Crimen y Justicia

Cayó una banda de estafadores que engañaba a comerciantes de Vicente López y San Isidro con billetes falsos

Al cabo de cinco allanamientos, los agentes de la PFA detuvieron a seis miembros de la organización, cuatro hombres y dos mujeres. Su modus operandi

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Agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) participan en un operativo nocturno en un edificio identificado con el número 3335

Una banda criminal dedicada a la falsificación y distribución de billetes falsos, tanto de moneda nacional como extranjera, fue desbaratada días atrás por el Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina, en el marco de una operación que incluyó tareas de inteligencia y allanamientos en la zona norte de la provincia de Buenos Aires y distintos pueblos del interior.

La investigación, iniciada en abril de 2025, comenzó luego de la detención de una mujer en el partido bonaerense de Vicente López. Según explicaron fuentes del caso a Infobae, la acusada había realizado compras en comercios de la zona y San Isidro, donde utilizaba billetes falsos de 20 mil pesos para abonar los productos adquiridos.

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Numerosos billetes falsos de 20.000 pesos argentinos dispuestos simétricamente sobre una mesa, con un cartel azul de la PFA al fondo
La banda falsificaba y distribuía billetes falsos de 20 mil pesos en la zona norte del AMBA.

Este hecho derivó en la intervención del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de San Martín, a cargo del juez Emiliano Canicoba y la secretaría de Florencio Pinehiro, que delegaron la causa en la División Falsificación de Moneda de la PFA.

En este contexto, los detectives del Departamento de Delitos Económicos reunieron pruebas que permitieron identificar a los integrantes de la organización, su modus operandi y los roles que ejercía cada uno. Los investigadores determinaron que la banda distribuía dinero apócrifo en el norte bonaerense y en localidades del interior, afectando a comerciantes y particulares que resultaban engañados al vender productos electrónicos a través de plataformas digitales.

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Una vista aérea de múltiples billetes de cien dólares estadounidenses nuevos, cada uno mostrando el retrato de Benjamin Franklin, dispuestos en filas y columnas sobre una superficie clara
También contaban con billetes de dólares americanos apócrifos.

El procedimiento culminó con cinco allanamientos en domicilios vinculados a los principales sospechosos. En los operativos, se concretó la detención de cuatro hombres y dos mujeres señalados como integrantes de la organización, distribuidores y pasadores de billetes falsos. Además, los agentes secuestraron dinero falsificado en pesos y dólares estadounidenses, dispositivos celulares y otros elementos de interés para la causa.

Luego de las declaraciones indagatorias, la Justicia ordenó el traslado de los detenidos al Servicio Penitenciario Federal, dando por finalizada la investigación judicial. Según los responsables del operativo, la organización causó importantes perjuicios económicos a comerciantes y usuarios de plataformas digitales en la región.

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