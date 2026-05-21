El drástico cambio en las Eliminatorias europeas que celebra Italia tras quedarse afuera de su tercer Mundial consecutivo

Los jugadores de la selección italiana luego de quedar eliminados del Mundial 2026 en ante Bosnia (REUTERS/Matteo Ciambelli)

La UEFA aprobó en Estambul un nuevo concepto para sus competiciones masculinas de selecciones a partir de 2028, una reforma que reorganiza tanto la Nations League como las Eliminatorias Europeas con el objetivo de equilibrar la competencia, reducir los partidos sin impacto deportivo y mantener el calendario internacional sin fechas adicionales. Estas novedades tendrían un impacto positivo en las potencias, como por ejemplo Italia, que se quedó afuera de su tercer Mundial consecutivo tras perder en los playoffs frente a Bosnia-Herzegovina.

El nuevo sistema establece que los Clasificatorios Europeos de cara al Mundial 2030 quedarán estructurados en dos niveles de competencia en un formato similar al que adoptaron la ligas de clubes internacionales, como la Champions. Para ello, se dividirán los equipos en dos grandes zonas. De esta manera, se evitarían armar los denominados “grupos de la muerte” y los seleccionados tendrán más partidos contra rivales de menor jerarquía

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De acuerdo con lo publicado por la UEFA, la Liga 1 estará conformada por las 36 selecciones que formen parte de las Ligas A y B de la Nations League, mientras que la Liga 2 incluirá las 18 o 19 selecciones restantes. En L1, los equipos se organizarán en tres grupos de 12 selecciones, extraídas de tres bombos distintos y cada selección disputará seis partidos, enfrentando a seis rivales diferentes. El sistema replica el formato empleado en las competiciones de clubes europeas, con el objetivo de incrementar la competitividad y reducir encuentros sin relevancia, explicaron en el comunicado de prensa.

Soccer Football - 50th Ordinary UEFA Congress - Brussels Expo, Brussels, Belgium - February 12, 2026 UEFA president Aleksander Ceferin during the event REUTERS/Benoit Tessier

En la L2, la UEFA organizará tres grupos de seis equipos, aunque uno podría contar con siete selecciones, replicando el diseño de la futura Liga C de la Liga de Naciones. Otra novedad importante es que las selecciones anfitrionas del Mundial participarán en el proceso de eliminatorias, aunque su presencia en la fase final dependerá de su desempeño en la edición previa de la Nations League, de acuerdo con el reporte de la UEFA.

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La clasificación directa al Mundial 2030 quedará reservada a las selecciones mejor posicionadas en cada grupo de la Liga 1. Las plazas restantes se definirán a través de un sistema de playoffs, en el que también competirán equipos provenientes de la Liga 2, lo que garantiza oportunidades de acceso a selecciones de menor ranking y fomenta la equidad.

Por otra parte, el formato de la Nations League también sufrirá modificaciones significativas desde la temporada 2028/29. Se pasará de cuatro a tres ligas, cada una con 18 equipos repartidos en tres grupos de seis. Habrá un grupo de siete selecciones en la Liga C debido al número total de federaciones miembro. El calendario de ese grupo arrancará antes que el de los demás, manteniéndose los cuartos de final, la final a cuatro y los playoffs de ascenso y descenso.

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Polonia, otra de las potencias que se quedó sin Mundial tras perder el repechaje ante Suecia (REUTERS/Kacper Pempel)

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, afirmó: “Los nuevos formatos mejorarán el equilibrio competitivo, reducirán el número de partidos intrascendentes y ofrecerán una competición más atractiva y dinámica para los aficionados, al tiempo que garantizarán una oportunidad justa de clasificación para todas las selecciones y sin añadir fechas adicionales al calendario internacional”. El directivo remarcó que estos cambios incrementarán el valor del fútbol de selecciones en Europa y expresó su expectativa por su puesta en marcha.

El concepto final será perfeccionado durante los próximos meses antes de su ratificación definitiva en la siguiente reunión del Comité Ejecutivo de la UEFA, programada para septiembre de 2026 en la ciudad de Salónica, Grecia. Se espera que tras esa cita se presente un análisis exhaustivo del nuevo sistema clasificatorio para el Mundial 2030.

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Hasta el momento, la UEFA tiene 16 cupos para las Copas del Mundo y en la próxima edición de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México tendrá como representantes a Alemania, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Escocia, España, Francia, Inglaterra, Noruega, Países Bajos, Portugal, República Checa, Suecia, Suiza y Turquía.