Una de las ciudades más visitadas de Estados Unidos busca recuperar sus calles de los campamentos de personas sin hogar y la delincuencia

La ordenanza de urban camping aprobada en junio de 2025 prohíbe acampar, almacenar pertenencias y obstruir espacios públicos en Savannah, Georgia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciudad de Savannah, ubicada en el estado de Georgia, ha implementado en los últimos meses una serie de acciones para reducir a la mitad los campamentos de personas sin hogar en su distrito histórico, según cifras oficiales de la administración municipal y organizaciones asociadas. Las medidas, que incluyen la aprobación de una ordenanza que prohíbe el campamento urbano en espacios públicos, buscan responder a los reclamos de residentes, comerciantes y turistas sobre seguridad y uso del espacio público, en un contexto donde también se intensifican las operaciones contra el tráfico de drogas en la región.

De acuerdo con reportes de Fox News y datos suministrados por la propia ciudad de Savannah, la ordenanza, aprobada en junio de 2025, prohíbe acampar, almacenar pertenencias o bloquear el tránsito en áreas públicas. Desde su entrada en vigor, las autoridades municipales han emitido 179 citaciones y realizado 15 arrestos relacionados con estas actividades. Además, 135 personas en situación de calle han sido contactadas por proveedores de servicios sociales, y un 30% ingresó a refugios tras la intervención de las autoridades, según la cobertura de Washington Times y datos compartidos por la ciudad.

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El fenómeno de personas sin hogar en Savannah, una de las ciudades más visitadas del sureste estadounidense, ha sido objeto de debate local desde 2023, cuando los recuentos oficiales identificaron cerca de 80 campamentos en el área. Para 2025, el número de estos asentamientos bajó a 39, de acuerdo con el recuento anual reportado por The Current GA. El problema se enmarca en un entorno donde las autoridades también enfrentan desafíos vinculados al tráfico de metanfetamina y otras sustancias, en una región clave para el paso de drogas hacia otros puntos del país.

¿Qué medidas ha tomado Savannah para reducir los campamentos de personas sin hogar?

Según datos de la administración municipal de Savannah, la estrategia se apoya en la aplicación de la nueva ordenanza de urban camping y en la colaboración con organizaciones de atención social. La normativa prohíbe expresamente el campamento en espacios públicos, así como el almacenamiento de pertenencias y la obstrucción del paso. Desde junio de 2025 hasta el presente, el municipio reporta 179 citaciones y 15 arrestos por violaciones a esta ordenanza, y señala que 135 personas han sido derivadas a servicios sociales, con una tasa de ingreso a refugios cercana al 30%.

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El alcalde Van Johnson ha indicado, según declaraciones recogidas por Fox News, que “la ciudad busca herramientas adicionales para abordar la situación, sin criminalizar la pobreza, pero sí actuando contra quienes incurren en actividades ilícitas”. Por su parte, el presidente de la Savannah Area Chamber of Commerce, Bert Brantley, expresó que el impacto de la presencia de personas sin hogar “es visible a diario entre los comercios y residentes del centro”.

Las autoridades de Savannah emitieron 179 citaciones y realizaron 15 arrestos por infracciones a la nueva normativa sobre campamentos urbanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué revelan los datos más recientes sobre la población sin hogar en Savannah?

El recuento anual realizado por voluntarios y autoridades en febrero de 2026, reportado por The Current GA, muestra que, si bien el número total de personas en situación de calle aumentó respecto al año anterior, los campamentos en el distrito histórico bajaron de 80 en 2023 a 39 en 2025. La reducción, según datos oficiales, se atribuye a la combinación de medidas de control y la oferta de servicios sociales.

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“Existe una presión creciente para encontrar soluciones que atiendan tanto a las personas afectadas como a la dinámica urbana de la ciudad”, describe la cobertura de Washington Times. Las autoridades locales han reiterado que la meta no es penalizar la pobreza, sino responder a las quejas sobre seguridad y convivencia en el espacio público.

¿Qué papel juegan los servicios sociales y la cooperación institucional?

De acuerdo con la ciudad de Savannah y organizaciones asociadas, la ordenanza de urban camping incluye canales para que las personas sin hogar sean contactadas por trabajadores sociales. Un 30% de las personas derivadas aceptó ingresar a refugios tras la intervención, según datos municipales difundidos por Fox News.

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El miembro del concejo, Kurtis Purtee, declaró a WJCL News que “ningún integrante del concejo desea criminalizar la falta de vivienda, pero resulta necesario coordinar acciones comunitarias y exigir responsabilidad cuando se infringen normas”. La colaboración entre la ciudad, la Savannah Chamber y el Tourism Leadership Council se ha enfocado en equilibrar la atención a la población vulnerable y la protección del entorno urbano.

¿Cómo afecta la situación actual al turismo y la economía local?

La presencia de campamentos y personas sin hogar en áreas emblemáticas como el distrito histórico y plazas públicas ha generado preocupación entre comerciantes, empresas turísticas y residentes, según reportes de Fox News y Washington Times. Estas inquietudes motivaron la aprobación de la ordenanza y la intensificación de la cooperación entre municipio, sector privado y organizaciones sociales.

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“Los trabajadores y residentes del centro esperan que el sistema de seguridad pública identifique y sancione a quienes cometen delitos”, afirmó Brantley, líder de la cámara de comercio, en declaraciones recogidas por Fox News. La ciudad, reconocida por su valor arquitectónico y atractivo turístico, busca evitar un deterioro de la experiencia de visitantes y locales.

El fenómeno de personas sin hogar en Savannah incide en la experiencia de turistas y residentes, motivando acciones para preservar la seguridad y la convivencia urbana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué desafíos adicionales enfrenta Savannah en materia de seguridad?

Junto al tema de las personas sin hogar, Savannah y la región circundante enfrentan una intensificación en el tráfico de drogas, especialmente metanfetamina y fentanilo. Un informe de News4Jax y datos de la Drug Enforcement Administration (DEA) destacan la incautación de cerca de 1.600 libras (aproximadamente 726 kilogramos) de metanfetamina en una operación reciente. El agente especial adjunto de la DEA, Drew Mayer, indicó que “la metanfetamina cristalina sigue siendo la droga de mayor presencia en la región por volumen”.

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La DEA también ha reportado nuevas modalidades, como el transporte de metanfetamina en estado líquido para su posterior conversión, y la aparición de variantes de fentanilo, incluida una conocida como “fentanilo púrpura”, en los corredores entre Savannah, Brunswick y la frontera con Florida. El tráfico de drogas continúa utilizando rutas clave como los puertos de Savannah y Brunswick y la autopista I-95, según la agencia federal.

¿Qué impacto se espera para la ciudad y sus habitantes?

Las acciones adoptadas por la administración de Savannah han generado una disminución de los campamentos de personas sin hogar y una mayor presencia de servicios sociales, mientras se mantiene la vigilancia sobre fenómenos asociados al tráfico de drogas. Los datos oficiales muestran una tendencia de reducción en espacios públicos, aunque persisten desafíos en la atención integral a la población vulnerable y en el combate a las redes delictivas.

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Para los residentes y el sector turístico, el municipio espera que la combinación de medidas legales y programas sociales favorezca la seguridad y el atractivo de la ciudad. El monitoreo de ambas problemáticas continuará en los próximos meses, según las autoridades.