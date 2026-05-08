Sociedad

La ANMAT aprobó la nueva regulación para alimentos y productos de limpieza en línea con un acuerdo del Mercosur

El objetivo actualizar y unificar los estándares de seguridad y calidad de los productos

Guardar
Google icon
Diferentes botes de productos de limpieza colocados en el suelo junto con un cubo de la fregona, una fregona, guantes de látex y varios estropajos de diferentes colores.
Entra en vigor la norma Mercosur para regular productos domisanitarios

La reciente incorporación al sistema jurídico argentino de la Resolución Mercosur GMC Nº 36/22 marca un cambio relevante para la regulación de alimentos y productos domisanitarios. Según la Resolución 2577/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial, la decisión responde al compromiso asumido en el Protocolo de Ouro Preto y busca garantizar la uniformidad regulatoria entre los Estados Partes del bloque regional.

La nueva normativa sustituye y deroga las resoluciones GMC Nº 25/96, 26/96, 27/96, 35/99, 56/00 y 24/05, así como disposiciones nacionales de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), incluyendo las disposiciones 2320/02, 2316/06 y 1247/15. Además, introduce modificaciones en el marco normativo vigente, particularmente en lo relativo al etiquetado de productos destinados a la industria alimenticia.

PUBLICIDAD

A partir de la entrada en vigor de la Resolución GMC Nº 36/22, la comercialización y control de los productos domisanitarios en Argentina se regirá por un marco común, alineado con el resto de los países miembros del Mercosur. El procedimiento de implementación establece que la norma será aplicable en forma simultánea en todos los países miembro, 30 días después de la notificación oficial de su incorporación por cada país, según lo dispuesto por la Secretaría del Mercosur.

Además, la nueva regulación redefine los requisitos técnicos y administrativos para la fabricación, comercialización y control de productos domisanitarios, es decir, aquellos destinados a la limpieza y desinfección de ambientes y superficies en el hogar y espacios públicos.

PUBLICIDAD

El objetivo es actualizar y unificar los estándares de seguridad y calidad de los productos domisanitarios, facilitando el comercio intra-regional y asegurando condiciones homogéneas para los fabricantes y distribuidores de estos productos..

En la tramitación de la disposición participaron la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud, la Dirección de Relaciones Institucionales y la Dirección de Asuntos Jurídicos de la ANMAT, cada una en el ámbito de sus competencias. La medida se adopta en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y sus modificatorios.

La adopción del Reglamento Técnico Mercosur para la regulación de estos productos constituye un paso relevante en la actualización del marco normativo nacional y regional, con el objetivo de asegurar estándares uniformes y promover la integración institucional en materia de salud pública y seguridad química.

Nuevas reglas para ingredientes en cosméticos

A través de la Resolución 2576/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial, la ANMAT dio otro paso hacia la adopción de lo establecido por el acuerdo del Mercosur, al actualizar el marco regulatorio de productos de higiene personal, cosméticos y perfumes, en línea con los acuerdos del Mercosur.

La decisión, formalizada mediante disposición administrativa, responde a la estrategia de armonización de estándares técnicos entre los países del bloque y a la necesidad de actualizar la regulación sobre determinadas sustancias de uso cosmético.

Uno de los ejes centrales de la medida es la modificación de las condiciones de uso para el Piritionato de Zinc (Zinc Pyrithione), una sustancia empleada principalmente como agente anticaspa en productos capilares. A partir de la nueva disposición, su uso queda restringido al uno por ciento (1%) en productos para el cabello que se enjuagan, medida que deberá ser respetada por todos los fabricantes y comercializadores del sector.

De igual manera, se incorpora formalmente la sustancia Climbazole (1-(4-clorofenoxi)-1-(1-Imidazolil)-3,3-dimetil-2-butanona) al listado de ingredientes permitidos, estableciendo un límite de uso del dos por ciento (2%) únicamente en shampoos que se enjuagan. Ambas modificaciones buscan reforzar la seguridad de los consumidores y garantizar el cumplimiento de estándares internacionales en la formulación de este tipo de productos.

La nueva normativa modifica y actualiza el Anexo de la Disposición ANMAT N° 6365/12, que contiene la lista de sustancias sujetas a restricciones en productos de higiene personal, cosméticos y perfumes. Con la inclusión del Climbazole y la redefinición de los límites para el Piritionato de Zinc, se refuerza el control sobre los ingredientes utilizados por la industria, alineando los criterios nacionales con los consensuados a nivel regional.

Las condiciones de uso para ambas sustancias quedan expresadas en el nuevo anexo aprobado, el cual reemplaza al documento previamente vigente. Esta actualización busca evitar la dispersión normativa y facilitar la fiscalización, tanto en el mercado interno como en el comercio intra-Mercosur.

Primer plano de caspa en el cuero cabelludo y el cabello de una persona, mostrando numerosas escamas blancas y amarillentas entre los mechones oscuros.
La ANMAT actualizó la graduación de ciertos ingredientes que deben contener los productos anticaspa (Imagen Ilustrativa Infobae)

La implementación del nuevo marco regulatorio involucra a diversas áreas de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), entre ellas la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud, la Dirección de Relaciones Institucionales y la Dirección de Gestión de Información Técnica. Estas dependencias participaron en la revisión y adecuación de la normativa, conforme las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y sus modificatorios.

