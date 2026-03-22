Qué alimentos ayudan a dormir mejor, según expertos en nutrición y estudios científicos

Una dieta balanceada que incluya alimentos ricos en melatonina, triptófano y magnesio puede favorecer la regulación natural del sueño, según especialistas consultados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Numerosos estudios señalan que algunos alimentos para dormir mejor contienen compuestos naturales que favorecen el descanso, según expertos citados por Fox News. Entre estos compuestos destacan la melatonina, el magnesio y el triptófano, que pueden influir en el ciclo de sueño cuando forman parte de una dieta balanceada.

Diversos alimentos, como cerezas ácidas, pavo, pescado graso, lácteos, frutos secos y semillas, contienen nutrientes como melatonina, triptófano, magnesio, calcio y ácidos grasos omega-3.

Estos elementos están vinculados al proceso de regulación del sueño y la relajación, por lo que expertos en nutrición afirman que su integración en la alimentación diaria puede favorecer la conciliación y la calidad del descanso.

Especialistas en nutrición citados por el medio indican que la dieta en su conjunto incide notablemente en los patrones de sueño, no solo el consumo de productos aislados. Kelly Springer, experta en nutrición, señaló que “este hecho está respaldado por la ciencia”, destacando el papel fundamental de nutrientes como el triptófano y la melatonina en la regulación del sueño.

Cerezas ácidas y su papel en la calidad del sueño

Las cerezas ácidas son una fuente natural de melatonina que puede favorecer el ciclo de sueño en quienes buscan mejorar el descanso nocturno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cerezas ácidas son una de las pocas fuentes naturales de melatonina, hormona clave en el ciclo del sueño. Amy Davis, nutricionista, explicó a Fox News que estas frutas pueden ayudar tanto con el insomnio como con la calidad general del descanso.

El consumo de estas frutas, según la Cleveland Clinic, podría incrementar de manera natural los niveles de melatonina en el organismo. De hecho, una pequeña dosis de jugo de cereza ácida por la noche puede ser una opción práctica para favorecer el ritmo biológico, ofreciendo beneficios más allá de las tendencias en redes sociales.

Pavo como fuente de triptófano para un sueño reparador

El pavo destaca por su alto contenido de triptófano, un aminoácido esencial vinculado a la producción de serotonina y melatonina en el organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pavo es reconocido por su alto contenido de triptófano, un aminoácido esencial que el cuerpo convierte en serotonina y melatonina. Estos compuestos colaboran en la regulación de la sensación de somnolencia y en el momento adecuado para dormir.

Springer detalló al medio citado que consumir proteínas completas como el pavo entre una y dos horas antes de acostarse puede promover un ciclo de sueño más equilibrado. Investigaciones respaldan que, dentro de una dieta balanceada, este alimento puede contribuir a un sueño profundo y natural.

Pescados grasos y su impacto en el descanso nocturno

El salmón y otros pescados grasos aportan vitamina D y ácidos grasos omega-3, nutrientes asociados con la calidad del sueño y la salud cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pescado graso, especialmente el salmón, aporta vitamina D y ácidos grasos omega-3, nutrientes asociados en diversos estudios a la mejora de la calidad del sueño.

En ese sentido, Davis, consultada por Fox News, enfatizó que la carencia de vitamina D se ha vinculado a trastornos del descanso, mientras que los omega-3 ayudan en el funcionamiento cerebral y pueden reducir la inflamación.

El salmón chileno destaca por su elevado nivel de omega-3 y bajo contenido de mercurio, resultando una opción saludable para el consumo habitual. La ingesta regular de pescados grasos puede favorecer la calidad del sueño, como lo respaldan estudios recientes y la experiencia de los especialistas.

Lácteos: nutrientes clave para favorecer el sueño

Los lácteos, como la leche y el yogur, ofrecen una combinación de triptófano, calcio y magnesio que contribuye a la relajación y la conciliación del sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lácteos como la leche y el yogur aportan una combinación de triptófano, calcio y magnesio, todos ellos vinculados al descanso y la producción de melatonina. Davis comentó al medio que este conjunto de nutrientes facilita la relajación y contribuye a una transición adecuada al sueño.

Incluir un vaso de leche o un bol de yogur antes de dormir puede ser un recurso sencillo para ayudar al cuerpo a prepararse para el reposo. Sin embargo, el efecto puede variar en cada persona según sus características individuales.

Frutos secos y semillas: aliados para relajarse antes de dormir

Frutos secos y semillas, como nueces, almendras y semillas de calabaza, proporcionan magnesio y triptófano, nutrientes clave para la relajación muscular antes de dormir (Imagen Ilustrativa Infobae)

Varios frutos secos, como nueces y almendras, contienen magnesio, triptófano y pequeñas cantidades de melatonina. Estos componentes ayudan a regular y relajar el sueño.

Por otra parte, las semillas de calabaza y chía son ricas en magnesio y aportan triptófano en proporciones relevantes.

Davis precisó al medio que estos alimentos favorecen la relajación muscular y apoyan los procesos naturales del descanso. Una ración adecuada en la noche puede proporcionar estos nutrientes sin causar sensación de pesadez, sumando así una alternativa nutritiva para la rutina nocturna.

Si bien ningún alimento es una solución definitiva para el insomnio, añadir fuentes de triptófano, magnesio o melatonina como parte de una dieta completa puede ayudar a que el organismo mantenga sus mecanismos naturales de descanso, según expertos citados por Fox News.