó sensaciones positivas dentro de la cancha y volvió a construir una identidad competitiva que parecía haberse desdibujado. Además, sumó a su equipo de trabajo al ex tenista Federico Delbonis.

Con el ingreso de Díaz Acosta, la presencia argentina asciende a 12 representantes: Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Sebastián Báez, Mariano Navone, Juan Manuel Cerúndolo, Camilo Ugo Carabelli, Thiago Tirante, Marco Trungelliti, Román Burruchaga, Francisco Comesaña, Solana Sierra y el propio zurdo porteño.

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En la rama femenina, mientras tanto, la expectativa sigue puesta en Lourdes Carlé. La bonaerense, actualmente ubicada en el puesto 209 del ranking WTA —su mejor posición fue 71° en 2024— continúa firme en la clasificación y, si consigue derrotar a la eslovaca Rebecca Sramkova (121°), conseguirá uno de los boletos al cuadro principal del certamen parisino.

Vale remarcar que Julia Riera (180°) se quedó a un paso de ingresar al main draw del Abierto francés tras perder en la ronda decisiva de la qualy ante la estadounidense Robin Montgomery (336°), que se impuso por 6-3 y 6-2.

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