En términos concretos, la medida implica la actualización de los procedimientos de registro y control de estos productos, así como la obligación de adaptar las formulaciones y etiquetados a los nuevos límites establecidos para el Piritionato de Zinc y el Climbazole. El objetivo es asegurar la protección de la salud pública y garantizar que los productos disponibles en el mercado cumplan con los estándares internacionales más recientes.

Google icon

Temas Relacionados

productos domisanitarioscosméticoshigiene personalnormativaMercosurBoletín Oficial

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tiene 14 años, padece una enfermedad genética y su familia sorteó el auto para pagar el tratamiento: la campaña para ayudar a Mailén

Mailén Borsz enfrenta una recaída de su neurofibromatosis tipo 1: ahora debe iniciar radioterapia para frenar un tumor cerebral. Sus padres, que quedaron sin trabajo formal, lanzaron una colecta solidaria para reunir los 12.800 dólares que exige el tratamiento. Cómo colaborar con la familia marplatense

Tiene 14 años, padece una enfermedad genética y su familia sorteó el auto para pagar el tratamiento: la campaña para ayudar a Mailén

Alarma por 118 tanques de productos químicos que aparecieron en la costa bonaerense: la lucha de los vecinos por sus playas

Fueron ubicados frente a un balneario por el dueño del lugar. El objetivo era impedir los daños que genera el avance del agua en Mar del Tuyú. Hubo pobladores que sufrieron dolores de cabeza y picazón en la garganta. Defensa Civil realizó un operativo especial para retirarlos. Interviene la UFI 4 de Dolores dedicada a delitos ambientales

Alarma por 118 tanques de productos químicos que aparecieron en la costa bonaerense: la lucha de los vecinos por sus playas

“De aquí no se mueve”: el esclavo africano, el erudito francés y la épica de una imagen que fundó en Luján una devoción nacional

El encargo de un hacendado portugués radicado en Santiago del Estero en 1630 derivó en una historia de milagros y lealtad que trasciende los siglos. En el medio del trayecto, una carreta solo se movía cuando se liberaba del peso de la caja que trasladaba a la imagen de la Inmaculada Concepción: había elegido su lugar en el mundo. La historia de la Virgen de Luján, patrona de la Argentina

“De aquí no se mueve”: el esclavo africano, el erudito francés y la épica de una imagen que fundó en Luján una devoción nacional

El periodista argentino que fue asesinado en la guerra de Vietnam: una foto de su cuerpo maniatado y su texto inconcluso

Ignacio Ezcurra había ido por un mes a cubrir la guerra para el diario La Nación. La italiana Oriana Fallaci lo describió como “triste y amable” en una de sus notas

El periodista argentino que fue asesinado en la guerra de Vietnam: una foto de su cuerpo maniatado y su texto inconcluso

Robaron dispositivos de terapia láser del Hospital Pedro de Elizalde y la ANMAT prohibió su uso

Las autoridades sanitarias busca evitar la venta de los insumos médicos sustraídos, ya que no es posible comprobar su estado actual, por lo que representan un potencial riesgo para los usuarios

Robaron dispositivos de terapia láser del Hospital Pedro de Elizalde y la ANMAT prohibió su uso

DEPORTES

El antes y el después de los héroes de la selección argentina en México 86, a 40 años de la gesta

El antes y el después de los héroes de la selección argentina en México 86, a 40 años de la gesta

El psicólogo de Colapinto reveló cómo se fortaleció para este año en la Fórmula 1: “No es el mismo Franco de 2025″

9 frases de Coudet tras el triunfazo de River: del malestar por el penal y la expulsión a la confianza de cara al duelo ante San Lorenzo

Tras el gran triunfo ante Carabobo, qué necesita River Plate para acceder a los octavos de final de la Copa Sudamericana

Cabezazo de Meza y grito agónico de Salas: así fueron los goles que le dieron la victoria a River Plate frente a Carabobo

TELESHOW

La advertencia de Gran Hermano por la que los jugadores podrían perder su intimidad: “No permitiré conductas tramposas”

La advertencia de Gran Hermano por la que los jugadores podrían perder su intimidad: “No permitiré conductas tramposas”

Eduardo Costantini llevó a su hija Kahlo a visitar a los carpinchos: el tierno video

Benjamín Vicuña contó cuándo volverá a ver a sus hijos en medio de los rumores de crisis entre la China Suárez y Mauro Icardi

Adabel Guerrero habló tras blanquear su separación y dio detalles de sus nuevos vínculos: “Se me acerca gente muy linda”

El elogio de Joe Jonas a Tini Stoessel tras su inolvidable actuación: “Qué honor cantar con vos”

INFOBAE AMÉRICA

El Comité Europeo de las Regiones subrayó la importancia de las comunidades locales para la reconstrucción de Ucrania

El Comité Europeo de las Regiones subrayó la importancia de las comunidades locales para la reconstrucción de Ucrania

Zelensky denunció que Rusia no respetó la tregua por el Día de la Victoria: “No hubo siquiera un intento simbólico de cesar el fuego”

El régimen norcoreano desplegará nuevos cañones de artillería dirigidos contra Seúl y pondrá en servicio su primer destructor

David Attenborough, el gran divulgador de la naturaleza, cumple 100 años

María Corina Machado